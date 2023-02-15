شاهد طريقة تحضير الطاجين المغربي وسط ثلوج جبال الأطلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد الطاجين من أشهى أطباق الطعام التقليدية في المغرب.

وفي مقطع فيديو مثير، وثّق مدون الرحلات المغربي يونس إبراهيم، تجربة حصرية لطبخ الطاجين في مكان غير معتاد، أي وسط جبال الأطلس التي تغطيها الثلوج.

ويحكي إبراهيم في مقابلة لموقع CNN بالعربية، أنّه عادًة ما يتجوّل برفقة أصدقائه لاستكشاف المناظر الطبيعية الجميلة بالمغرب، مشيرًا إلى أنه عادة من يتكفّل بإعداد الطعام خلال تلك الجولات.

وهذه المرة، قرّر المدون المغربي أن يوثّق تجربة إعداده الطعام في موقع فريد من نوعه، أراد من خلاله إبراز جمالية المغرب وسط الثلوج.

وخلال فصل الشتاء، تستقطب هذه المنطقة عشاق الثلوج والراغبين في اكتشاف متعة التزلّج والرياضات الشتوية بشكل عام.

ويوضح إبراهيم أنه اختار تحضير الطاجين في منتجع "أوكايمدن"، وهو المنتجع الرئيسي للتزلج بالمغرب، ويقع على بعد 75 كيلومترًا من مدينة مراكش.

وأراد إبراهيم بدايًة إعداد طاجين السمك، لكنه يُعد طبقًا صعب التحضير، لذا بدلًا من ذلك، قرّر تحضير وصفة سهلة لا تتطلب الكثير من الجهد خلال هذه التجربة، أي طاجين اللحم المفروم.

أما عن التحديات، فتمثّلت أولًا في الوصول إلى الموقع في أعالي الجبل، حيث كان المكان خاليًا.

ويشير إبراهيم إلى أن تجاربه عادة ما تتسم بالعفوية، مؤكدا أنّه لم يحضر طبق الطاجين مسبقًا.

وتُعد مكونات طاجين اللحم المفروم بسيطًة للغاية، إذ يدخل في تحضيرها كل من البيض والبندورة والكزبرة، واللحم المفروم وبعض التوابل مثل الملح، والكركم، والفلفل الأسود، والزنجبيل.

وتظهر في مقطع الفيديو، الذي شاركه إبراهيم عبر حسابه على موقع "انستغرام"، خطوات تحضير طاجين اللحم المفروم، والتي تتضمن طبقة من شرائح البندورة، والبهارات، وقطع اللحم المفروم، والبيض.

ولم ينس إبراهيم تحضير الشاي المغربي بعد الوجبة الدسمة، إذ يظهر في نهاية الفيديو وهو يحمل كأسًا ساخنة من الشاي المغربي.