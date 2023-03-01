ربما هي أصغر مركبة طيران.. شاهد كيف يمكن أن تجعل هذه الدراجة النارية الطائرة الحلم حقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء حجز صاحب مدونة "God Save the Points" عبر الإنترنت، جيلبرت أوت، رحلة جويّة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى العاصمة البريطانية لندن، لاحظ شيئًا جديدًا ضمن قائمة تفضيلات وجبات الطعام. وإلى جانب توفّر وجبات الطعام النباتيّة، أو الخيارات المُستندة إلى تعاليم الـ"كوشير"، كان هناك خيار لتخطّي خدمة الطعام تمامًا.

وقرّر أوت تخطّي وجبة الطّعام، وهو أمر يجب على جميع ركاب الطائرات التفكير فيه، بحسب ما ذكره.

وأفاد أوت عبر مدونته أنّ "فكرة تناول الطعام في منتصف الليل يضر بيومك بالكامل، وأعتقد أن هناك أدلة علمية موثوقة تنص أنّه يضر بقدرتك على التعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة".

وقد لا يشعر الجميع بالسعادة تجاه فكرة الامتناع عن وجبات الطعام على متن الطائرة مثل أوت، ولكن أصبحت بعض شركات الطيران، بما في ذلك "دلتا" (التي كان أوت على متنها)، والخطوط الجوية اليابانية (JAL)، توفّر هذا الخيار.

ولم يصدر الحكم بعد بشأن مدى تقبّل المسافرين لذلك على المدى الطويل.

ما أهمية وجبات الطعام؟

وحاليًا، لا يتوفّر خيار "تخطّي وجبة الطعام" إلا لبعض الركاب الذين يسافرون في مقصورة "Delta One" ضمن درجة الأعمال على متن خطوط "دلتا" الجوية.

ومنذ بدء البرنامج العام الماضي، أخبر ممثّل من شركة الطيران CNN أنّه تم رفض نحو ألف إلى 1،500 وجبة طواعيةً شهريًا.

ويعني ذلك اختيار 3% فقط من الرّكاب المؤهلين تخطّي الوجبات، ولكن الأمر عبارة عن اختبار لما يمكن أن تفعله شركات الطيران لتوفير الوقود، والتقليل من التكاليف، والمخلفات على متن الطائرات.

هل يجسد هذا الخيار ظاهرة "الغسل الأخضر" فقط؟

وقال منتقدو برامج تخطّي الوجبات إنّ شركات الطيران قد تمارس ظاهرة "الغسل الأخضر" فقط عبر محاولة إخفاء إجراءات مخفّضة للتكلفة بذريعة الاستدامة.

وعندما أطلقت الخطوط الجوية اليابانية خيار تخطّي الوجبات في عام 2020، قدّمت شركة الطيران للمسافرين مجموعة مجانيّة من المستلزمات الشخصية في مقابل تخطّي وجبة طعام.

ووصف أحد النّقاد، وهو غاري ليف من مدونة "View from the Wing"، المجموعة المجانية من المستلزمات الشخصية بأنها عبارة عن "عربون"، وجادل بأن البرنامج وضع الكثير من العبء على الرّاكب لإجراء تغييرات بدلاً من شركة الطيران ذاتها.

وكتب ليف: "أفترض أنّه من الأخلاقي لشركة الخطوط الجوية اليابانية توفير المال عبر الحد من هدر الطعام، ولكن هل يُعد اتّخاذ الراكب القرارات بشأن وجبات طعامه قبل 25 ساعة على الأقل من المغادرة، أي معرفة ما إذا كان سيشعر بالجوع في المستقبل، واجبًا أخلاقيًا"؟

وبدأ برنامج الخطوط الجوية اليابانية كاختبار تم تطبيقه على عدد محدود من المسارات، وهو متاح الآن للركاب في أي درجة وعلى متن أي رحلة دولية.

وفي الأصل، أُطلق على البرنامج اسم "الخيار الأخلاقي لتخطّي وجبة طعام"، ولكنه ليس مُستخدمًا بعد الآن.

كما استُبدلت المجموعة المجانية من المستلزمات الشخصية بشراكةٍ مع مؤسسة خيريّة تُدعى "Table for Two".

وأشارت شركة الطيران إلى أنّها ستتبرع بمبلغٍ صغير لهذه المؤسسة الخيرية في مقابل كل وجبة طعام يتم تخطّيها.

وتُقدّم المؤسسة وجبات غداء مدرسية للأطفال الذين يعيشون في ظل حالة من الفقر.

ومع ذلك، لم تحدد شركة الطيران مقدار الأموال التي ستتبرع بها، أو المدارس أو المناطق المستقبلة للتبرعات.

وهل سيشعر المسافرون بالرضا عن أنفسهم عند اتخاذ خيار "صديق للبيئة"؟ أم هل سيشعرون بالجوع فحسب؟

ومن وجهة نظر المسافر، قد تشعر وكأنك تتعرّض للغش، بحسب ما ذكره خواكين هيدالغو، والذي تعمّق مع ميلينغ تشين في عالم نفايات صناعة الطائرات لأطروحة تخرجهما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بعام 2022.

ورأى هيدالغو أنّه يجب على المسافرين إدراك "مدى تعقيد الأمر بأكمله، وما تنطوي عليه حقًا سلسلة التوريد بأكملها عندما يأتي الأمر لتقديم الطعام على متن الطائرات".

ولكن ما الذي يحدث للطعام الذي لم يتم تناوله لدى شركات الطيران؟

وتسمح بعض شركات الطيران للمضيفين بتناول وجبات الطعام التي لم يتناولها أحد من درجة الأعمال أو الدرجة الأولى.

ولكن في غالبية الأحيان، يتم حرقها أو رميها في مكب النفايات.

ويعتقد هيدالغو أنّه يمكن لصناعة الطيران السير في الاتجاه ذاته للفنادق التي تقدم حوافز للضيوف الذين يتخلون عن خدمات مثل تغيير ملاءات الأسرة بشكلٍ يومي.

وعند التحلّي بالشفافية بشأن الطعام المهدور، وتثقيف المسافرين، يمكن أن يصبح تخطي وجبات الطعام على متن الطائرات بيانًا بيئيًا بدلاً من كونه تفضيلًا شخصيًا فحسب.

ماذا لو غيّرت رأيي؟

وأشار أوت إلى أنّ السؤال الأكثر شيوعًا بشأن خيار تخطي وجبات الطعام يتمثل بسؤال: "ماذا لو غيّرت رأيي"؟

وفي النهاية، لن يستطيع المسافر التوقّف وتناول وجبة طعام خفيفة، إذ سيكون داخل أنبوب معدني في السماء.

ولكن تقوم العديد من شركات الطيران بتخزين وجبات الطعام الخفيفة على متن الطائرة، وخاصةً أثناء الرّحلات الطّويلة.

وهي ليست مجانية دائمًا، ولكن من المفيد معرفة أنّ الراكب لن يشعر بالجوع على متن الرحلة الجوية.