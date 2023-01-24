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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه ليست لقطة من فيلمٍ خيالي عن كائنات فضائيّة غريبة الشّكل تجتاح الكرة الأرضيّة، ولكنّها تستحق الإسم الذي منحها إياه مصورها بلا شك، أي "المريخي" (The Martian).

وتُظهر هذه الصورة العجيبة كائنًا يبدو كأخطبوط، ومع ذلك، تبدو تفاصيل جسمه الهلامية والشّفافة مُربكة بعض الشّيء.

التقط المصور الإيطالي بيترو كريموني هذه الصورة في الفلبين. ومنح كريموني الصورة اسم "The Martian". , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أكّد المصوّر الإيطالي، بيترو كريموني، أنّها صورة لصغير أخطبوط من نوع "Wondepus photogenicus" التقطها في منطقة أنيلو بالفلبين في عام 2019.

يعمل الإيطالي في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت الماء بدوامٍ كامل. , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

وقال كريموني: "أثناء الليل، تصعد كائنات الأخطبوط الصّغيرة من عمقٍ كبير نحو السطح حتّى تتغذّى على العوالق، ويمكن رصدها والتقاط الصّور معها".

وعثر الإيطالي على هذا الكائن الصغير بالتحديد على عمق حوالي 50 قدمًا تحت سطح الماء، ويعادل ذلك حوالي 15 مترًا.

يركّز الإيطالي على التصوير تحت الماء. , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

وليس المشاهد مخطئًا عند القول إن الصورة تذكّره بالمخلوقات الفضائيَة، إذ أشار المصور إلى تسميته لها بـ"المريخي"، لأنها تشبه الكائنات الفضائيّة التي ظهرت في فيلم "Mars Attacks" من عام 1996، للمخرج تيم بورتون.

من أعماله الزاهية. , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

ويندهش الأشخاص بهذه الصورة وفقًا للمصور، والذي قال: "رُغم أنّه أخطبوط في الأساس، إلا أنه من الأنواع التي لا تراها عادةً. وتبدو شفافيتها، وألوانها الزاهية، وحركاتها المتعرجة جذّابة للغاية".

بدأ كريموني التصوير عندما بلغ العشرين من عمره. , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

ولفتت الصورة انتباه منظمي مسابقة "Close-up Photographer of the Year Awards" لهذا العام، إذ أنّها حصدت المركز الثّالث عن فئة التصوير تحت الماء.

ويعمل الإيطالي في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت الماء بدوامٍ كامل.

صورة لسمكة صغيرة زاهية اللون. , plain_text Credit: Pietro Cremone (www.cremone.it)

ورغم أن التصوير تحت الماء محور اهتمامه، إلا أنّه يستمتع بتوثيق مختلف المشاهد على اليابسة أيضًا.