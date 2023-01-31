دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أي يومٍ عادي، يُعد جبل شمس موقعًا يستحق الزّيارة، إذ يوفّر إطلالات ساحرة باعتباره أعلى قمّة جبليّة في سلطنة عُمان، فما بالك إذا كان مغطى بالثلوج البيضاء.

ووثّق المصوّر العُماني، سامي بن سالم الهنائي، مشاهد الثلوج السّاحرة على جبل شمس مؤخرًا عند زيارته برفقة زملائه المصوّرين بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.

وثّق المصوّر سامي بن سالم الهنائي مشاهد ساحرة لتساقط الثلوج في سلطنة عُمان. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الهنائي: "هذه كانت المرّة الأولى التي أشاهد فيها الثّلوج تكسو المكان بهذه الطّريقة"، مضيفًا أنه "حتّى أشجار العلعلان التّي يتميّز بها جبل شمس كانت مغطّاة بالثّلوج".

التقط الهنائي هذه الصور على جبل شمس. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

وقرّر المصور العُماني التّوجه إلى الجبل لتوثيق المشهد بعد رؤية مقطع فيديو يُظهر كميّة الثّلوج المتساقطة، ولكن لم يمنعه ذلك من الشعور بالدّهشة لدى وصوله إلى الجبل الواقع في قلب سلسلة جبال الحجر الغربي بولاية الحمراء.

ورغم أن السّلطنة شهدت تساقط البَرَد، وكميّات بسيطة من الثّلوج سابقًا، إلا أن المصوّر أوضح أنها كانت "مختلفة وكثيفة خلال هذه السّنة".

لحظات عفوية لرمي كرات الثلج. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

وأكّد الهنائي قائلاً: "لم أكن أتوقّع رؤية تلك المشاهد. واعتقدت أنّها ستكون أبسط من ذلك".

وكانت فرص تكوّن الصقيع، واحتماليّة تساقط الثّلوج على قمم الجبال أمرًا متوقَّعًا، مع تسجيل محطّة الرّصد في جبل شمس أدنى درجة حرارة بلغت 4 درجة تحت الصّفر، وفقًا لما ذكره الحساب الرّسمي للأرصاد الجويّة العُمانيّة بتغريدة عبر موقع "تويتر".

لم تنس المجموعة صنع رجل الثلج. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

ولم تكتف المجموعة بتوثيق المشاهد فقط، إذ أنّ أفرادها منحوا أنفسهم فرصة الاستمتاع بكميّة الثلوج التي شكّلت "حدثًا نادرًا في عُمان" بحسب ما أوضحه الهنائي.

صورة تُظهر طبقة الثّلوج الكثيفة. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

وبقي الأصدقاء في المنطقة لـ6 ساعات تقريبًا، وتجاهلوا درجات الحرارة التي وصلت إلى درجتين تحت الصّفر.

ومن خلال صور عفويّة، ظهر أفراد المجموعة وهم يقومون برمي كرات الثّلج على بعضهم البعض، ويقفون بجانب رجل ثلج يضع العمامة العُمانية الزّاهية، والخنجر العُماني المطرّز.

يهتم المصور المحترف بتوثيق حياة الأشخاص، والطّبيعة، والمعالم الأثريّة الموجودة في سلطنة عُمان. , plain_text Credit: Sami Al Hinai

وجذبت صور المصور العُماني الكثيرين عبر الإنترنت، مع تلقيه العديد من الاستفسارات من الأشخاص الرّاغبين بزيارة المكان بأنفسهم.