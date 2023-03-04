دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض شركة طيران، أحدث تصميم جناح بمقصورة الدرجة الأولى، أشبه بشرنقة خاصة في الجو، ومزود بنظام تدفئة خاص يمكنك التحكم فيه وقتما تريد.

ولأول مرة، شركة الطيران هذه ليست من شركات الشرق الأوسط الشهيرة.

والمثير للدهشة أن هذا الجناح الجديد سيكون ضمن طائرات شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، في محاولة للتنافس مع عروض الأجنحة الفاخرة في سوق رحلات المسارات طويلة المدى.

وسيعمل منتج Lufthansa Allegris الجديد للرحلات الطويلة على تغيير مسارات المسافات الطويلة لشركة الطيران، مع استثمار 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار) في المشروع بحلول عام 2025.

يمكنك التحكّم بدرجة حرارة جناحك في مقصورة الدرجة الأولى Credit: Lufthansa

حاليًا، تخضع جميع المقصورات بدرجاتها الأربع للتعديل، أي الدرجة السياحية، والدرجة السياحية الممتازة، ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وكما هو متوقع، تعد مقصورة الدرجة الأولى الأكثر إثارة.

والمقاعد، التي تطلق عليها شركة الطيران اسم "First Class Suite Plus"، يبلغ عرضها مترًا تقريبًا، ومزودة بنظام تدفئة خاص يتيح للضيوف التحكّم بدرجة الحرارة وفق تفضيلاتهم الشخصية.

ومزود الجناح أيضًا بخزانة ملابس، وطاولة طعام رائعة، وباب منزلق خشبي لتوفير الخصوصية على متن الطائرة.

مقاعد الدرجة الأولى عبارة عن غرف خاصة كاملة Credit: Lufthansa

يحصل مسافرو درجة الأعمال على جناح خاص أيضًا، رغم أنّه يعد أقل حميمية مقارنة مع مقصورة الدرجة الأولى، وعوض الباب الخشبي، يتوفر جدار منخفض الطول في مقصورة درجة الأعمال، ما يعني أن أي شخص يعبر لا يزال بإمكانه إلقاء نظرة على المسافرين.

تحتوي هذه الأجنحة أيضًا على خزانة ملابس وثلاجة صغيرة الحجم خاصة، ويمكن للمسافرين أيضًا ضبط درجة الحرارة الخاصة بحسب تفضيلاتهم.

وتحتوي مقاعد درجة الأعمال على "مسند للكتف"، ما يسمح للنوم الجانبي من خلال إغراق الكتفين في عمق المقعد.

يتمتع ركاب مقصورة درجة الأعمال بسبع خيارات جلوس محيرة. Credit: Lufthansa

مع ذلك، يوجد سبعة خيارات مختلفة للجلوس للاختيار بينها، مثل سرير بطول 220 سنتيمترًا عوض مترين فقط، أو مساحة إضافية للعمل مع طاولة كبيرة وتلفاز بشاشة أكبر (27 بوصة)، أو مقعد بجوار النافذة مع "درجة عالية من الخصوصية"، أو مساحة رائعة في الصف الأمامي، أو جناحان متصلان يمكن تحويلهما إلى سرير مزدوج في مقصورة خاصة ،عن طريق إزالة الحاجز بين المقعدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة غينس ريتر في بيان أن "كل ضيف يتمتع بمفهومه الخاص للراحة، ولهذا السبب نركز على أقصى درجات التفرّد والحصرية".

أما المقاعد في الدرجة السياحية الممتازة، فتتمتع بتصميم صلب، ما يعني أنه إذا أمال الشخص الذي أمامك مقعده إلى الخلف ، فلن يقلل ذلك من مساحة ساقيك، أو يغير جهة الشاشة على المقعد، إذ ينزلق المقعد لأسفل داخل غلافه الخاص.

يمكن للمسافرين في مقصورة الدرجة السياحية الدفع مقابل إغلاق المقعد المجاور لهم. Credit: Lufthansa

أما بالنسبة لركاب الدرجة السياحية، تَعِدُ "لوفتهانزا" بزيادة مساحة المقاعد التي ما برحت 79 سنتيمترًا. وتحصل المقاعد في الصفوف الأولى على مساحة أكبر قليلًا من قدمين، أي 86 سنتيمترًا، ويمكنك أيضًا الدفع لحجب المقعد المجاور لك لتمديد طرق العرض.

سيتم طرح تصميم Allegris على أكثر من 80 طائرة جديدة، وفقًا لشركة الطيران.

وسيتم تعديل طائرة "لوفتهانزا" الحالية من خلال استبدال أكثر من 27 ألف مقعد في أسطولها، ما يعد أكبر تحديث في تاريخ الشركة.