دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية حديثًا، مقصورة فخمة لدرجة رجال الأعمال للرحلات الطويلة، على إحدى طائراتها من طراز بوينغ "777-300ER"، وتتمتع بأبواب منزلقة ومقاعد مُعاد تصميمها.

وكانت شركة الطيران أعلنت للمرة الأولى العام الماضي عن طرحها مقصورة درجة الأعمال المميزة التي تضم 48 مقعدًا، وذلك على متن رحلة متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة نيويورك الأمريكية في 20 يناير/ كانون الثاني.

أما المثير في الأمر، فهو أنه يمكن تحويل المقاعد الجديدة إلى سرير مسطح بقياس مترين تقريبًا، مزوّد أيضًا بباب منزلق لاستحداث "مساحة خاصة".

مقصورة رجال الاعمال الجديدة التي تضم 48 مقعدًا. Credit: Air France

وتأتي وسائل الراحة الترفيهية على شكل شاشة ترفيهية عالية الدقة مقاس 17.3 بوصة بدقة 4K، بالإضافة إلى سماعات رأس تقلّل من الضوضاء، وخاصية اتصال بلوتوث التي تسمح للركاب باستخدام سماعات الرأس الخاصة بهم.

وبينما أنّ جميع المقاعد تتمتع بوصول مباشر إلى الممر، فإن المقاعد الموجودة في نصف المقصورة، مزودة بلوحة مركزية يمكن خفضها عندما يسافر الركاب معًا.

وسيستمتع بخاصيات المقصورة الجديدة مسافرو درجة الأعمال المتجهين إلى نيويورك، وريو دي جانيرو، وداكار في السنغال هذا الشتاء. وستتوسع إلى وجهات أخرى تباعًا خلال العام لأن عملية التجديد تطال المزيد من الطائرات.

المقاعد الجديدة يمكن تحويلها حتى تُصبح سريرًا. Credit: Air France

وفي الربيع الماضي، كشفت الخطوط الجوية الفرنسية عن أنّ 12 طائرة بوينغ "777-300 AR" من أسطولها طويل المدى ستخضع لعملية تجديد مستمرة في الأشهر المقبلة.

كما أنّ تحديثًا سيشمل الدرجة الاقتصادية الممتازة للطائرة التي تتّسع لـ48 مقعدًا، مع طرح طراز مقعد من نوع كرسي، يستخدم حاليًا على طائرة إيرباص "A350"، يشمل مساحة 96 سنتيمترًا للأرجل.

وتمثل الخطوط الجوية الفرنسية إحدى شركات الطيران التي تقدم مقصورات فاخرة جديدة لدرجة رجال الأعمال.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأمريكية كشفت سابقًا عن خططها لإطلاق أجنحة فاخرة بأبواب للخصوصية، ومقاعد مسطحة، على متن أسطولها للمسافات الطويلة.

وبحسب البيان الصادر العام الماضي، ستكون مقاعد الجناح الرائد من AA متاحة على جميع شحنات طائرات "إيرباص A321XLR"، و"بوينغ 787-9"، بدءًا من عام 2024.