دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه ليست لقطة من فيلمٍ خيالي عن كائنات فضائيّة غريبة الشّكل تجتاح الكرة الأرضيّة، ولكنّها تستحق الإسم الذي منحها إياه مصورها بلا شك، أي "المريخي" (The Martian).
وتُظهر هذه الصورة العجيبة كائنًا يبدو كأخطبوط، ومع ذلك، تبدو تفاصيل جسمه الهلامية والشّفافة مُربكة بعض الشّيء.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أكّد المصوّر الإيطالي، بيترو كريموني، أنّها صورة لصغير أخطبوط من نوع "Wondepus photogenicus" التقطها في منطقة أنيلو بالفلبين في عام 2019.
وقال كريموني: "أثناء الليل، تصعد كائنات الأخطبوط الصّغيرة من عمقٍ كبير نحو السطح حتّى تتغذّى على العوالق، ويمكن رصدها والتقاط الصّور معها".
وعثر الإيطالي على هذا الكائن الصغير بالتحديد على عمق حوالي 50 قدمًا تحت سطح الماء، ويعادل ذلك حوالي 15 مترًا.
وليس المشاهد مخطئًا عند القول إن الصورة تذكّره بالمخلوقات الفضائيَة، إذ أشار المصور إلى تسميته لها بـ"المريخي"، لأنها تشبه الكائنات الفضائيّة التي ظهرت في فيلم "Mars Attacks" من عام 1996، للمخرج تيم بورتون.
ويندهش الأشخاص بهذه الصورة وفقًا للمصور، والذي قال: "رُغم أنّه أخطبوط في الأساس، إلا أنه من الأنواع التي لا تراها عادةً. وتبدو شفافيتها، وألوانها الزاهية، وحركاتها المتعرجة جذّابة للغاية".
ولفتت الصورة انتباه منظمي مسابقة "Close-up Photographer of the Year Awards" لهذا العام، إذ أنّها حصدت المركز الثّالث عن فئة التصوير تحت الماء.
ويعمل الإيطالي في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت الماء بدوامٍ كامل.
ورغم أن التصوير تحت الماء محور اهتمامه، إلا أنّه يستمتع بتوثيق مختلف المشاهد على اليابسة أيضًا.