دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، إنها ستقدم المساعدة بعد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والتاريخية في تركيا وسوريا بسبب الزلزال القوي الذي وقع، الاثنين.

وبعد إجراء مسح أولي للأضرار، أكدت "يونسكو" أنها "قلقة بشكل خاص بشأن الوضع في مدينة حلب القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر". وأضافت أنه لوحظ وقوع أضرار كبيرة في قلعة حلب.

وقالت المنظمة: "انهار البرج الغربي لجدار المدينة القديمة، كما تضرر عدد من المباني في منطقة الأسواق".

وفي تركيا، أعربت "يونسكو" في بيان صحفي عن أسفها لانهيار العديد من المباني في موقع التراث العالمي "قلعة ديار بكر والمشهد الثقافي لحدائق هيفسل"، الذي يعتبر مركزا ثقافيا مهما خلال العصور الرومانية والساسانية، والبيزنطية والإسلامية والعثمانية.

وحذرت "يونسكو" من إمكانية تضرر عدد من المواقع الأخرى المدرجة على قائمة التراث العالمي والواقعة قرب مركز الزلزال، ومن بينها مواقع غوبكلى تبهو، وجبل نمرود، وتل أرسلان تيبيه.

وتقول المنظمة إنها تحشد الخبراء للقيام بحصر دقيق للأضرار "بهدف تأمين هذه المواقع وتثبيتها سريعا".