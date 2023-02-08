"كأنه يحدّق في روحي".. كيف تحدى حيوان نادر حارس حديقة في النرويج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بنظرة يملؤها التحدي، يحدّق حيوان ينتمي لنوع نادر من النمور، ويُعرف باسم نمر آمور، بعدسة حارس حديقة حيوان في النرويج، ليكشف عن أنيابه الحادة.

وشارك مقطع الفيديو المثير هذا، والذي حظي بانتشار واسع عبر منصة "انستغرام"، حارس حديقة الدب في النرويج، ترايجف لوج، قائلًا في تعليق: "كأنه يحدّق في روحي".

ويُعد حيوان النمر آمور، أكبر قط بري على كوكب الأرض، كما أنّه من الحيوانات المهددة بخطر الانقراض، وفقًا لما ذكره الصندوق العالمي للطبيعة.

ويقول لوج لموقع CNN بالعربية: "أعتقد أنّ مقاطع الفيديو تُعد طريقة رائعة لنظهر للجمهور مدى جمال الحيوانات الموجودة في الحديقة".

وقد بدأ لوج مؤخرًا في نشر مقاطع الفيديو هذه لمشاركة بعض اللحظات السحرية التي يشهدها خلال عمله بحديقة الدب، ثاني أكبر حديقة حيوانات في النرويج، والتي تحتضن حيوانات آكلة للحوم، والغزلان البرية، وحيوانات المزرعة.

وكان النمر، ويُدعى "زينو"، يجلس على إحدى المنصات المخصصة بحظيرة النمور المسيّجة في الحديقة، عندما مرّ لوج بجانبه.

ويتذكر لوج تلك اللحظة قائلا: "عندما يكون الحيوان أمامك، كل ما يمكنك فعله هو انتظار حدوث واحدة من هذه اللحظات السحرية".

وبصفته حارسًا بالحديقة، فإن لوج يعرف جيدًا مدى قوة هذه الحيوانات، وهو أمر يشعر بامتنان كبير له.

ويقول: "أعلم أنه إذا لم يكن السياج بيننا، فيمكنه (زينو) قتلي".

ويصف لوج الشعور الذي ينتابه من خلال توثيق تلك اللحظات، قائلًا: "أشعر بالسعادة تغمرني كليًا".

ويؤكد لوج أن "زينو" من أخطر الحيوانات في الحديقة، لذلك يبقى السياج موجودًا بين الحراس والنمر آمور.

وتتمثل غالبية تفاعلات الحراس مع نمور آمور في التغذية والإثراء.

ويقول لوج: في بعض الأحيان، نقضي الوقت معها، ونمنحها أطعمة مختلفة، ونترابط معها لنجعلها أكثر راحة".

ويأمل لوج من خلال مشاركة مثل هذه المقاطع للحيوانات التي يتعامل معها عبر حسابه على موقع "انستغرام"، أن يجعل الناس يقدّرون الطبيعة والحيوانات أكثر، مؤكدًا: "أرغب في أن يُلهم الأمر الآخرين للمساعدة في إنقاذ بعض هذه الأنواع وتقديرها بشكل أكبر".