بالصور.. إليكم بعضًا من مظاهر الاحتفالات بالعام القمري الجديد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ثلاث سنوات من فرض قيود السفر في عصر الجائحة، تحتفل ملايين العائلات في جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد، الذي يُعتبر، على نطاق واسع، أهم مهرجان في التقويم الصيني.

العام القمري الجديد
رجل ينظف تمثالًا بإحدى المعابد في مدينة سورابايا بإندونيسيا بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني, plain_textCredit: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

ويبدأ الاحتفال، الذي يستمر لمدة 15 يومًا - والمعروف أيضًا باسم عيد الربيع - هذا العام في 22 يناير/ كانون الثاني، عندما يحل عام الأرنب محلّ عام النمر.

العام القمر الجديد
طفل ينظر إلى فانوس عملاق على شكل أرنب بمتحف في بكين بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني , plain_textCredit: VCG/Getty Images

وتشمل احتفالات السنة القمرية الجديدة التقليدية تبادل ظروف المعايدة الحمراء التي تحتوي على مبالغ المالية، والألعاب النارية، ورقصات الأسد، والسفر.

العام القمري الجديد
مسافرون بمحطة السكك الحديدية في مدينة قوانغتشو بالصين، يستعدون للسفر إلى مسقط رأسهم للعام القمري الجديد, plain_textCredit: John Ricky/Anadolu Agency/Getty Images

وفي الصين القارية، تشهد مناسبة "تشونيون"، وهي فترة تستمر 40 يومًا تحيط بالمهرجان، عودة العديد من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع عائلاتهم - وغالبًا ما يطلق عليها أكبر هجرة بشرية في العالم.

العام القمري الجديد
مشاركون يؤدون عروضًا خلال مهرجان Grebeg Sudiro بمدينة سوراكارتا، التي تعرف أيضًا باسم سولو، في إندونيسيا , plain_textCredit: Robertus Pudyanto/Getty Images AsiaPac/Getty Images

وهذا العام، بعد تخفيف الصين أخيرًا لقيود "كوفيد-19"، من المتوقع أن تتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع داخل البلاد وخارجها للاحتفال بالعام الجديد.

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