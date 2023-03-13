دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يصعب فهم ما تنظر إليه عندما تتمعن في هذا المشهد من الحياة البرية، ما سيدفعك للتساؤل عمّا إذا كانت الصورة حقيقية أم مُعدّلة عبر تطبيق "فوتوشوب".
ورغم أن المشهد يوحي إليك بأنه من الخيال، إلّا أنه التُقط في محمية "ماساي مارا" الوطنية، في عام 2019.
وكانت هذه زيارة المصور الكويتي، محمد مراد، الأولى إلى كينيا، حيث لاحظ أن الظباء، وتحديدًا من نوع "توبي"، تلتقي في لحظة معينة خلال النهار.
لم يرغب مراد بتفويت مثل هذا المشهد من دون رصده بعدسة كاميرته.
وبالفعل، انتظر حتى غروب الشمس لتلاقي اثنين من الظباء بهدف رصد مجموعة من الصور المتتابعة، واختيار الأنسب ما بينها.
وقال مراد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لحظات مثل هذه يجب ألّا يُهملها المصور الذي يرغب بالتميز.. فمثل هذه اللحظات يصعب إعادتها".
وتتطلب مثل هذه اللحظات من المصور تركيزه التام وقدرته على الصبر لفترة طويلة أحيانًا. ومن الضروري أن يكون غير مشتت، ويعلم تمامًا ما ينتظره.
وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي مراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبسبب تقاطع اثنين من الظباء مع بعضهما البعض، فإنهما يبدوان كحيوان واحد بثمانية أرجل ورأسين.
وأطلق المصور الفوتوغرافي على هذا العمل اسم "Through Me"، أي "من خلالي"، حيث يعكس ما شعر به مراد عند تلاقي الظبيين، وكأنهما تداخلا حقًا ببعضهما البعض.
ويميل مراد، الذي يمارس التصوير الفواتوغرافي منذ العام 2015، إلى رصد الحيوانات والطيور في أعمال غير اعتيادية أو تقليدية، بهدف إرضاء نفسه، وذوقه، وشغفه.
وبسبب ما يحمله من ذكريات عند زيارته إلى كينيا، يأمل بالرجوع يومًا إلى أفريقيا، حتى يستعيد من جديد تلك اللحظات الجميلة.