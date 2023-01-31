وجه دُب على المريخ.."ناسا" تكشف عن صورة مذهلة على الكوكب الأحمر

نشر الثلاثاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما وجّهت مركبة مدارية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عدسة كاميرتها نحو سطح المريخ، ظهر وجه دُب وكأنه ينظر إليها.

والتقطت كاميرا على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية، تُسمى "تجربة التصوير عالية الدقة"، أو "HiRISE"، صورة للتشكيل الجيولوجي الاستثنائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويشكّل نمط الشق الدائري على سطح المريخ هيئة رأس الدب، بينما تجسد حفرتان شكل عينيه.

ويخلق شق دائري، يتخذ شكل الحرف "V"، وهمًا على أنّه أنف الدب.

وقد يكون الشق الدائري ناتجًا عن الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة مُلئت بالحمم البركانية أو الوحل.

ومن المحتمل أن تكون السمة الشبيهة بالأنف عبارة عن فتحة بركانية أو فتحة طينية.

وقامت جامعة أريزونا الأمريكية، التي طورت الكاميرا بالتعاون مع شركة "Ball Aerospace" المصنّعة للمركبات الفضائية، بمشاركة الصورة في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتذكّر الصورة بـ "وجه" سماوي آخر لمحه مرصد فضائي تابع لوكالة ناسا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما بدت الشمس مبتسمًة بسبب البقع الداكنة التي تسمى الثقوب الإكليلية.

وفي مارس/ آذار العام الماضي، رصدت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" تشكيلات صخرية تشبه شكل الزهرة على سطح المريخ.

وتلتقط كاميرا "HiRISE" صورًا للمريخ منذ عام 2006، عندما بدأت مركبة استكشاف المريخ في الدوران حول الكوكب الأحمر.

وصُممت الكاميرا القوية لالتقاط صورًا مفصّلة لسطح المريخ، بما في ذلك تشكيلات صغيرة تمتد مساحتها إلى متر واحد.

وتدور المركبة حول المريخ كل 112 دقيقة، وتحلق من حوالي 255 كيلومترًا فوق القطب الجنوبي إلى 320 كيلومترًا فوق القطب الشمالي.

وتساعد المركبة الفضائية بمجموعة أدواتها علماء ناسا على دراسة الغلاف الجوي للمريخ وطقسه ومناخه، وكيفية تغيره بمرور الوقت.

ويبحث المسبار عن أدلة على وجود المياه، والجليد، والتضاريس المعقّدة، ويستكشف كذلك مواقع الهبوط المستقبلية للبعثات الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة، التقط المسبار صورًا مذهلة لما يبدو عليه الشتاء على سطح المريخ.