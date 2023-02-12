دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر الطبيعة بمشاهد عجيبة للحياة البرية، والتي تدفعنا للتساؤل حول سلوك الكائنات التي تشاركنا كوكب الأرض، والنظر إليها بعين مختلفة.

ورصد مصور هولندي لحظة مثيرة للإعجاب لسنجاب أرضي فضولي تبدو عليه الدهشة، بسبب مشاهدة انعكاسه على سطح مياه بركة في هولندا.

Credit: Dick Van Duijn

ويشرح المصور الهولندي ديك فان دوين لموقع CNN بالعربية، أنّ شغه بالطبيعة ليس له حدود، مشيرًا إلى إعجابه بالسناجب التي يجدها بمثابة كائنات مضحكة ولطيفة للغاية.

ويرى فان دوين أنّه استطاع توثيق صورة جميلة لرد فعل سنجاب تنعكس صورته على سطح المياه الراكدة.

Credit: Dick Van Duijn

وحينذاك، كان فان دوين يجلس مترقّبًا داخل خيمة التخفّي أمام البركة، حيث تأتي السناجب لتروي ظمأها أو للبحث عن ثمار البلوط.

Credit: Dick van Duijn

ويقول: "كنت جالسًا داخل خيمتي وعدستي على أهبة الاستعداد، لذلك لم تستطع السناجب رؤيتي، ولم تكن منزعجة من وجودي".

ويلفت فان دوين إلى أنه في بعض الأحيان، تبدو السناجب التي تراقب صورتها في المياه، كأنها أمام مرآة.

Credit: Dick Van Duijn

وكغيرها من الصور المثيرة التي يوثقها للسناجب الأرضية، نجحت هذه السلسلة في أن تأسر قلوب متابعي المصور الهولندي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعزي فان دوين شهرة صوره بين رواد منصات تبادل الصور مثل "إنستغرام"، إلى صورته التي لاقت رواجًا واسعًا لسنجاب أرضي يستنشق عبق زهرة.

ويأمل فان دوين أن تلهم مثل هذه الصور الناس للخروج أكثر من أجل الاستمتاع بما تقدمه الطبيعة.