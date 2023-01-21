(CNN)-- وداعًا لعام النمر! سيبدأ عام الأرنب في 22 يناير/ كانون الثاني 2023. وتستعد ملايين العائلات في جميع أنحاء العالم للاحتفال بأحد أكبر المهرجانات السنوية.

إذا كنت مبتدئًا بالسنة القمرية الجديدة، فإليك دليلًا سريعًا للتقاليد والخرافات الأكثر شيوعًا المرتبطة بهذه المناسبة.

أسطورة الوحش نيان

هناك عدد لا يحصى من المرويات الشعبية المرتبطة بالعام القمري الجديد، لكنّ أسطورة "نيان" تبرز باعتبارها الأكثر شهرةً ومتعةً.

تقول الأسطورة إنّ نيان كان وحشًا شرسًا تحت الماء يتميّز بأسنان وقرون حادة. في كل ليلة رأس السنة القمرية الجديدة، كان يزحف على الأرض ويهاجم قرية مجاورة.

في إحدى المناسبات، عندما اندفع القرويون للاختباء، ظهر رجل عجوز غامض وأصر على البقاء في القرية رغم تحذيره من الموت الوشيك. ولدهشة القرويين، نجا الرجل العجوز والقرية من الوحش نيان.

وزعم الرجل أنه أخاف نيان من خلال تعليق لافتات حمراء على الباب، وإشعال الألعاب النارية، وارتداء الملابس الحمراء.

لذلك شاع ارتداء اللون الناري،حتى للملابس الداخلية، بالتوازي مع تعليق اللافتات الحمراء التي كتب عليها عبارات ميمونة، ومفرقعات نارية مضيئة أو ألعاب نارية، ضمن تقاليد السنة القمرية الجديدة، وكلها لا تزال تتّبع حتى اليوم.

بعيدًا عن المرح، يمكن أن تكون السنة القمرية الجديدة فيها الكثير من العمل. غالبًا ما تستمر الاحتفالات لمدة 15 يومًا ،أو حتى أكثر، يتخلّلها القيام بمهام عدة وتنظيم أنشطة مختلفة. كل شيء يبدأ قبل حوالي أسبوع من العام الجديد.

15 يناير: التحضيرات

في الأسبوع السابق للسنة القمرية الجديدة، يتم تحضير الكعك والحلويات الاحتفالية في اليوم الرابع والعشرين من الشهر القمري الأخير.

كلمة الكعك والحلويات هي "غاو" في الماندرين أو "غو" في الكانتونية، والتي تبدو مماثلة لكلمة "طويل". نتيجة لذلك، يُعتقد أن تناولها سيؤدي إلى تحسينات ونمو في العام المقبل. لكن لن يكتمل أي استعداد للسنة القمرية الجديدة من دون تعليق لافتات حمراء تحمل عبارات ميمونة (تسمى "فاي تشون" في الكانتونية، أو "تشونليان"، بلغة الماندرين) في المنزل - بدءًا من الباب الأمامي للفرد.

19 يناير: التنظيف النهائي

تجرى عملية تنظيف كبيرة للمنازل في اليوم الثامن والعشرين من الشهر القمري الأخير، الذي يصادف يوم 19 يناير/ كانون الثاني من هذا العام. الهدف تخليص منزلك من أي حظ سيئ تراكم خلال العام الماضي.

وترتبط الكثير من القواعد والخرافات الأخرى بالعام القمري الجديد. على سبيل المثال، لا تغسل، أو تقص شعرك في اليوم الأول من العام الجديد.

لماذا؟ الحرف الصيني للشعر هو أول حرف في كلمة ازدهار. لذلك فإن غسلها أو قطعها يُنظر إليه على أنه غسل ​​ثروتك.

ستحتاج أيضًا إلى تجنب شراء الأحذية طوال الشهر القمري، لأن مصطلح الأحذية (هاي) يبدو وكأنه يخسر ويتنهد في اللغة الكانتونية. مع ذلك، قم بارتداء اللون الأحمر. كما هو مذكور أعلاه، فهو مرتبط بالحظ والازدهار.

21 يناير/ كانون الثاني (ليلة رأس السنة القمرية): الاحتفال الكبير

عادة ما يُقام عشاء لم شمل عائلي كبير في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة، الذي يصادف يوم 21 يناير/ كانون الثاني من هذا العام. يتم اختيار القائمة بعناية لتشمل الأطباق المرتبطة بالحظ، ضمنًا الأسماك (الكلمة الصينية لها تبدو مثل كلمة "فائض")، والحلويات (ترمز إلى التقدم)، والأطعمة التي تشبه سبائك الذهب (مثل الزلابية).

في الصين، تختلف الأطعمة المقدمة على مائدة هذا العشاء الكلاسيكي من الشمال إلى الجنوب. على سبيل المثال، يميل الصينيون الشماليون إلى تناول الزلابية والمعكرونة، بينما لا يستطيع الصينيون الجنوبيون العيش من دون الأرز المطهو ​​على البخار.

لكن، مهما كانت الأطباق التي تفضلها، فإن مأكولات السنة القمرية الجديدة هي وليمة التلاعب بالكلمات.

22 يناير/ كانون الثاني (رأس السنة القمرية): زيارات عائلية

غالبًا ما تكون الأيام القليلة الأولى من العام القمري الجديد، لا سيّما اليومين الأولين، بمثابة اختبار لقدرة المرء على التحمل، ولشهيته، ومهاراته الاجتماعية، حيث يتعيّن على العديد من الأشخاص السفر وزيارة العائلة المباشرة والأقارب والأصدقاء الآخرين.

تمتلئ الحقائب بالهدايا والفاكهة لكل من كبار السن والأصدقاء الذين سيزورونهم، والذين لإي المقابل سيغمرون الزائر بالهدايا والوجبات الخفيفة، بعد تبادل المحادثات حول هدايا السنة القمرية الجديدة. يجب على المتزوجين أيضًا إعطاء ظروف معايدة حمراء لأولئك الذين لم يتزوجوا بعد، أكانوا أطفالًا أم شبابًا يافعين لم يتزوجوا بعد.

24 يناير/ كانون الثاني (الفم الأحمر)

اليوم الثالث من السنة القمرية الجديدة (الذي يصادف يوم 24 يناير/ كانون الثاني من هذا العام) يدعى بـ"الفم الأحمر". يُعتقد أنه من المرجح أن تحدث الخلافات في هذا اليوم، لذلك سيزور الناس المعابد ويتجنبوا التفاعلات الاجتماعية.

كل عام، تصطدم بعض علامات الأبراج الصينية بالنجوم بشكل سلبي. زيارة المعبد طريقة جيدة لحل تلك النزاعات وإحلال السلام في الأشهر المقبلة.

28 يناير/ كانون الثاني: عيد ميلاد الشعب

يقال إن اليوم السابع (28 يناير/ كانون الثاني) من السنة القمرية الجديدة هو اليوم الذي خلقت فيه الإلهة الصينية الأم نووا البشرية. وبالتالي، يطلق عليه إسم "رينري/ غان غات" (عيد ميلاد الناس). ستقدم المجتمعات المختلفة في آسيا أطعمة مختلفة لأعياد الميلاد في ذلك اليوم.

5 فبراير/ شباط: مهرجان الفوانيس

يتم تسليط الضوء على مهرجان الربيع بأكمله في اليوم الخامس عشر والأخير (5 فبراير/ شباط عام 2023).

في المجتمع الصيني القديم، كان هذا اليوم الوحيد الذي يُسمح فيه للفتيات الصغيرات بالخروج للاستمتاع بالفوانيس ومقابلة الأولاد. ونتيجة لذلك، أطلق عليه أيضًا اسم عيد الحب الصيني.

في الوقت الحاضر، لا تزال المدن في جميع أنحاء العالم تستضيف المعارض وتنظم معارض فوانيس ضخمة في اليوم الأخير من المهرجان.