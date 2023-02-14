برج خليفة في دبي.. هل يُمكن رؤيته من مسافة 120 كيلومترًا وكيف يبدو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر برج خليفة من بين أطول المنشآت في العالم، والذي يقع تحديدًا في مدينة دبي بدولة الإمارات.. فأينما تجولت في المدينة ونظرت من حولك، ستجد قمته تعانق السماء.

ولكن، هل يُمكن أيضًا رؤيته من مسافة 120 كيلومترًا تقريبًا؟

وأثبتت عدسة المصور الإماراتي، أحمد البدواوي، أن ذلك ممكن بالفعل.

Credit: Ahmed Al-Badwawi

وبدوره، نجح البدواوي في رصد برج خليفة من قمة جبل أم النسور في حتا، والتي تُعتبر أعلى قمة بدبي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ارتفاع جبل أم النسور يصل إلى حوالي 1,300 متر.

فكيف كانت نتيجة الصور؟

وشهد البدواوي، الذي يمارس التصوير منذ منتصف التسعينيات، بعض التحديات عند رصد برج خليفة من قمة جبل أم النسور.

وفي المرة الأولى، حجب الضباب رؤيته نوعًا ما. ويمكن ملاحظة أن الجزء العلوي من البرج كان الأكثر وضوحًا.

ولكن، هذا لم يقف حاجزًا أمام شعبية الصور التي حصدت إعجاب العديد من متابعي البدواوي، الذين يزيد عددهم عن 125 ألف شخص، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

Credit: Ahmed Al-Badwawi

وقال المصور الإماراتي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان الناس بين مُصدّق ومُكذّب".

ورغم ذلك، لم يكتف البدواوي بهذه الصور فحسب، بل قرّر الخروج مجددًا لإعادة تصوير البرج، وسط احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة للعام 2023.

وكان الجو صافيًا مقارنة بتجربة تصويره الفوتوغرافية الأولى، حيث انتشرت صوره على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستغرقت مدة الرحلة إلى قمة جبل أم النسور ما بين 6 إلى 7 ساعات مشيًا على الأقدام، ومن ثم تسلق الجبال، حتى يعود البدواوي بأدراجه خلال اليوم التالي على الطريق الوعر ذاته.

ومن المهم التنبه إلى هذا الطريق، الذي وصفه المصور الإماراتي أنه يتضمن بعض الخطورة.

وقال: "تُعتبر الصورة بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لي.. إنها تجربة فوتوغرافية نادرة من أعلى قمة طبيعية بدبي لأعلى برج بالعالم".

Credit: Ahmed Al-Badwawi

وتشتهر بلدة حتّا بكونها وجهة سياحية رائعة، لكنها تخطط لإضافة المزيد من الأنشطة المميزة للزوار.

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Dubai"، تشمل هذه الخطط بناء مسارات جديدة للتنزه والوصول إلى قمة جبل أم النسور، ومشاهدة إطلالات مذهلة على ارتفاع 1,300 متر.

ومن ضمن المساعي المبذولة لدعم القطاع السياحي، يتم العمل حاليًا على تصميم 200 بيت للعطلات على الأقل. وسيتم افتتاحها خلال السنوات المقبلة.