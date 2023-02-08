طائرة أمريكية تعود أدراجها بعد اندلاع حريق بطارية كمبيوتر على متنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد مسؤولون أنّ حريقًا اندلع من بطارية جهاز كهربائي على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى نيوارك، ما أجبرها على عودة أدراجها إلى مطار سان دييغو الدولي الثلاثاء، ودخول أربعة أشخاص إلى المستشفى.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة سان دييغو الأمريكية بتغريدة على "تويتر"، أن طاقم الرحلة 2664 منع النيران من الانتشار أكثر، وعادت الطائرة أدراجها إلى المطار.

وأوضحت سابرينا لوبيكولو، المتحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي (SAN) لـCNN، أنّ "أفراد طاقم الطوارئ استجابوا، وهم يعالجون الركاب حاليًا".

وتُظهر بيانات FlightAware أنّ الطائرة من طراز "Boeing 737 MAX 8"، أقلعت من المطار عند الساعة 7:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وهبطت في سان دييغو عند الساعة 7:51 صباحًا.

وقامت فرق الإطفاء بمعاينة جميع الركاب وأفراد الطاقم، وُنقل أربعة أشخاص إلى المستشفى. ورفض اثنان آخران تلقي العلاج، وفقًا لتغريدة أخرى تابعة لإدارة الإطفاء في سان دييغو.

وأشار إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لـCNN، إلى أنّ الحريق نجم عن بطارية كمبيوتر محمول، مضيفًا أن "إدارة الطيران الفيدرالية ستحقق في الأمر".

وأفاد تشارلز هوبارت المتحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" في بيان لـCNN: "تحرك طاقمنا بسرعة لاحتواء الجهاز، وسارع الطاقم الطبي إلى البوابة عند وصول الطائرة". وتابع: "نُقل العديد من المضيفين إلى المستشفى كإجراء احترازي، وتم تقييم اثنين من الركاب في الموقع".

وأضاف هوبارت: "نشكر طاقمنا على اتخاذهم إجراءات سريعة عبر إعطاء الأولوية لسلامة كل شخص على متن الطائرة، ونحن نقوم بالترتيبات اللازمة لنقل ركابنا إلى وجهاتهم".