دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجه أكبر حلبة تزلّج على الجليد في العالم خطر الإغلاق خلال موسم الشتاء الجاري، بسبب نقص الجليد المرتبط بالأزمة المناخية.

وتُعد Skateway، في العاصمة الكندية أوتاوا، أكبر حلبة تزلّج متجمّدة بشكل طبيعي في العالم، وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وتشهد تدفق أكثر من مليون زائر سنويًا.

وحلبة Skateway، التي يبلغ طولها 7.7 كيلومترات، تعتبر جزءًا من قناة "ريدو"، المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، التي يصل طولها إلى 200 كيلومتر، وتربط أوتاوا ببحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس.

وذلك الجزء من القناة يمر في وسط أوتاوا، من وسط المدينة وصولًا إلى بحيرة داو.

ويتدفّق سنويًا، بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، حوالي مليون شخص إلى الموقع للتزحلق على الجليد، أو السير عليه، أو التجول على طول المسارات التي تمتد بمحاذاته.

ومع ذلك، فإن مواعيد افتتاحه تعتمد دومًا على أحوال الطقس.

وتفتح حلبة Skateway للجمهور عندما يبلغ سُمك الجليد 30 سنتيمترًا في الحد الأدنى، ويحتاج بلوغ هذا السماكة بين 10 أيام وأسبوعين من "الطقس البارد المتتالي"، وفقًا للجنة العاصمة الوطنية، التي تدير الموقع.

وفي هذه الحال، يتم تعريف "الطقس البارد" على أنّه يتراوح بين 10 و20 درجة مئوية تحت الصفر.

الجليد ليس سميكًا بما يكفي لفتح حلبة Skateway. Credit: Dave Chan/AFP/Getty Images

لكن هذا العام، لم يكن هناك ما يكفي من الجليد لتكوين هذه السماكة.

وتشهد مدينة أوتاوا أحد أكثر فصول الشتاء دفئًا على الإطلاق، حيث ظلت درجات الحرارة معتدلة في العاصمة شديدة البرودة.

ومع تسارع تغير المناخ، يزداد الدفء خلال فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم. وكانت السنوات الثماني الماضية الأكثر دفئًا على كوكب الأرض.

وقال متحدث باسم لجنة العاصمة الوطنية لـCNN: "تمنعنا درجات الحرارة الموسمية المستمرة التي تفوق المعدل الطبيعي والظروف الجليدية الحالية من فتح حلبة Skateway هذا الأسبوع".

وتابع: "ما زلنا نأمل أن نتمكن من الترحيب بالمتزلجين في Skateway هذا العام. وسنعيد تقييم الظروف في نهاية الأسبوع".

في 3 فبراير/ شباط، أصدرت لجنة العاصمة الوطنية إرشادات متّصلة بالسلامة، تعلن للجمهور أن الجليد كان "رقيقًا بشكل خطير" مع بلوغ الماء أسفله عمقًا يصل إلى 14 قدمًا.

وأوضحت اللجنة أنّ "وجود أطقم العمل في القنوات خلال الأيام المقبلة يجب ألا يُفسّر على أنه علامة على استقرار سطح الجليد للتزلّج".

يراقب فريق محترف الجليد على أمل أن يتمكنوا من فتح الموقع Credit: Dave Chan/AFP/Getty Images

بمجرد أن يصبح Skateway جاهزًا، ترفع الأعلام الخضراء للإشارة إلى أنه آمن. وبمجرد فتحه أمام الجمهور، يتم مسح السطح كل ليلة (إذا سمحت الأحوال الجوية) وتغمر الشقوق بالجليد مجددًا. ويقوم حوالي 22 ألف شخص بالتزلج على الجليد يوميًا.

وتعمل لجنة العاصمة الوطنية بالفعل على إبقاء حلبة Skateway بالخدمة رغم أزمة المناخ.

فخلال عام 2022، عقدت اللجنة شراكة مع جامعة كارلتون لمعالجة آثار تغير المناخ على الموقع. وسيشهد مشروع مدته أربع سنوات، تجميع بيانات خلال العامين الأولين منه، ثم يُصار إلى نمذجتها للتنبؤ بمسلك الجليد مستقبلًا. وأخيرًا، سيقترح الأكاديميون حلولًا لحلبة Skateway.