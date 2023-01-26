مشهد غير مألوف..أسد يأكل الحشائش بحديقة حيوان في السودان!

صورة التقطت لأسد أفريقي في حظيرة حديقة السودان للحياة البرية في البكير، جنوب العاصمة الخرطوم، في فبراير عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير مألوف لأسد يأكل حشائش الأرض، داخل حظيرة بإحدى حدائق الحيوانات في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وأثار مقطع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، العديد من التساؤلات حول طبيعة الأسد "النباتي".

من جهتها، أوضحت حديقة الحيوان السودان للحياة البرية، أنه رغم كونه مشهدًا يبدو غريبًا وغير طبيعي، إلا أنّ الحقيقة هي أن الأسود تأكل العشب من وقت لآخر.

وفي منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، فسّرت، أن مقطع الفيديو المتداول، هو لأسد يُدعى "سكار"، وهو يمضغ النجيلة، بعد تناول غدائه.

وجاء في منشور حديقة الحيوان السودان للحياة البرية: "الأسود تأكل العشب، ومع ذلك، لا يتم استهلاك العشب كجزء طبيعي من نظامها الغذائي. بدلاً من ذلك، تلجأ لأكله لأنه يساعدها على تهدئة اضطراب المعدة".

وشرحت أن السبب الآخر الذي يدفع الأسود لأكل العشب يتمثّل في أنّه يعد "مصدرًا طبيعيًا للمعادن والفيتامينات والألياف، ما يدعم صحتها ويساعدها في عملية الهضم".

ولفتت إلى أنّ مضغ العشيب يُعد سلوكًا شائعًا بين جميع أعضاء فصيلة القططيات، مثل الأسود، والنمور، والفهود، والقطط الأليفة، مع ذلك لا يعد العشب جزءًا من نظامها الغذائي العادي.

وأضافت: :بعبارة أخرى، تستخدم الأسود العشب كنوع من طب المعدة "البدائي" في مواقف مختلفة".