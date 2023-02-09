إماراتي يوثق "تراقص" أشجار القرم على أنغام تيارات مائية بأبوظبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن مبانيها المعمارية الشاهقة، يكمن جمال العاصمة الإماراتية أبوظبي في طبيعتها أيضًا. وبدوره، يبحث المصور الإماراتي، حسن الحوسني، عن الزوايا التي يصعب للمُشاهد رؤيتها أو تخيلها.

وتتميز أشجار القُرم بسحرها في جميع تفاصيلها، سواء تحت الماء أو فوقها.

وعندما رصدها أسفل الماء، بدت أشجار القرم وكأنها تتراقص على أنغام التيارات المائية التي تمرّ بها، واستمتاعها في المياه الدافئة من حولها.

الإمارات
Credit: Hasan Alhosani

وقال المصور الإماراتي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يكمن جمال أشجار القرم في اختلافها عن باقي الأشجار، وامتداد جذورها على شكل شبكة مترابطة، وكأنها تدعم الأشجار الصغيرة من حولها وتساندها في رحلة الحياة".

الإمارات
Credit: Hasan Alhosani

وعادة ما تكون الكثير من الصور التي يلتقطها الحوسني مجرد صدفة، ما يدفعه إلى ترك جميع معدات التصوير في السيارة.

ولكن تصوير أشجار القُرم أسفل الماء يحتاج إلى ترتيب مسبق.

وفي الواقع، يعتمد بشكل كبير على مستوى ارتفاع الماء، ومراقبة المد و الجزر، وحركة التيارات، إضافة إلى حركة الرياح، حتى تضمن أن الامواج لن تعيق حركتك وتعكر صفو المياه.

الإمارات
Credit: Hasan Alhosani

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي الحوسني، الذين يزيد عددهم عن الـ9 آلاف شخص، عبر موقع "إنستغرام".

ويميل غالبية الأشخاص إلى استكشاف طبيعة بلادهم، ومشاهدة ما لا يستطيعون رؤيته عادة، تمامًا مثل الصور التي التقطها الحوسني لأشجار القرم.

الإمارات
Credit: Hasan Alhosani

وبحسب ما ذكرته هيئة البيئة في أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تُعتبر أشجار القرم من الأنواع الأكثر روعة وفائدة للبشر.

وتقوم هذه الشجرة القوية بدور مصدات طبيعية للرياح، حيث تساهم في الحماية من العواصف المدية وتنقية المياه المحيطة. وتُعتبر فعّالة للغاية في تخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وتوفر غابات أشجار القرم أيضًا مأوىً آمنًا ومحميًا لمئات الطيور والأنواع البحرية، التي تعزز التنوع البيولوجي وتساعد على زيادة مخزون الثروة السمكية.

الإمارات
Credit: Hasan Alhosani

ويأمل المصور الإماراتي أن يتمكن من طباعة كتاب يعكس جمال أشجار القرم، وتنوعها واختلافها، ومدى أهميتها للبيئة والبشر، إذ قال: "تتنوع أشجار القرم بشكل كبير ويختلف جمالها من شجرة الى أخرى، ومن منطقة الى أخرى".

ولطالما كان الحوسني مهتمًا بالتقاط صورًا تذكارية للأماكن التي يزورها، ويميل إلى رصد المناظر الطبيعية، متأملًا أن تُشجّع الناس في الحفاظ على نظافة البيئة، مع إبراز الجمال من حولنا.

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