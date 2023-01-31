ما هو المطار الأكثر ازدحامًا من حيث سعة المقاعد لمطلع عام 2023؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم خلال يناير/ كانون الثاني عام 2023، بإجمالي 4.6 مليون مقعد، أي بزيادة 1% مقارنة بالشهر الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها شركة OAG الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ويحتل مطار لندن هيثرو المركز الثاني بـ3.5 مليون مقعد، ويُذكر أن كل من مطاري دبي وهيثرو لندن احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي في عام 2019 أيضًا.

ويأتي مطار إسطنبول الدولي في المركز الثالث بـ2.8 مليون مقعد، أي بزيادة قدرها 5% في المقاعد مقارنة بالشهر الماضي.

وصعد مطار شانغي بسنغافورة إلى المركز الرابع بـ2.7 مليون مقعد، مع زيادة بنسبة 1% في المقاعد مقارنة بالشهر الماضي.

ويُعد مطار إنتشون الدولي من بين أفضل 10 مطارات للرحلات الدولية، مع أكبر زيادة في عدد المقاعد هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 9%، ويحتل الآن المركز السابع بـ2.28 مليون مقعد. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2022، كان مطار إنتشون في المرتبة الـ46، ما يدل على التعافي الذي شهده العام الماضي.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى أكثر 10 مطارات دولية ازدحامًا في العالم من حيث سعة المقاعد خلال يناير/ كانون الثاني عام 2023: