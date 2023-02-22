مصور كويتي يرصد واحدًا من أكبر الطيور بالعالم في اليونان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مشاهدته الأولى للطائر في جزيرة بوبيان بالكويت، رغم ندرة مشاهدته في منطقة الخليج، قرر عمر السيد زيارته في موطنه الأصلي لرصده بعدسة كاميرته.

وبعد بحث مطوّل، وجد أن بحيرة كركيني اليونانية من بين البحيرات التي يسكنها بجع دلماشيا.

Credit: Omar Al-Sayed Omar

ماذا تعرف عنه؟

ويُعتبر بجع دلماشيا من بين أكبر الطيور في العالم، بحسب ما ذكره موقع "Phoenix Zoo" الإلكتروني.

ويمكن أن يصل طول جناحيه إلى 11.5 قدم ويبلغ متوسط وزنه 30 رطلاً، أي حوالي 14 كيلوغرامًا. وشوهد هذا الطائر الكبير يطير على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف قدم.

ويتناول بجع دلماشيا الأسماك بشكل رئيسي. ويستطيع الطائر البالغ استهلاك ما يصل إلى 4 أرطال (أي حوالي كيلوغرام ونصف الكيلوغرام) من الأسماك في يوم واحد.

Credit: Omar Al-Sayed Omar

ويتميز بجع دلماشيا بشكله وريشه، وتحديدًا لون جلد منقاره.

وأوضح المصور الكويتي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في موسم التزاوج.. يتغير لون جلد المنقار إلى الأحمر للذكر وإلى البرتقالي للأنثى.. ما يُعتبر خاصية مميزة لهذا النوع من الطيور".

مهدّد بالانقراض

ووفقًا لما ذكره موقع "Phoenix Zoo" الإلكتروني، انخفض عدد بجع دلماشيا في جميع أنحاء العالم من ملايين الطيور في بداية القرن التاسع عشر إلى حوالي ألف طائر فقط في عام 1980.

ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى استخدام مزيج من مبيدات الآفات، والصيد الجائر، وتغيير/ تدمير موائل الأراضي الرطبة، والصيد غير القانوني، وغيرها.

ورغم هذه المشاكل، إلّا أن جهود الحفظ الأخيرة قد ساعدت في رفع أعداد هذا النوع من الطيور إلى حوالي 10 آلاف طائر.

Credit: Omar Al-Sayed Omar

وحازت صور بجع دلماشيا على إعجاب العديد من متابعي السيد، الذي يزيد عددهم عن 100 ألف شخص، عبر موقع "إنستغرام".

ويُعتبر المصور الكويتي أن أجمل ما في بجع دلماشيا يتمثل بـ"نظرة العين وكثافة الريش خلال فصل الشتاء ولون جلد منقاره الأحمر والبرتقالي".

Credit: Omar Al-Sayed Omar

ويعمل السيد في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 10 سنوات، ويميل عادة إلى رصد الحياة البرية، التي تعتبر من بين أصعب مجالات التصوير، بسبب عدم قدرة المصور على التحكم بتوقيت وسلوكيات الكائنات الحية. ويحتاج الأمر بعضًا من الوقت والجهد والممارسة لالتقاط صورًا جميلة.

ويأمل بدوره البدء في إنتاج أفلام قصيرة للحياة البرية بجودة عالمية.