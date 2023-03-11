دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضيف عاصمة كوريا الجنوبية معلمًا جديدًا إلى أفقها عام 2027، أي "حلقة سيول"، وهي عجلة من دون عمود محوري يبلغ طولها 180 مترًا.

أعلنت حكومة سيول الحضرية أن موقع الجذب سيقع في حديقة هانول، شمال شرق المدينة.

تعد عجلة المراقبة الصامتة مشروع تطوير جديد نسبيًا.

عادةً ما تحتوي عجلات المراقبة على عمود محوري يمرر الأسلاك في وسطها، لكن على مدار السنوات القليلة الماضية، تطورت التكنولوجيا لتمكين العربات من الدوران من دونه.

بالإضافة إلى قربها من ملعب كأس العالم، ستقع عجلة المراقبة على مقربة من نهر هان، في بقعة معروفة بإطلالاتها الجميلة على المدينة.

وفي بيان صحفي أعلن فيه عن مشروع العجلة، ذكرت حكومة سيول أن موقع عجلة المراقبة في حديقة "هانول" ( أي "سماء" باللغة الكورية) وقع عليه الاختيار لأسباب مختلفة، أحدها قربه من الحدود الشمالية للبلاد.

وتابع: "نظرًا لقرب الحديقة جغرافيًا من كوريا الشمالية، فإن حكومة سيول الحضرية ستركز رغبتها وأمنيتها بكوريا موحّدة والوحدة الوطنية على الحلقة".

سيبدأ بناء حلقة سيول عام 2025 Credit: Courtesy Seoul Metropolitan Government

حلقة سيول تعد واحدة من مبادرات عدة تحدث في حي سانجام دونغ، مكب نفايات سابق يُستخدم الآن في مشاريع صديقة للبيئة.

وفقًا للحكومة، ستستخدم عجلة المراقبة التكنولوجيا الخضراء، مثل الطاقة الشمسية.

بمجرد اكتمالها، ستضم "حلقة سيول" 36 عربة، يمكن لكل منها استيعاب 25 شخصًا كحد أقصى. وإذا وصلت إلى سعتها الكاملة، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 11،792 شخصًا يوميًا.

حصلت عجلة المراقبة على اسمها، عجلة "فيريس" تيمنًا بجورج واشنطن جيل فيريس جونيور، المهندس الذي صمّمها لمعرض شيكاغو العالمي الكولومبي، تمهيدًا للمعرض العالمي، عام 1893.

حاليًا ، توجد أكبر عجلة فيريس من دون عمود محوري في العالم في مدينة شاندونغ، بالصين، ويبلغ ارتفاعها 145 مترًا.

في الوقت ذاته، تعد "عين دبي"، التي افتتحت في دبي الخريف الماضي، صاحبة الرقم القياسي لأطول عجلة مراقبة في العالم.