جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أي يومٍ عادي، يُعد جبل شمس موقعًا يستحق الزّيارة، إذ يوفّر إطلالات ساحرة باعتباره أعلى قمّة جبليّة في سلطنة عُمان، فما بالك إذا كان مغطى بالثلوج البيضاء.

ووثّق المصوّر العُماني، سامي بن سالم الهنائي، مشاهد الثلوج السّاحرة على جبل شمس مؤخرًا عند زيارته برفقة زملائه المصوّرين بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.

وثّق المصوّر سامي بن سالم الهنائي مشاهد ساحرة لهطول الثلوج في سلطنة عُمان.
وثّق المصوّر سامي بن سالم الهنائي مشاهد ساحرة لتساقط الثلوج في سلطنة عُمان. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الهنائي: "هذه كانت المرّة الأولى التي أشاهد فيها الثّلوج تكسو المكان بهذه الطّريقة"، مضيفًا أنه "حتّى أشجار العلعلان التّي يتميّز بها جبل شمس كانت مغطّاة بالثّلوج".

جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس
التقط الهنائي هذه الصور على جبل شمس. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

وقرّر المصور العُماني التّوجه إلى الجبل لتوثيق المشهد بعد رؤية مقطع فيديو يُظهر كميّة الثّلوج المتساقطة، ولكن لم يمنعه ذلك من الشعور بالدّهشة لدى وصوله إلى الجبل الواقع في قلب سلسلة جبال الحجر الغربي بولاية الحمراء.

ورغم أن السّلطنة شهدت تساقط البَرَد، وكميّات بسيطة من الثّلوج سابقًا، إلا أن المصوّر أوضح أنها كانت "مختلفة وكثيفة خلال هذه السّنة".

جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس
لحظات عفوية لرمي كرات الثلج. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

وأكّد الهنائي قائلاً: "لم أكن أتوقّع رؤية تلك المشاهد. واعتقدت أنّها ستكون أبسط من ذلك".

وكانت فرص تكوّن الصقيع، واحتماليّة تساقط الثّلوج على قمم الجبال أمرًا متوقَّعًا، مع تسجيل محطّة الرّصد في جبل شمس أدنى درجة حرارة بلغت 4 درجة تحت الصّفر، وفقًا لما ذكره الحساب الرّسمي للأرصاد الجويّة العُمانيّة بتغريدة عبر موقع "تويتر".

جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس
لم تنس المجموعة صنع رجل الثلج. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

ولم تكتف المجموعة بتوثيق المشاهد فقط، إذ أنّ أفرادها منحوا أنفسهم فرصة الاستمتاع بكميّة الثلوج التي شكّلت "حدثًا نادرًا في عُمان" بحسب ما أوضحه الهنائي.

جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس
صورة تُظهر طبقة الثّلوج الكثيفة. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

وبقي الأصدقاء في المنطقة لـ6 ساعات تقريبًا، وتجاهلوا درجات الحرارة التي وصلت إلى درجتين تحت الصّفر.

ومن خلال صور عفويّة، ظهر أفراد المجموعة وهم يقومون برمي كرات الثّلج على بعضهم البعض، ويقفون بجانب رجل ثلج يضع العمامة العُمانية الزّاهية، والخنجر العُماني المطرّز.

جبل شمس في سلطنة عُمان يكتسي بالثلوج ومصور يوثق لحظات عفوية في البرد القارس
يهتم المصور المحترف بتوثيق حياة الأشخاص، والطّبيعة، والمعالم الأثريّة الموجودة في سلطنة عُمان. , plain_textCredit: Sami Al Hinai

وجذبت صور المصور العُماني الكثيرين عبر الإنترنت، مع تلقيه العديد من الاستفسارات من الأشخاص الرّاغبين بزيارة المكان بأنفسهم.

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