بالصور.. إليكم بعضًا من مظاهر الاحتفالات بالعام القمري الجديد

مع احتفالات أصغر ومراسم عبر الإنترنت .. كيف سيبدو العام القمري الجديد في هونغ كونغ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ثلاث سنوات من فرض قيود السفر في عصر الجائحة، تحتفل ملايين العائلات في جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد، الذي يُعتبر، على نطاق واسع، أهم مهرجان في التقويم الصيني.

رجل ينظف تمثالًا بإحدى المعابد في مدينة سورابايا بإندونيسيا بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني, plain_text Credit: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

ويبدأ الاحتفال، الذي يستمر لمدة 15 يومًا - والمعروف أيضًا باسم عيد الربيع - هذا العام في 22 يناير/ كانون الثاني، عندما يحل عام الأرنب محلّ عام النمر.

طفل ينظر إلى فانوس عملاق على شكل أرنب بمتحف في بكين بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني , plain_text Credit: VCG/Getty Images

وتشمل احتفالات السنة القمرية الجديدة التقليدية تبادل ظروف المعايدة الحمراء التي تحتوي على مبالغ المالية، والألعاب النارية، ورقصات الأسد، والسفر.

مسافرون بمحطة السكك الحديدية في مدينة قوانغتشو بالصين، يستعدون للسفر إلى مسقط رأسهم للعام القمري الجديد, plain_text Credit: John Ricky/Anadolu Agency/Getty Images

وفي الصين القارية، تشهد مناسبة "تشونيون"، وهي فترة تستمر 40 يومًا تحيط بالمهرجان، عودة العديد من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع عائلاتهم - وغالبًا ما يطلق عليها أكبر هجرة بشرية في العالم.

مشاركون يؤدون عروضًا خلال مهرجان Grebeg Sudiro بمدينة سوراكارتا، التي تعرف أيضًا باسم سولو، في إندونيسيا , plain_text Credit: Robertus Pudyanto/Getty Images AsiaPac/Getty Images

وهذا العام، بعد تخفيف الصين أخيرًا لقيود "كوفيد-19"، من المتوقع أن تتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع داخل البلاد وخارجها للاحتفال بالعام الجديد.