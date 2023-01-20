دبي الوجهة العالمية الأكثر شعبية لعام 2023 وفق "تريب أدفايزر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف موقع "تريب أدفايزر" عن نيل مدينة دبي الإماراتية لقب الوجهة الأكثر شعبية في العالم لعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأصدرت منصة السفر أخيرًا نتائج جوائز اختيار المسافرين 2023، عن فئة أفضل الوجهات.

وفي حين تصدرت دبي الحديثة للغاية، القائمة، حلّت مدن عديدة من الشرق الأوسط في المراتب الـ25 الأولى، حيث أتت مدينة مراكش المغربية في المرتبة الثامنة، والعاصمة المصرية، القاهرة، ومدينة الغردقة في المركزين الـ 18 والـ14 على التوالي، وجاءت العاصمة القطرية الدوحة في المركز الـ24.

أسواق مدينة مراكش, plain_text Credit: Ali Berrada

وتتنوع قائمة هذا العام التي تضمّ أبرز الوجهات الأوروبية، إلى مناطق استوائية وصحراوية مرغوبة.

أكثر الوجهات شعبية في العالم

فيما يلي الوجهات الأكثر شعبية التي حصلت على التقييم الأعلى لدى "تريب أدفايزر" لعام 2023:

دبي، الإمارات العربية المتحدة بالي، اندونيسيا لندن، المملكة المتحدة روما، إيطاليا باريس، فرنسا كانكون، المكسيك جزيرة كريت، اليونان مراكش، المغرب جمهورية الدومينيكان إسطنبول، تركيا بلايا ديل كارمن، المكسيك برشلونة، إسبانيا نيودلهي، الهند الغردقة، مصر مدريد، إسبانيا فوكيت، تايلاند هانوي، فيتنام القاهرة، مصر فلورنسا، إيطاليا لشبونة، البرتغال إدنبره، المملكة المتحدة بانكوك، تايلاند مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الدوحة، قطر ريو دي جانيرو، البرازيل

وتعد دبي وجهة تمزج بين الثقافة الحديثة، والتاريخ، والمغامرة، والتسوّق، والترفيه على مستوى عالمي، وفقًا لموقع "تريب أدفايزر".

ويمكن للزائر مشاهدة عرض في أوبرا دبي، أو تأمل وسط المدينة من أعلى برج في العالم، برج "خليفة"، أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة على طول خور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل. أما بالنسبة للباحثين عن الإثارة، فيمكنهم التحليق فوق الكثبان الصحراوية على متن منطاد الهواء الساخن، أو خوض جولة عالية السرعة بإحدى أكبر مدن الملاهي في دبي "آي إم جي عالم من المغامرات"، أو القفز بالمظلات فوق نخلة جميرا.

ويعكس هذا التقييم المكانة الرائدة لدبي "كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد مضيها بخطوات ثابتة باتجاه جعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وكذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.