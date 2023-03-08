ستحتاج إلى النظر مرتين..هل ترى ضبعًا أم اثنين من الضباع بهذه الصورة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تعتقد أن هذه الصورة هي لضبع واحد فمه مفتوح على مصراعيه، ولكن إذا أمعنت النظر مرة أخرى، فستجد مفاجأة، إذ يتواجد ضبع أصغر يقف إلى جانب الأول.

ويبدو أن مصورة الحياة البرية، ليزل مولمان، كانت تتواجد بالمكان والوقت المناسبين حتى نجحت بالتقاط هذه الصورة المذهلة.

Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

وتعيش مولمان في بلدة صغيرة تُسمى فالابوروا، والتي تقع بجوار منتزه كروغر الوطني بجنوب أفريقيا.

وتقول المصورة الجنوب أفريقية لموقع CNN بالعربية: "لدي فرصة ثمينة لزيارة المنتزه بانتظام، وخلال رحلة بالسيارة إلى ليتابا، أي مخيم الاستراحة الأقرب إلى بلدتنا، توقفت عند وكر الضباع حيث تعيش مختلف الضباع الكبيرة".

Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

وتشير مولمان إلى أن الضباع تُعد حيوانات ذكية للغاية واجتماعية، ونظرًا لكونها مصورة للحياة البرية، فإن توثيق سلوك مثل تلك الحيوانات يُعد شغفًا بالنسبة لها.

وتتذكر مولمان تفاصيل هذه الصورة قائلة: "كان شبل الضبع يتفاعل بشكل هزلي مع آخر أكبر منه بالقطيع ذاته، عندما تمكنت من التقاط هذه اللحظة الفريدة".

أسد ينظر من خلال جثة زرافة أقدم على افتراسها Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

وتؤكد مولمان أنّها لم تكن تخطط لالتقاط هذه الصورة، إذ من المستحيل التنبؤ بسلوك الحيوانات، موضحة أنّها قد التقطت سلسلة من الصور، وأثناء معالجتها للصور، أدركت أنّها حازت على اللقطة الثمينة.

Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

وبالطبع التقاط مثل هذه الصور للحياة البرية لا يخل من التحديات، فمن الناحية التصويرية، يفضّل اتخاذ زاوية منخفضة عند التقاط الصور، وهو أمر غير ممكن عند التصوير داخل المنتزه.

أما من ناحية الأمان، فتوضح مولمان أن البقاء داخل السيارة المخصصة يضمن سلامة المصور طالما أنه يحافظ على قواعد السلامة التي يشترط على الزوار تطبيقها لسلامتهم وسلامة الحيوانات أيضًا.

وتضيف: "من الحكمة الاحتفاظ بمسافة آمنة، ليس فقط من أجل سلامتك، ولكن حتى لا تزعج الحيوانات التي تقوم بتصويرها".

وعادةً ما تسعى المصورة الجنوب أفريقية إلى تقديم صور مختلفة عن المعتاد، أي صورة تجعلك تنظر مرتين.

ويبدو أنّها نجحت في ذلك، إذ أن التعليقات التي تلقتها من مشاهدي الصورة أكدت أنها أصابتهم بالارتباك والحيرة لمعرفة ما يحدث بالضبط في الصورة.

لحظة لمشاجرة عفوية بين اثنين من أشبال الأسد الذكور Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

ويجدر بالذكر أن مولمان صادفت العديد من المواجهات الشيقة أثناء توثيقها للحياة البرية، وعلى سبيل المثال، وثقت المصورة الجنوب أفريقية شبلين من الأسود الذكور يتشاجران بصمت فيما بينهما.

لحظة مباغتة نمر لخنزير بري أثناء أخذه قسطا من الراحة Credit: Lisl Moolman Wildlife Photography

وتذكر مولمان لحظة مهمة استطاعت توثيقها متمثلة في خنزير بري متمدد وكأنه يستريح، حينما شرع نمر بالاقتراب منه، ولم يدرك الخنزير الخطر إلا عندما لمسه النمر بمخلبه.

وبالنسبة إلى مولمان، تتمثل القاعدة الأساسية لأي مصور مهتم بالحياة البرية في احترام جميع الحيوانات ومنحها مساحة، بحيث لا تشعر أنّها مهددة وأن هناك خطر يحدق بها كي لا تشرع في الانتقام.