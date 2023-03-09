قائمة بأفضل المطارات في العالم لتجربة المسافرين

يعد مطار إسطنبول بين أفضل المطارات الكبيرة في العالم من حيث تجربة الركاب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستثمر المطارات بالعديد من المشاريع، التي يمكنها أن تجعل تجربة الركاب سلسة وممتعة.

وأُعلن عن جوائز جودة خدمة المطارات (ASQ) بهدف تكريم أفضل المطارات في العالم من حيث تجربة الركاب.

وبين المطارات الكبيرة التي تتعامل مع أكثر من 40 مليون مسافر سنويًا، حاز مطار روما فيوميتشينو على أكثر عدد من الجوائز، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الجودة الشاملة، وتقدير لكونه نظيفًا وممتعًا، ويتميز بموظفين متفانين.

كما حصل مطار شانغي في سنغافورة على تكريم إضافي لطاقمه المتفاني، ولسهولة تنقل الركاب فيه. كما حصل المطار في اسطنبول على مرتبة الشرف لكونه نظيفًا وممتعًا بالإضافة إلى جائزته للجودة الشاملة.

مطار سنغافورة شانغي يُعد أحد أفضل المطارات الكبيرة في العالم، وحصل على درجات عالية لجهة تفاني موظفيه وسهولة التنقل فيه. Credit: Adobe Stock

وكانت المجموعة التجارية "مجلس المطارات الدولي" (ACI) وشركة Amadeus لتكنولوجيا السفر، حدّدتا الفائزين بالجوائز بناءً على استبيانات الركاب التي تم جمعها بالمطار في يوم السفر. عام 2022. وتم جمع حوالي 465 ألف استطلاع.

وتطرقت الاستطلاعات إلى 30 عامِلاً، ضمنًا تسجيل الوصول، وسهولة التنقل، والتسوق، وعروض تناول الطعام.

وقال لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام لمنظمة مجلس المطارات الدولي، في بيان: "لا يقتصر برنامج ASQ على المقاييس وأسس المقارنة فحسب، بل يوفر أيضًا للمطارات ذات الأحجام المختلفة فرصة للتعلم المستمر، والتحسين للوصول إلى آفاق جديدة في التميز لجهة تجربة العملاء".

تجربة العملاء عمومًا، بالإضافة إلى فئات جديدة

وبين 69 من المطارات التي حصلت على جوائز جودة خدمة المطارات للجودة الشاملة، تقع 24 من المطارات في أوروبا، و22 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و11 في أمريكا الشمالية، و5 في أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي، و4 في أفريقيا، و3 في الشرق الأوسط.

ولا يتواجد فائز واحد ضمن منطقة أو في فئة متصلة بحجم سعة المطار، إذ مُنحت جوائز لأفضل 20٪ من المطارات ضمن كل حجم مطار ومنطقة.

وقدم مجلس المطارات الدولي أيضًا أربع فئات جديدة هذا العام: المطارات التي تحوي الموظفين الأكثر تفانيًا، وأسهل رحلة إلى المطار، وأكثر المطارات متعة، وأنظف المطارات.

وذهبت الجوائز في الفئات الجديدة إلى المطارات التي سجلت أعلى من نسبة 5٪ في كل منطقة.

حاز مطار فيوميتشينو في روما، إيطاليا، على مرتبة الشرف لطاقمه المتفاني، لأنه نظيف وممتع. Credit: Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Images

وتبحث الفئة الجديدة "الأكثر إمتاعًا" في انطباعات المسافرين عن عروض التسوق، وتناول الطعام ، والراحة في مناطق البوابة، وخيارات الترفيه، والأجواء.

وفي المجمل، حصل 75 مطارًا حول العالم على جوائز.

وفيما يلي النتائج ضمن الفئات المختارة:

أفضل المطارات الكبيرة في العالم

هذه أفضل المطارات في العالم الأكبر بدرجتين لجهة عدد الركاب، بحسب المنطقة:

أفضل المطارات التي تستقبل أكثر من 40 مليون مسافر سنويًا

مطار "Chhatrapati Shivaji Maharaj" الدولي في مومباي، الهند

مطار "Indira Gandhi" الدولي في نيودلهي، الهند

مطار "Guangzhou Baiyun" الدولي، الصين

مطار "Shanghai Pudong" الدولي، الصين

مطار "Shenzhen Bao’an" الدولي، الصين

مطار "Singapore Changi"، سنغافورة

مطار "Aeroporto di Roma-Fiumicino"، إيطاليا

مطار "Istanbul" في إسطنبول، تركيا

مطار "Dallas Fort Worth" الدولي في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية

مطار "San Francisco" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر مطار إسطنبول في تركيا بين أحد أفضل مطارات العالم من حيث تجربة الركاب. Credit: Adobe Stock

أفضل المطارات التي تستقبل بين 25 و40 مليون مسافر سنويًا

مطار "Gimpo" الدولي في سيؤول، كوريا الجنوبية

مطار "Beijing Daxing" الدولي، الصين

مطار "Athens" الدولي، اليونان

مطار "Palma de Mallorca"، إسبانيا

مطار "Zurich"، سويسرا

مطار "Detroit Metropolitan Wayne County" في ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية

مطار "Minneapolis/St Paul" الدولي في مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية

أكثر مطارات العالم إمتاعًا

هذه هي المطارات في المناطق والفئات المختلفة من حيث حجم الركاب الحاصلة على جوائز ACI الجديدة ضمن فئة "الأكثر متعة":

مطار "Roma-Fiumicino"، إيطاليا

مطار "Istanbul"، تركيا

مطار "Kuala Lumpur الدولي"، ماليزيا

مطار "Beijing Daxing" الدولي، الصين

مطار "Sultan Hasanuddin" الدولي في ماكاسار، جنوب سولاويزي، إندونيسيا

مطار "Yogyakarta" الدولي في جافا، إندونيسيا

مطار "Belgrade Nikola Tesla"، صربيا

مطار "Milan Bergamo" بإيطاليا

مطار "Ankara Esenboga"، تركيا

مطار "Quito" الدولي، الإكوادور

مطار "Queen Alia" الدولي في عمان، الأردن

مطار "William P. Hobby" في هيوستن بتكساس، الولايات المتحدة الأمريكية

مطار "Dakar Blaise Diagne" الدولي، السنغال

مطار "Skopje" الدولي، مقدونيا

مطار "Guayaquil" الدولي، الإكوادور

مطار "Greenville-Spartanburg" الدولي في ساوث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية

مطار "Pattimura" الدولي في أمبون، بمقاطعة مالوكو، إندونيسيا

مطار "Fort McMurray" الدولي في ألبرتا، كندا

أفضل مطارات أمريكا الشمالية

وينظر تقرير الجودة في المطارات عبر المناطق ضمن مجموعات مرتبطة بعدد الركاب الذين يخدمونهم. وفيما يلي جميع مطارات أمريكا الشمالية التي حصلت على جوائز جودة خدمة المطارات للجودة الشاملة:

يُصنف مطار مينيابوليس/ سانت بول الدولي بين أفضل مطارات العالم التي تستوعب بين 25 و40 مليون مسافر سنويًا. Credit: Anthony Souffle/Star Tribune/Getty Images

أفضل مطارات أمريكا الشمالية في جميع فئات حجم الركاب، من الأكبر إلى الأصغر: