"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يصعب فهم ما تنظر إليه عندما تتمعن في هذا المشهد من الحياة البرية، ما سيدفعك للتساؤل عمّا إذا كانت الصورة حقيقية أم مُعدّلة عبر تطبيق "فوتوشوب".

ورغم أن المشهد يوحي إليك بأنه من الخيال، إلّا أنه التُقط في محمية "ماساي مارا" الوطنية، في عام 2019.

وكانت هذه زيارة المصور الكويتي، محمد مراد، الأولى إلى كينيا، حيث لاحظ أن الظباء، وتحديدًا من نوع "توبي"، تلتقي في لحظة معينة خلال النهار.

Credit: Mohammad Murad

لم يرغب مراد بتفويت مثل هذا المشهد من دون رصده بعدسة كاميرته.

وبالفعل، انتظر حتى غروب الشمس لتلاقي اثنين من الظباء بهدف رصد مجموعة من الصور المتتابعة، واختيار الأنسب ما بينها.

وقال مراد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لحظات مثل هذه يجب ألّا يُهملها المصور الذي يرغب بالتميز.. فمثل هذه اللحظات يصعب إعادتها".

Credit: Mohammad Murad

وتتطلب مثل هذه اللحظات من المصور تركيزه التام وقدرته على الصبر لفترة طويلة أحيانًا. ومن الضروري أن يكون غير مشتت، ويعلم تمامًا ما ينتظره.

Credit: Mohammad Murad

وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي مراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبسبب تقاطع اثنين من الظباء مع بعضهما البعض، فإنهما يبدوان كحيوان واحد بثمانية أرجل ورأسين.

Credit: Mohammad Murad

وأطلق المصور الفوتوغرافي على هذا العمل اسم "Through Me"، أي "من خلالي"، حيث يعكس ما شعر به مراد عند تلاقي الظبيين، وكأنهما تداخلا حقًا ببعضهما البعض.

Credit: Mohammad Murad

ويميل مراد، الذي يمارس التصوير الفواتوغرافي منذ العام 2015، إلى رصد الحيوانات والطيور في أعمال غير اعتيادية أو تقليدية، بهدف إرضاء نفسه، وذوقه، وشغفه.

Credit: Mohammad Murad

وبسبب ما يحمله من ذكريات عند زيارته إلى كينيا، يأمل بالرجوع يومًا إلى أفريقيا، حتى يستعيد من جديد تلك اللحظات الجميلة.