بالصور.. إليكم بعضًا من مظاهر الاحتفالات بالعام القمري الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ثلاث سنوات من فرض قيود السفر في عصر الجائحة، تحتفل ملايين العائلات في جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد، الذي يُعتبر، على نطاق واسع، أهم مهرجان في التقويم الصيني.
ويبدأ الاحتفال، الذي يستمر لمدة 15 يومًا - والمعروف أيضًا باسم عيد الربيع - هذا العام في 22 يناير/ كانون الثاني، عندما يحل عام الأرنب محلّ عام النمر.
وتشمل احتفالات السنة القمرية الجديدة التقليدية تبادل ظروف المعايدة الحمراء التي تحتوي على مبالغ المالية، والألعاب النارية، ورقصات الأسد، والسفر.
وفي الصين القارية، تشهد مناسبة "تشونيون"، وهي فترة تستمر 40 يومًا تحيط بالمهرجان، عودة العديد من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع عائلاتهم - وغالبًا ما يطلق عليها أكبر هجرة بشرية في العالم.
وهذا العام، بعد تخفيف الصين أخيرًا لقيود "كوفيد-19"، من المتوقع أن تتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع داخل البلاد وخارجها للاحتفال بالعام الجديد.