سلالم تضيق مع كل خطوة.. أيرلندية توثق تجربتها فوق برج بسريلانكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحب تحدّي نفسك؟ إذاً فقد يكون هذا الهيكل المعماري الفريد من نوعه في سريلانكا معلمًا يجب عليك زيارته. وفي حال كنت تعاني من رهاب المرتفعات، ورهاب الأماكن المغلقة في الوقت ذاته، فقد تكون هذه الوجهة بمثابة كابوس لك (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويتميّز البرج الذي يعتلي قمّة أعلى جبل في جامبولا، وهو برج "أمبولواوا"، بتصميمه الذي يوحي بأنّه ينتمي لإحدى أعمال المخرج تيم بورتون وفقًا لما ذكرته صفحة السّياحة الرسميّة الحكوميّة لسريلانكا عبر موقع "فيسبوك".

ويتميّز هذا المعبد الأبيض اللون بسلالم ضيّقة بشكلٍ جنوني ليست لضعاف القلوب.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت كاتبة السّفر الإيرلنديّة، جانيت نيوينهام إنّها "تصبح ضيّقة جدًا في الواقع، لدرجة أنّك لا تستطيع الوصول إلى القمة".

وزارت نيوينهام، التي تشارك تجارب سفرها عبر موقع "يوتيوب"، موقع البرج مع صديقة لها في عام 2020، ووثّقت مقطع فيديو مخيف بقدر ما هو مثير للإعجاب.

وأثار البرج اهتمام الكاتبة عندما رأته في مقطع فيديو التقطه كاتب سفر آخر بطائرة "درون"، وقررّت القيام بالأمر ذاته.

وفي الفيديو الخاص بها، تظهر الكاتبة في مشهدٍ يحبس الأنفاس وسط إطلالات بانوراميّة شاهقة لطبيعة المنطقة المغطّاة بالتّلال الخضراء.

ووقعت الكاتبة في حب المشاهد المذهلة للرّيف السريلانكي، إذ أوضحت: "الإطلالات تستحق العناء بالتّأكيد.. والنّظر نحو الأسفل إلى الطّرق المتعرّجة، والقرى الصّغيرة، والأنهار القريبة، وما إلى ذلك أمر جميل جدًا".

ولكنّها قد لا تكون أفضل تجربة في حال كنت "تشعر بالخوف من المرتفعات، أو الأماكن الصّغيرة المزدحمة" بحسب تعبيرها.

ويُعد "أمبولواوا" أوّل مركز متعدّد الأديان في سريلانكا، ويحتضن الجبل معبدًا صغيرًا، ومعبدًا آخر من نوع "كوفيل"، ومسجدًا، إضافةً لكنيسة، بحسب صفحة السّياحة الرسميّة التي تروّج لسريلانكا.

ووفقًا لبيانات جمعتها وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، فإن غالبية سكان سريلانكا (أي أكثر من 70% منهم تقريبًا) يعتنقون الدّيانة البوذيّة.

وتتكون الأقليّات المتبقّية من الهندوس، والمسلمين، والمسيحيين.