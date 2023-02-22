لعشاق المغامرات في السعودية.. ماذا تعرفون عن المغارة "المظلمة" في تبوك؟

تنافس على لقب "تيتانيك" في السعودية.. هكذا تبدو سفينة "الفهد" عن قرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مدخلها المنحني والمتعرج سيُشعرك برغبة في استكشاف ما تحتضنه زواياها.

وبمجرد دخولك إلى المغارة "المظلمة"، والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، ستستمتع بجمال جدرانها التي تتكونّ من الحجر الرملي.

وتميل الجدران على بعضها كلما زاد ارتفاعها حتى تلتقي بسقف المغارة، والذي بدوره يحجب أشعة الشمس طوال اليوم.

Credit: Mohammed Al Atni

وتُعد مغارة "المظلمة" أحد أبرز الوجهات في منطقة حسمى، إذ أنها عبارة عن صدع طويل يمتد لعشرات الأمتار بين كتلتين من الجبال الحمراء ذات الجوانب المنتصبة بشكل عمودي، كالجدران.

Credit: Mohammed Al Atni

وتتميز المغارة بتكويناتها الفريدة والمثيرة للدهشة، كما تقع وسط منطقة مليئة بالنقوش التاريخية، والآثار القديمة، والتشكيلات الصخرية الملفتة.

وفي نهايتها، تتواجد عين من المياه العذبة، والتي تكونت من مياه الأمطار الموسمية.

Credit: Mohammed Al Atni

ولم يستطع السعودي محمد العطني أن يُفوّت جمال كهذا من دون أن يرصده بعدسة كاميرته، التي تهوى التقاط صور الطبيعة.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "سُميت بالمظلمة بسبب عدم وصول أشعة الشمس إلى داخلها، فهي فعلًا مظلمة طوال ساعات اليوم، ويلزم حمل كشاف ضوء لمن أراد دخولها ليلًا أو نهاراً".

ويمكن الوصول إلى المغارة بواسطة الطريق الإسفلتي المؤدي إلى قرية الزيتة، شمال غرب تبوك، ثم التوجه بعد ذلك إلى المغارة عبر طرق برية.

وستجد هناك تجمع من الرمال الناعمة الحمراء قبل الوصول إلى مدخل المغارة.

وفي غالبية الأحيان، تعلق السيارة في هذه الرمال بسبب نعومتها الشديدة، والتي تحتاج إلى مهارة وخبرة في القيادة.

Credit: Mohammed Al Atni

ولم تخل رحلة العطني إلى مغارة "المظلمة" من التحديات.

وكانت أرضية المغارة مغطاة بطبقة طينية نتيجة تساقط أمطار سابقة. وبسبب تجمعات المياه في الداخل، ما جعل الوصول إلى نهاية المغارة أمراً مرهقاً.

Credit: Mohammed Al Atni

وحازت صور العطني على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُنصح بزيارة المغارة في أوقات الشتاء، خاصة عند تساقط الأمطار، حتى تستمتع بمناظر الشلالات على سفوح الجبال. ويمكن أيضًا زيارة المغارة عند تساقط الثلوج، حيث تكون المنطقة في أبهى صورها.