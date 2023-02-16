دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتحت الهند القسم الأول من طريق سريع يبلغ طوله 1،386 كيلومترًا، ويربط عاصمتها نيودلهي بمركزها المالي مومباي، الذي يعد علامة بارزة في سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتحديث بنيتها التحتية واللحاق بجارتها الصين.

بمجرد اكتماله، سيكون الطريق السريع المكون من ثمانية حارات، أربعة في كل اتجاه، أطول طريق في الهند، ويتوقّع أن يقلّل وقت السفر بين المدينتين إلى 12 ساعة، أي إلى النصف.

وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأحد، قسمًا طوله 246 كيلومترًا من الطريق السريع الذي يربط دلهي بمدينة لالسوت في ولاية راجاستان الشمالية الغربية، وهي وجهة سياحية شهيرة تجذب عشرات الآلاف من المسافرين بقصورها المترامية الأطراف وتضاريسها الجبلية.

طريق دلهي مومباي السريع Credit: Parveen Kumar/Hindustan Times/Getty Images

وقال مودي خلال حفل الافتتاح إنّ "طريق دلهي مومباي السريع يعد أحد أكثر الطرق السريعة تقدمًا في العالم ويقدّم صورة كبيرة عن نمو الهند ،"مضيفًا أن تطويره من المتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي والاستثمار في الهند.

وقالت الحكومة الهندية في وقت سابق إنّها استثمرت حوالي 13 مليار دولار في المشروع الذي يهدف إلى توفير رابط أسرع بين العاصمة وخمس ولايات هي هاريانا، وراجستان، وماديا براديش، وغوجارات، ومهاراشترا.

وأضافت في بيان صحفي، الأحد، أنّ القسم الأول وحده كلف 1.4 مليار دولار.

ويعد افتتاح المرحلة الأولى بمثابة دفعة كبيرة لخامس أكبر اقتصاد في العالم، والبلد الذي سيصبح قريبًا الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حتى مع بقاء البنية التحتية للهند متخلّفة عن تلك الموجودة في الصين.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الصين المليارات في مشاريع بنية تحتية طموحة، ضمنًا أطول شبكة سكة حديد عالية السرعة في العالم، ونظام طرق سريع واسع النطاق.

في المقابل، تشتهر القطارات الهندية بأنها غير موثوقة، والطرق الضيقة ذات الحفر تؤثر بشدة على مدة السفر في جميع أنحاء البلاد.

وأحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين السكك الحديدية في البلاد هو ممر الشحن الغربي المخصص.

ويربط الطريق قيد الإنشاء، بطول 1،506 كيلومترات، مدينة دادري في ولاية أتر برديش الشمالية بمدينة نافي مومباي، بولاية ماهاراشترا.

ومن المتوقع أن يخفف الطريق الازدحام بشبكة السكك الحديدية في الهند، ويزيد متوسط سرعة قطارات نقل البضائع.

وبالنسبة لمودي، الذي وصل إلى السلطة عام 2014، بوعود عن العظمة المستقبلية، يمكن اعتبار هذه المشاريع كأداة قوية للتكامل الاجتماعي والتأثير السياسي، وربط المناطق المتباينة بالمدن الرئيسية.

وقال مودي، الأحد، إن "طريق دلهي - مومباي السريع وممر الشحن الغربي المخصص سيصبحان ركيزتين قويتين للتقدم لراجستان والبلاد".