مشهد غير مألوف..أسد يأكل الحشائش بحديقة حيوان في السودان!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير مألوف لأسد يأكل حشائش الأرض، داخل حظيرة بإحدى حدائق الحيوانات في العاصمة السودانية، الخرطوم.
وأثار مقطع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، العديد من التساؤلات حول طبيعة الأسد "النباتي".
أسد بيأكل نجيلة
هل تعلم أن الأسود أحيانًا تأكل العشب!؟! اليوم بعد أن تناول ((سكار)) وجبة الغداء جلس وبدأ يمضغ بعض النجيلة.
نعم ، فالأسود تأكل العشب ، ومع ذلك ، لا يتم استهلاك العشب كجزء طبيعي من النظام الغذائي. بدلاً من ذلك ، تأكل الأسود العشب لأنها تساعدها على تهدئة اضطراب المعدة. سبب آخر لأكلهم العشب هو أن العشب هو مصدر طبيعي للمعادن والفيتامينات والألياف ، مما يدعم صحتهم ويساعدهم في عملية الهضم.
تتغذى الأسود على العشب ، على الرغم من أنه يبدو غريبًا وغير طبيعي ، لكنهم يأكلون العشب من وقت لآخر.
في الواقع ، إنه سلوك شائع بين جميع أعضاء القطط. إلى جانب الأسود والنمور والفهود و والقطط المنزلية أحيانًا تمضغ العشب.
ومع ذلك ، لن يأكل أي من القطط العشب لأنه يستمتع بمذاق العشب أو لأن العشب جزء من نظامهم الغذائي العادي.
بعبارة أخرى ، ستستخدم الأسود العشب كنوع من طب المعدة "البدائي" في مواقف مختلفة.
Did you know that lions sometimes eat grass !?! Today after Scar had lunch he sat down and started munching on some grass.
Yes, lions do eat grass, yet, the grass is not consumed as a normal part of the diet. Instead, lions eat grass because it helps them settle an upset stomach. Another reason why they eat grass is that grass is a natural source of minerals, vitamins, and fiber, which supports their health and helps them with the digestive process.
Lions do eat grass, even though it seems strange and unnatural, but they do nibble grass from time to time.
In fact, it is a common behavior among all felines members. Besides lions, tigers, leopards, cheetahs, domestic cats will also sometimes chew on grass.
Still, none of the felines will eat grass because they enjoy the taste of the grass or because the grass is a part of their normal diet.
In other words, lions will use grass as some sort of ‘primitive’ stomach medicine in variations situations.Posted by Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية on Tuesday, January 24, 2023
من جهتها، أوضحت حديقة الحيوان السودان للحياة البرية، أنه رغم كونه مشهدًا يبدو غريبًا وغير طبيعي، إلا أنّ الحقيقة هي أن الأسود تأكل العشب من وقت لآخر.
وفي منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، فسّرت، أن مقطع الفيديو المتداول، هو لأسد يُدعى "سكار"، وهو يمضغ النجيلة، بعد تناول غدائه.
وجاء في منشور حديقة الحيوان السودان للحياة البرية: "الأسود تأكل العشب، ومع ذلك، لا يتم استهلاك العشب كجزء طبيعي من نظامها الغذائي. بدلاً من ذلك، تلجأ لأكله لأنه يساعدها على تهدئة اضطراب المعدة".
وشرحت أن السبب الآخر الذي يدفع الأسود لأكل العشب يتمثّل في أنّه يعد "مصدرًا طبيعيًا للمعادن والفيتامينات والألياف، ما يدعم صحتها ويساعدها في عملية الهضم".
ولفتت إلى أنّ مضغ العشيب يُعد سلوكًا شائعًا بين جميع أعضاء فصيلة القططيات، مثل الأسود، والنمور، والفهود، والقطط الأليفة، مع ذلك لا يعد العشب جزءًا من نظامها الغذائي العادي.
وأضافت: :بعبارة أخرى، تستخدم الأسود العشب كنوع من طب المعدة "البدائي" في مواقف مختلفة".