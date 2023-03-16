القاهرة، مصر (CNN)-- قدرت الحكومة المصرية، استقبال 15 مليون سائح أجنبي خلال عام 2023، مقابل 11.7 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي بنسبة نمو 28%، وجاءت هذه التقديرات في ظل نمو الإقبال السياحي بنسبة 35% في أول شهرين من العام الجاري.

ويرى أعضاء بمنظمات سياحة، أن مصر قد تحقق أعدادا تاريخية من استقبال السياح هذا العام، حال استمرت معدلات الإقبال بالوتيرة الحالية، وفي الوقت نفسه، استمرار المشاركة بالمعارض الخارجية والترويج للسياحة المصرية.

وحال الوصول للتقديرات الحكومية لأعداد السياح هذا العام، سيعد الأكبر في التاريخ ليتفوق على ما سجله عام 2010 من زيارة 14 مليون سائح، يليه عام 2019 وبلغوا 13.1 مليون سائح.

وقال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبالًا على السياحة المصرية خلال الفترة الحالية، مستشهدًا بالتعاقدات والاتفاقيات التي وقعتها شركات السياحة المصرية، مع نظرائها في العديد من الدول حول العالم على هامش فعاليات معرض بورصة برلين لتنظيم رحلات سياحية للمقاصد المصرية، وذلك بعد اختيار مصر من قبل العديد من المواقع الاقتصادية والمتخصصة كأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2023.

وفاز الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية، خلال الشهر الجاري، بجائزة ثاني أفضل جناح في أفريقيا لتصميمه المستوحى من فكرة المتحف المصري الكبير، وضم الجناح 97 عارضًا يمثلون 3 شركات طيران و60 فندقًا و32 شركة سياحة، و2 للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتوقع هزاع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتفوق أعداد السياح الذين سيزورون مصر هذا العام عن التوقعات الحكومية، حال استمرار الإقبال بمعدلاته الحالية، وزيادة الطاقات الاستيعابية للفنادق، كما سترتفع إيرادات السياحة في ظل هذا الإقبال نتيجة زيادة أسعار الحجوزات، مشيرًا إلى أن السياح الأجانب يفضلون زيارة مصر بغرض الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية.

ووفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى، تحتوي مصر على 210 آلاف غرفة فندقية، وتستهدف زيادتها إلى نصف مليون غرفة خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات مقبلة، مما يتطلب جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار للوصول لمستهدف الحكومة بزيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا.

ويأمل حسام هزاع، أن يسهم معرض سوق السفر العربي، المتوقع إقامته في دبي خلال مايو/أيار المقبل، أن يؤدي لتوقيع المزيد من الاتفاقيات لجلب السياحة، بشرط استمرار تعاون الحكومة والقطاع الخاص للترويج للسياحة المصرية، وتقديم عروض تناسب مختلف الأسواق، منوهًا إلى أن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يسهم في زيادة إيرادات السياحة المصرية.

وسجلت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من السنة المالية 2022/2023 بمعدل نمو سنوي 43.5%، وزادت عدد الليالي السياحية إلى 43.6 مليون ليلة بمعدل نمو سنوي 47.1%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات للبنك المركزي المصري.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن السياح من الدول الأوروبية والخليجية هم الأكثر زيارة للمقاصد السياحية المصرية، بجانب ارتفاع الطلب من دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن مدينة العين السخنة انضمت إلى المقاصد السياحية التي يقبل عليها السائحون من مختلف دول العالم بغرض الاستمتاع بشواطئها، بجانب شرم الشيخ والغردقة.

وقال الدكتور حسام هزاع، إن مصر تتميز بتوافر جميع أنوع السياحة من شاطئية، وثقافية، ودينية، ويخوت، وسفاري، وكذلك سياحة الأغنياء، ويعطي هذا التنوع الفريد ميزة تنافسية للسياحة المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة.

واتفق معه هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على تسجيل زيادة في أعداد السياح هذا العام يفوق تقديرات الحكومة، لتتراوح بين 15-16 مليون سائح خلال عام 2023، نتيجة الإقبال الكبير على المقصد السياحي المصري خلال المعارض الخارجية في الهند، وألمانيا، وإسبانيا خلال الشهور الماضية، وتسجيل حجوزات بنسبة 100% بكل فنادق الأقصر وأسوان حتى شهر أبريل/نيسان المقبل، والأمر نفسه في فنادق القاهرة الكبرى، نتيجة زيادة أعداد السياح بصورة لم نشهدها من قبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال زيارته لمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسجيل مصر العام الماضي أعلى إيرادات سياحية في تاريخها.

وأضاف إدريس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأسواق الخليجية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية وأمريكا اللاتينية سجلت الأكثر زيارة للمقاصد السياحية المصرية، مشيرًا إلى استمرار نمو نسبة استحواذ السياح العرب على حجوزات الساحل الشمالي، حيث ارتفع إقبالهم على الحجز بهذه المنطقة من 10% في المتوسط إلى 30% العام الماضي، وقد يتم مضاعفة هذه النسبة خلال العام الحالي.

وتابع أن مصر تركز على الترويج للسياحة المصرية في 12 سوقًا حول العالم أبرزها أمريكا، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والخليج، مع التركيز على السياحة الثقافية بشكل أكبر خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.