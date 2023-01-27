مومياء مغطاة برقائق ذهبية عمرها 4300 عام بين اكتشافات سقارة المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجحت بعثة أثرية مصرية في العثور على مقابر أثرية عدة في جبانة سقارة، بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، تعود إلى عصر الدولة القديمة التي تمتد بين العامين 2686 و2181 قبل الميلاد.

زاهي حواس خلال إعلانه الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس., plain_text Credit: Courtesy Dr. Zahi Hawass via Facebook

وأعلن زاهي حواس، عالم الآثار المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أنّ "أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، أسفرت عن اكتشافات أثرية عدّة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة بالدولة القديمة".

Credit: Courtesy Dr. Zahi Hawass via Facebook

وأوضح حواس أنّ أهم المقابر المكتشفة هي مقبرة "خنوم جد إف"، الذي كان يضطلع بدور مفتش على الموظفين، ومشرف على النبلاء، وكاهن المجموعة الهرمية للملك "أوناس"، آخر ملوك الأسرة الخامسة، مشيرًا إلى أنّ "المقبرة ملوّنة وتقع فيها على رسوم من الحياة اليومية".

Credit: Courtesy Dr. Zahi Hawass via Facebook

أما المقبرة الثانية فهي لشخص يدعى "مري"، حمل ألقابًا عديدة مثل كاتم أسرار الملك، ومساعد قائد القصر العظيم.

والمقبرة الثالثة تعود لكاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول"، عُثر داخلها على "تسعة تماثيل مصنوعة من الحجر الجيري الملوّن تمثل رجلًا بجواره زوجته، وكذلك تماثيل لخدم وأخرى منفردة". ولفت حواس إلى أنّه بعد مرور أشهر عدّة على هذا الكشف، عُثر على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يشير إلى أنّها تخص شخصًا يدعى "ميسي"، وأنّها تعود إلى عصر الأسرة الخامسة.

داخل إحدى المقابر المكتشفة أخيرًا في منطقة سقارة الأثرية بمصر. , plain_text Credit: Courtesy Dr. Zahi Hawass via Facebook

كما عُثر على "تمثال لشخص في وضعية الوقوف وبجواره زوجته ممسكة بقدمه، وإلى جانبه الآخر ابنته تحمل أوزة".

وعثرت البعثة على بئر يصل عمقه إلى 15 مترًا، أسفله حجرة داخلها تابوت مصنوع من الحجر الجيري لشخص يدعى "حكا شبس"، تحيط به العديد من الأواني الحجرية.

وأكّد حواس أنّ "هذا التابوت لم يُمس ومغلق منذ حوالي 4300 عام"، موضحًا أنّه "عند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء رجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن".

داخل إحدى المقابر المكتشفة أخيرًا في منطقة سقارة الأثرية جنوبي القاهرة., plain_text Credit: Courtesy Dr. Zahi Hawass via Facebook

وعُثر على بئر يصل عمقه إلى حوالي 10 أمتار، داخله مجموعة تماثيل خشبية، وثلاثة تماثيل حجرية، تجسّد شخصًا يُدعى "فتك" كان يعمل قاضيًا وكاتبًا، وبجوارها مائدة قرابين، وأمامها تابوت داخله المومياء الخاصة به.

مجموعة من التماثيل الأثرية التي عرضت خلال انعقاد مؤتمر صحفي في منطقة سقارة جنوبي القاهرة، حيث اكتشفت مومياء مغطاة برقائق الذهب وأربع مقابر، ضمنًا مقبرة "كاتم أسرار" ملك قديم. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

من جهته، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ البعثة عثرت كذلك على العديد من التمائم، وأدوات التجميل، وتماثيل المعبود "بتاح سوكر"، وأخرى على هيئة معبودات، وكذلك أواني فخارية.