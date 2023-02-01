داخل مقهى لطيور البوم في أبوظبي.."الأول" من نوعه بالشرق الأوسط

شكلتها الرياح.. كثبان أحفورية عمرها 150 ألف عام في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل أن تخرج في أيّ رحلة تصوير فوتوغرافية، تقضي العنود الشامسي ساعات طويلة في البحث على خرائط غوغل، عن مكان يبدو ممتعًا لرصد صوره.

وتُحضّر المصورة الإماراتية نفسها جيدًا، من حيث المعدات وشحن البطاريات، من دون أن تعرف نوعية الطرق التي ستمّر بها.

Credit: AlAnoud AlShamsi

وفي إحدى المرات، توجهت الشامسي نحو المنطقة الغربية بمدينة أبوظبي، حيث وثقت أجمل مشاهد الطبيعة التي يمكن تخيلها.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يندهش الأشخاص من مدى جمال الطبيعة في أبوظبي.. ويعتقد غالبيتهم أنه لا يوجد فيها سوى الصحاري".

Credit: AlAnoud AlShamsi

وتعكس المشاهد التي وثقتها المصورة الإماراتية نقطة التقاء المياه باليابسة، والتي دائمًا ما تُشكّل مشهدًا جميلًا بنظرها.

وأظهرت الشامسي كيف يمكن لنقطة أساسية على الخريطة أن تعكس جمالًا مختلفًا تمامًا من السماء.

وفي مجموعة صور نشرتها عبر "إنستغرام"، كتبت الشامسي: "جانبان مختلفان للطبيعة".

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجهها الشامسي ببُعد المواقع التي تجدها، والوقت الذي تستغرقه للوصول إليها.

وفي بعض الأحيان، تُشكّل الرياح مشكلة كبيرة بالنسبة لطائرة الدرون الخاصة بها.

Credit: AlAnoud AlShamsi

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي الشامسي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأمل بدورها أن يشعر الناس بالحماس الذي شعرت به عند التقاط الصور، مع الحفاظ على نظافة هذه المواقع.

وتابعت: "زرت القليل من الأماكن حيث لا يقوم الناس بالتنظيف بعد زيارتهم للموقع.. وهذا أمر محزن حقًا.. نحن بحاجة إلى محاولة الحفاظ على نظافة الطبيعة من أجل مستقبل البشرية والحيوانات أيضًا".

Credit: AlAnoud AlShamsi

ويُذكر أن الشامسي تعرفت إلى الكاميرا لأول مرة في سن المراهقة المبكرة، وكانت هدية من عمّها، وهو مصور فوتوغرافي في المملكة المتحدة.

وبدأت في التقاط الصور لأي شيء وكل شيء. ولكن تبقى الصور العائلية وصور الأصدقاء من أكثر ما يثير اهتمامها.

Credit: AlAnoud AlShamsi

وفي الوقت الحالي، تميل الشامسي إلى استخدام طائرة الدرون الخاصة بها لرصد المناظر الطبيعية من منظور مختلف.

وتسعى إلى استكشاف المزيد من المواقع وعرض صورها في جميع أنحاء العالم.