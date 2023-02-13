"مظهر غير معتاد".. سعودي يوثق صورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تبدو الصحراء مكانًا قاسيًا وَلَّد أجيالاً من البدو شديدي الصّبر والتّحمّل في شبه الجزيرة العربيّة. ولكن لا يزال بإمكانك العثور على لحظات تحمل الكثير من العاطفة والألفة بين الرّمال المتموّجة.

وقام المصور والمعماري السعودي صالح بن أحمد الهذلول بتوثيق إحدى هذه اللحظات، في الصحراء باحثًا عن "السّلوان، والخروج عن زخم، وصخب المدينة، وطامعًا في رؤية مشاهد لا تتكرّر"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
وثّق المصوّر السّعودي، صالح بن أحمد الهذلول، لحظات حميمة تجمع الإبل في منطقة الرّياض. Credit: Saleh Alhathloul

وأثناء تواجده في منطقة تُدعى وثيلان في منطقة الرّياض، صادف الهذلول رجلاً بصحبة قطيع من الإبل، وقرّر توثيق المشهد.

وكانت النّتيجة مجموعة من المشاهد السّاحرة التي تجسدّ عاطفة الإبل تجاه بعضها البعض، ما شكلّ موضوعًا شيّقًا بالنّسبة للمصوّر.

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
أكّد الهذلول أنّه لا يمل من توثيق الإبل قط. Credit: Saleh Alhathloul

وحصدت الصّور أكثر من 450 ألف مشاهدة منذ أن نشرها الهذلول على "تويتر" في منتصف يناير/كانون الثاني، حيث حازت على الكثير من الإعجابات.

وأكّد الهذلول: "كما تُعرف الإبل بقسوتها وتحمّلها، فهي تتمتّع أيضًا بجانبٍ لين، لا يمكن إغفاله".

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
تلف الأم عنقها حول صغيرها بحنان في هذه الصورة. Credit: Saleh Alhathloul

وإلى جانب تجسيد الصّورة للعطف، رأى المصور السّعودي أنّها أثارت الانتباه لظهور الإبل "بمظهرٍ غير معتاد"، موضحًا: "التّضاد اللّوني في الصّورة بين لون الأم وابنها كان فريدًا".

وتمتّع فراء صغيرها النّاعم بلونٍ داكن مقارنةً بوالدته.

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
مشهد لمجموعة من الإبل وهي تنظر إلى المصوّر. Credit: Saleh Alhathloul
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وأكّد المصور: "الإبل موضوع شيَق وإرث لا يُستهان به، وكثيراً ما أصوّرها ولا أملّ من تصويرها، فهي ارتبطت بجزيرة العرب وأهلها ارتباطًا وثيقًا".

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
يهتم المصور بتوثيق إرث بلاده. Credit: Saleh Alhathloul

وتُعد هذه الكائنات جزءًا أساسيًا من التّراث والتّاريخ السّعودي بفضل ارتباطها الوثيق بالإنسان في شبه الجزيرة العربيّة، إذ ساهمت بتوفير سبل معيشته، ومساندته في التكيّف مع ظروف البيئة الصّعبة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي الحكومي لنادي الإبل السّعودي.

سعودي يُذهل الأشخاص بصورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها
تُعد هذه الكائنات جزءًا أساسيًا من التّراث والتّاريخ السعودي. Credit: Saleh Alhathloul

وكان التّصوير الفوتوغرافي هواية بالنّسبة إلى الهذلول، ولكنّه تطور بمرور الوقت، وخصوصًا بعد تتويجه ضمن فائزي مسابقة ألوان السعودية للتّصوير في عام 2014.

ويهتم المصور بتوثيق ما يُظهر إرثه الثقافي المادّي وغير المادّي.

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