السعودية تشرع باختبار تقنية جديدة لتبريد الطرق.. ما هي وما الهدف منها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الهيئة العامة للطرق السعودية عن البدء بإجراء تجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق في البلاد، تعتبر الأولى من نوعها في المملكة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنّه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدأت "في تجربة الدراسة البحثية الخاصة بتبريد الأسطح الأسفلتية".

أما مردّ هذه التجربة فيعود إلى "امتصاص الطرق درجة الحرارة أثناء النهار، ما يؤدي لوصول درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، وتقوم الطرق علمياً بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلاً؛ ما يسبب ظاهرة علمية تسمى ’ظاهرة الجزيرة الحرارية‘ التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتلوث الهواء"، وفق ما أوضحته الهيئة.

وبهدف معالجة هذه الظاهرة والارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، بدأت تجربة استخدام مايعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن مواد عدّة محلية الصنع، قادرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية وعكسها، وعليه تصبح درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، بحسب الهيئة.

وتهدف هذه التجربة إلى خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة لتبريد المباني، وتقليل آثار تغير المناخ، كما تسهم هذه التقنية بتوفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار والمناطق التي يتجمّع فيها الناس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التجربة تأتي ضمن حزمة من التجارب العلمية التي يجري تنفيذها بهدف الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.