يعتبر مفهوم النوم الاقتصادي "Skynest" لشركة طيران نيوزيلندا بين التصاميم المدرجة على قائمة جوائز Crystal Cabin المختصرة لهذا العام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من مفهوم المقصورة الذي يلغي المقاعد الوسطى، إلى التصميم الفاخر الذي يمنح درجة رجال الأعمال في الطائرة ذات الممر الواحد بعدًا جديدًا، تقدم القائمة القصيرة لجوائز "Crystal Cabin" لهذا العام، لمحة مثيرة عن مستقبل الطيران المحتمل.

وتعرض جوائز "Crystal Cabin" سنويًا، أفكارًا مبتكرة تعيد وضع تصور لمفهوم تجربة مقصورة الطائرة. وتتوزع الجوائز على 8 فئات، تسلّط الضوء على كل تصميم مبتكر صديق للبيئة، مثل فكرة تطبيق نفايات الطعام القائمة على الذكاء الاصطناعي من شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، وصولًا إلى مفاهيم الجيل التالي مباشرة من مقاعد الدراسة الجامعية.

وقالت جوليا غروسر، المتحدثة باسم جمعية جائزة "Crystal Cabin"، إن القائمة المختصرة لهذا العام تشير إلى أن الطيران يأخذ منعطفًا (جديدًا) بعد حالة عدم اليقين في سنوات ذروة جائحة فيروس كورونا.

وتابعت غروسر في حديث لها مع CNN، أنّ "شركات الطيران، والشركات المصنّعة والمورّدين تستثمر بكثافة في المنتجات على متن الطائرة مجددًا"، مشيرة إلى "الابتكارات المهمة التي طالت حتى الدرجة الاقتصادية، من بينها أسرة بطبقتين إلى تواصل أفضل".

ابتكارات جوية

ويتواجد بين ابتكارات المقصورة المدرجة ضمن القائمة القصيرة، مفهوم"Skynest" لطيران نيوزيلندا، الذي يتصوّر حجرات نوم قابلة للحجز، تتكوّن من ستة أسرة بطبقتين، مصممة لمنح ركاب الرحلات الاقتصادية الطويلة فرصة الحصول على قسط من الراحة.

وقال كيري ريفز، رئيس برامج الطائرات لدى طيران نيوزيلندا، لـCNN: "كوننا دولة صغيرة في الجزء السفلي من العالم، فإن السفر لمسافات طويلة أمر حيوي لإبقائنا على تواصل والسماح للسيّاح بزيارة بلدنا الجميل".

أما الدافع وراء مفهوم "SkyNest" فيكمن باعتقاد الخطوط الجوية النيوزيلندية بأنّ الركاب يفترض أن يتمكنوا من "الحصول على قسط جيد من الراحة، مهما كان تصنيف المقصورة"، على حد قول ريفز.

وقد وضعت أسرة من طبقتين، ووزعت على صفين، كلّ منهما يحتوي على ثلاثة أسرة، يمكن حجزها لمدة أربع ساعات تقريبًا.

وتعمل خطوط نيوزيلندا على مفهوم "SkyNest" منذ سنوات عدة، عندما كشفت لأول مرة عنه في عام 2020. وحاليًا، تسعى شركة الطيران لجعل هذا المشروع حقيقة على متن طائرة الشركة الجديدة 787.

وبنت شركة الخطوط النيوزيلندية العديد من النماذج الأولية أيضًا. ويُنظر راهنًا في ما إذا كان بالإمكان نقل أحدها إلى معرض الخطوط الداخلية 2023 الذي يقام في هامبورغ، ألمانيا، حيث من المقرر أن تعلن جمعية "Crystal Cabin Award" عن الفائزين بها لعام 2023.

يعيد مفهوم "Front-Row Business Class Retreat" لشركة Adient Aerospace تخيل درجة الأعمال على الطائرات ذات الهيكل الضيق. Credit: Adient Aerospace in cooperation with Boeing EnCore Interiors

وبين المفاهيم الأخرى المدرجة ضمن القائمة القصيرة، مشروع "Front-Row Business Class Retreat" الذي وضعت تصوره شركة "Adient Aerospace" بالتعاون مع "Boeing EnCore Interiors".

وقالت ستيفاني فولك، مديرة المبيعات والتسويق لدى "Adient"، إن الملهم لهذا المفهوم، الذي كان قيد التنفيذ منذ مطلع عام 2022، تمثّل بـ"التحدي الناجم عن التصميم المتمثل بتقديم تجربة الهيكل العريض لمقصورة ضيقة".

وتابعت فولك: "مع نمو قدرات الطائرات ذات الهيكل الضيق، فإنها تقوم بمهام طويلة المدى، إذ ستطير إلى مسافة أبعد بشكل متزايد". "والنتيجة هي رغبة متأصلة في مزيد من الراحة وميزات مماثلة لتلك التي نجدها على الطائرات ذات الهيكل العريض".

وفي حين أن درجة الأعمال على متن الطائرات ذات الهيكل العريض قد تكون تجربة فاخرة للغاية، إلا أنها على متن الطائرات ذات الهيكل الأضيق تعني مساحة أكبر قليلاً للأرجل، بالإضافة إلى بعض الأطعمة والمشروبات الفاخرة.

وبدأت "Adient" و"Boeing Encore Interiors" بتخيل درجة رجال أعمال للمسافات القصيرة أرقى قليلًا، وعبارة عن سرير مسطح، وأماكن تخزين للأمتعة، وميني بار، ومكتبة، ومساحة لراكب آخر للانضمام إليك في اجتماع أو اللحاق بك.

وأكدت فولك أنّ المفهوم "لقيَ الكثير من الاهتمام وردود الفعل الإيجابية" من شركات الطيران.

يعيد تصميم "Taller De Arquitectura T36's Multicabin" تصور المقصورة الاقتصادية لاغيًا المقعد الأوسط. Credit: Taller de Arquitectura T36

ويسعى مفهوم "Multicabin" الذي وضعته شركة الهندسة المعمارية الإسبانية "Taller De Arquitectura T36" إلى إجراء مراجعة شاملة لمقصورة الطائرة بالكامل.

وتصورت "Taller De Arquitectura T36" ثلاث حجرات اقتصادية منفصلة على مستويين. ويتمثل الهدف، بحسب المصممين، قول "وداعًا للمقاعد المتوسطة". ويتضمن التصميم مزيجًا من النوافذ الحقيقية والافتراضية.

ويزيد التصميم أيضًا من عدد المقاعد في المقصورة، وهو أمر جذاب دومًا لشركات الطيران، حتى لو كانت حالة خروج الطوارئ أقل وضوحًا.

ونقع ضمن القائمة القصيرة على مفهوم "Euphony" الجديد لمقعد الطائرة من تصميم شركة الهندسة الداخلية للطيران الفرنسية "Safran Seats"، المنتجة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا الصوت "Devialet"، الهادفة إلى تحسين الترفيه على متن الطائرة.

ويلغي "Euphony" الحاجة إلى سماعة رأس شخصية، والاستعاضة عنها بتثبيت مكبرات الصوت في مسند رأس كل مقعد على حدة، مع مستويات صوت مثالية حتى يتمكن الركاب من الاستمتاع باختيارهم للترفيه على متن الطائرة من دون أن يسمعهم المجاورين لهم.

أفكار الأجيال التالية

ضمم جوشوا نيلسون، الذي أنهى للتو دراسته الجامعية، مفهوم تيلدا للطيران لجعل السفر الجماعي أكثر سهولة. Credit: J.Tilde & Co/Joshua Nilsson, alumni of SCAD University

وتقدم فئة "الجامعة" من جائزة "Crystal Cabin" لمحة عن ذهنية الجيل التالي من مصممي الطيران.

خذ على سبيل المثال مفهوم "Tilde Aviation Concept" لجوشوا نيلسون، خريج اسكتلندي من كلية سافانا للفنون والتصميم.

وفي الأساس تمحورت الأطروحة الجامعية لنيلسون حول أنها كانت تتخيل جناحًا خاصًا في الهواء، ومثاليًا للمسافرين ضمن مجموعة.

وقد يتحول تكوين الجناح من أربعة كراسي متقابلة وأسرة مستوية.

وأخبر نيلسون CNN أنه استوحاها من الذكريات الجميلة للإجازات العائلية.

ولفت إلى أنه "من الدرجة الاقتصادية إلى الدرجة الأولى، تم تصميم التجارب حتى تكون فردية، وبالنسبة لي، السفر ليس سوى أمر واحد: التواصل الذي كان محور تصميمي، ولهذا السبب صنعت مجموعة طيران متقنة للسفر الجماعي".

ومن المقرّر الإعلان عن الفائزين بجوائز "Crystal Cabin" في مايو/آيار ، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في يونيو/حزيران.