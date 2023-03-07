دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تكون أي رحلة جويّة مرهِقة، ولكن تُعد الرحلات الطويلة مخيفة بشكلٍ خاص بالنّسبة لبعض الأشخاص.

هل يجب عليك منح أولوية للنوم، أم تناول الطعام؟ وهل يجب عليك محاولة ممارسة الرياضة في ممر الطائرة؟ وهل من المقبول أن تخلع حذائك؟

ويتطلع الكثير منا إلى الرحلات طويلة المدى التي طال انتظارها مع انحسار جائحة "كوفيد-19"، وسألت CNN البريطاني كريس ميجور الذي يعمل كمضيف طيران، ويتمتع بخبرة تبلغ 24 عامًا، عن نصائحه وحيله حول الطريقة الأفضل لتمضية الوقت لساعات طويلة في السماء.

هل يجب أن تتناول الطعام قبل أو أثناء الرحلة؟

Credit: Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images

في حال حجزت رحلة ستنطلق ليلاً، وكنت ترغب بالنوم لأقصى قدر ممكن على متن الطائرة، يقترح ميجور تناول الطعام قبل الصعود إلى الطائرة.

ويغلق غالبية المسافرين من درجة الأعمال أعينهم بمجرّد صعودهم على متن الطائرة، وبخبرنا ذلك الكثير، بحسب ما قاله ميجور، والذي يمثل أيضًا مضيفي الطيران والطيارين الأوروبيين كرئيس اللجنة المشتركة للطاقم الجوي التابع لاتحاد عمال النقل الأوروبي.

هل أحضر وسادتي الخاصة أو أعتمد على ما توفره شركات الطيران؟

عادةً ما توفّر شركات الطيران الوسائد للمسافرين لمسافات طويلة بغض النظر عن المقصورة التي يتواجدون بها، ولكن رأى ميجور أن إحضار غطاء العينين، ووسادة السفر، وبطانية قد يكون فكرة جيدة اعتمادًا على ما تفضّله.

كيف تشعر بالانتعاش بعد النوم على متن الطائرة؟

وقد تبدو نصيحة ميجور الرئيسية للشعور بالانتعاش بعد النوم على متن الطائرة بديهيًا، ولكنه يصر أنّها تحدث فرقًا كبيرًا.

وأكّد ميجور أن "تنظيف أسنانك دائمًا هو الشيء الذي يُشعر الجميع بالانتعاش بشكلٍ أكبر".

هل يجب عليك ممارسة الرياضة أثناء رحلة طويلة؟

والجلوس في الوضعية ذاتها لساعات متتالية هو أمر غير مريح، ولكن ليس من السهل النهوض والقيام بتمارين التمدّد دائمًا.

وأكّد ميجور أن القيام بأمر بسيط مثل تحريك أصابع القدم أثناء الجلوس أمر يستحق العناء، وقال: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، فيجب عليهم التحدث إلى الطبيب".

ما هي وجهة نظرك تجاه الركاب الذين يخلعون أحذيتهم؟

وهذا سؤال مثير للجدل بالنسبة للعديد من الركاب بسبب وجود مخاوف بشأن رائحة القدمين، ولكن يشجّع ميجور المسافرين خلال رحلات الطيران طويلة على خلع أحذيتهم للشعور بالراحة، وتعزيز الدورة الدموية.

ما هو أفضل مقعد على متن رحلة جوية طويلة؟

وإذا كنت قلقًا بشأن الاضطرابات الجوية، ينصحك ميجور بالجلوس بالقرب من مقدمة الطائرة إن أمكن.

وإذا كنت طويل القامة، فقد يكون حجز مقعد بالقرب من مخرج الطوارئ أمرًا مفيدًا لتوفيره مساحة إضافية لقدميك.

وتفرض شركات الطيران أحيانًا رسومًا إضافية لحجز مقاعد تتمتّع بمساحة أكبر للقدمين.

وأشار ميجور إلى أنّ المقعد المجاور للنافذة هو الأفضل بالنسبة له.

هل يجب علي شراء سماعات عازلة للأصوات وإحضار جهاز "آيباد" الخاص بي؟

Credit: Nick Morrish/British Airways

وقال ميجور: "يقوم غالبية الأشخاص الآن بتلبية احتياجاتهم الخاصة خلال الرحلات الجوية، عندما يتعلق الأمر بالترفيه".

وتُعتبر الأجهزة الشخصية خطة احتياطية جيدة في حالة وجود مشاكل في أنظمة الترفيه على متن الطائرة، والتي "قد لا تعمل دائمًا"، وفقًا لما ذكره ميجور.

هل أحضر وجبات طعام خفيفة خاصة بي؟

ويشجّع ميجور الأشخاص على إحضار وجبات طعامهم الخاصة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تمر ساعة ونصف الساعة بعد إقلاع الطائرة قبل أن تأكل".

وإذا كنت تعاني من حالة صحية مثل مرض السكري، فسيكون إحضار طعامك الخاص أمرًا مهمًا.

ومن المهم أيضًا أن تحزم وجبات الطعام الخفيفة إذا كنت تسافر مع أطفال.

ما العمل في حال اصطحاب أطفالي على متن رحلة جوية طويلة؟

ولدى ميجور أطفال صغار، ويعني ذلك أنه يستطيع الإجابة على هذا السؤال بصفته أبًا ومضيفًا للطيران.

وشرح ميجور: "إذا كنت متوترًا، سيكون طفلك متوترًا، الأمر بهذه البساطة"، موضحًا أن مضيفي الطيران يتمتعون بخبرة في التحدّث مع الأطفال، والأمهات، والآباء أثناء الرحلة.

وأثناء بكاء الأطفال، يشعر الآباء بالذعر، وينزعج الركاب، ولكن عادة ما يتعامل ميجور مع الموقف بالطريقة ذاتها دائمًا.

وبصوتٍ واضح ومسموع (حتّى يسمعه باقي الركاب أيضًا)، يقول المضيف للآباء: "لا تقلقوا بشأن الأمر من فضلكم. ولا تقلقوا بشأن بكاء أطفالكم".

ويمكن أن يساعد إحضار الألعاب والبطانيات المفضلة للطفل على متن الطائرة في تهدئته.