دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من النّادر أن يكون تغيير مسار رحلة طيران تجاريّة أمرًا مرحبًا به بالنّسبة للمسافرين.

ولكن هذا ما حصل مع ركاب على متن رحلتين على الأقل هذا الأسبوع، عندما استدارت طائراتهم لمنح الجميع إطلالة جيّدة للأضواء الشماليّة.

وتُعرف هذه الظاهرة الطبيعيّة أيضًا باسم الشفق القطبي، وغالبًا ما يدفع الأشخاص مبالغ طائلة لمشاهدتها من ارتفاعاتٍ شاهقة.

صورة التقطها الراكب تومو يارفينين على متن رحلة تابعة لشركة "فين إير" مؤخرًا. تصوير: From Tuomo Järvinen

وشاهد جميع من كان على متن الرحلة رقم "1806" لشركة طيران "إيزي جيت" من عاصمة آيسلندا ريكيافيك إلى مدينة مانشستر البريطانية، والرحلة رقم "488" لخطوط "فين إير" الجوية من بلدة كوسامو في فنلندا إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، العرض الضوئي الساحر مقابل سعر تذكرة سفرهم فقط.

وأظهرت مواقع تتبّع الرحلات الجويّة قيام الطائرتين بلفّة صغيرة في منتصف الرحلة.

وفي تغريدة غير "تويتر"، قالت كيرسي كومي: "شكرًا جزيلاً لقبطان رحلة فين إير AY488 من كوسامو إلى هلسنكي الليلة للقيام بلفّة غير مجدولة مسبقًا بلغت 360 درجة في الهواء، حتّى يتمكّن جميع الركّاب من الاستمتاع بسحر الأضواء".

وتواصلت شبكة CNN مع خطوط "فين إير"، ولكنّها لم تتلق ردًا على الفور.

وقام طيّار على متن الرحلة رقم "1806" التابعة لشركة "إيزي جيت" بالطيران في مسار دائري لإظهار الأضواء الملوّنة أيضًا.

وكان روس ستيكا متوجهًا إلى مانشستر مع زوجته، وشقيقه، وزوجة شقيقه، وتمكّن من التقاط الصّور عبر النافذة.

وقال ستيكا لـCNN إنّهم علِموا بمشاهدة أشخاص على متن رحلة سابقة للشفق القطبي، وشجّعم ذلك على رفع المجلات بالقرب من النافذة لحجب أضواء المقصورة على أمل مشاهدتها بأنفسهم.

وأكّد ستيكا أنّ طاقم "إيزي جيت" كان رائعًا، إذ قام أفراده بإطفاء الأضواء ليتمكّن الجميع من الرّؤية.

وكانت مجموعته محظوظة لأنّهم كانوا على الجانب الأيسر من الطائرة، وفقًا لما ذكره، ومكّنهم ذلك من التقاط العديد من الصور قبل استدارة الطائرة.

وأضاف ستيكا: "شعر الجميع بحماسٍ شديد، إذ لم ير الكثير منهم هذه الأضواء من قبل. وكان لدينا الحظ لرؤيتها مرّتين أثناء رحلتنا إلى أيسلندا. إنّها تجربة مدهشة".

شركة الطيران مسرورة لتقديمها عرضًا ضوئيًا

وأعرب آدم جروفز يتغريدة على "تويتر" عن شكره لطّيار شركة "إيزي جيت" الذي "استدار لـ 360 درجة في منتصف الرّحلة للتأكّد من تمكّن جميع الرّكاب من رؤية الشفق القطبي المذهل".

وأشارت "إيزي جيت" إلى أنّها كانت "مسرورة" للقيام بذلك، بحسب ما ذكرته في بيان لـCNN.

وأفاد البيان أنّ القبطان "تمكّن من القيام بمناورة خاضعة للسيطرة للسّماح للركاب بمشاهدة عرضًا مذهلًا من الجو لواحدة من أعظم المناظر الطبيعية، أورورا بورياليس".

وعرضت الرحلة فرصة تصوير لا يمكن تفويتها.

وكتب تومو يارفينين وهو أحد الركاب على متن رحلة "فين إير"، بتغريدة على "تويتر": "من المؤسف أنّه لم يكن لدي كاميرا مناسبة".

ومع ذلك، لم يكن الأمر سيئًا بالنسبة لعرضٍ مجاني.

ونُشِرت معلومات جديدة عن ظاهرة الشفق القطبي في عام 2021.

وأثبت مؤلفو دراسة أنّ "الشفق القطبي الأكثر تألقًا ينتج عن الموجات الكهرومغناطيسية القوية أثناء العواصف الجيومغناطيسية".