اكتشاف حفرية سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز الـ70 مليون عاما في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف فريق بحثي مصريّ حفرية سلحفاة نهرية، يعود عمرها لأكثر من 70 مليون عام، والتي عاصرت الديناصورات، بواحة الخارجة بالصحراء الغربية في مصر.

وأعلن رئيس جامعة الوادي الجديد بمصر، عبد العزيز طنطاوي، أنّ فريقًا بحثيًا مشتركًا بين جامعتي الوادي الجديد والقاهرة تمكنّ من اكتشاف سلحفاة نهرية جانبية العنق، وذلك بمنطقة "قرن جناح" جنوب شرق مدينة الخارجة بالوادي الجديد، وفقًا لبيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للجامعة على موقع "فيسبوك".

Credit: New Valley University via Facebook

وأشار طنطاوي إلى أن هذا النوع من السلاحف اكتُشف وسُجّل للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا بإسم "Khargachelys Carioensis"، تيمنًا بمدينتي الخارجة والقاهرة، وأنّه عاصر الديناصورات.

وذكر طنطاوي أنّ هذا النوع من السلاحف يعيش في الأنهار والمياه العذبة، وهو عبارة عن صدفة شبه كاملة.

وأضاف رئيس جامعة الوادي الجديد، أنّ هذه المجموعة متواجدة في التاريخ الجيولوجي على فترات متفرّقة، ولم تُسجّل من قبل في هذا العصر، مشيرًا إلى أنّ هذا الاكتشاف يعد استكمالًا للسجلّات الأحفورية للسلاحف القديمة في قارة أفريقيا.

Credit: New Valley University via Facebook

ومن جهته، قال مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، جبيلي أبو الخير، إنّ منطقة "قرن جناح" تُعد من المواقع المكتشفة حديثًا من قبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، وتتميز باحتوائها على عدد كبير من أصداف السلاحف النهرية والتي تجمّعت بالقرب من بعضها في تلك المنطقة، نظراً لتوافر الظروف المعيشية، ووفرة الغذاء بتلك البرك والمستنقعات القديمة.

وأشار أبو الخير كذلك إلى احتواء المنطقة على العديد من البقايا للتماسيح والديناصورات آكلة العشب، والتي عاشت حول تلك المستنقعات، والتي انجرف أجزاء منها عبر المصبّات النهرية داخل تلك المستنقعات، ليسمح لها بالتحفّر داخل طبقات الطين المكونة لتلك المستنقعات الممتدة.

ولفت أستاذ الحفريات الفقارية المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة القاهرة، محمد عبد الجواد، إلى أنّ هذا الاكتشاف الجديد يعبّر عن أهمية الصحراء الغربية بمصر لاحتضانها العديد من حفائر الأحياء الأرضية والبحرية.

وتتميز السلحفاة جانبية العنق المكتشفة بطول عنّقها وقدرتها على تحريكها من الجانبين بدلًا من إخفائها داخل صدفتها، إضافة إلى قدرتها على العيش ببيئات مختلفة مثل البرك، والمستنقعات، والأنهار، وشواطىء البحار، ما زاد من قدرتها على الانتشار الجغرافي في عدة أماكن بقارات العالم المختلفة، حسبما ذكرته الباحثة سارة محسن، وهي طالبة الماجستير بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد.