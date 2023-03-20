مصور يقتنص صورة فريدة لصغير فيل..كيف وثقها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون هذه أقرب صورة التُقطت لصغير أضخم الثدييات في عالم الحيوانات، أي الفيل. ويبدو أنّ صغير الفيل لاحظ أداة التصوير على الأرض والتي توقّف عندها برهة لاتخاذ وضعية تصوير مميزة.

وتمكّن مصور الحياة البرية يارين كلين من التقاط صور مميزة لمجموعة من الفيلة كانت تعبر في حديقة أمبوسيلي الوطنية، في كينيا.

ويحكي كلين لموقع CNN بالعربية أنّه صادف هذه المجموعة من الفيلة في المحمية بكينيا، التي تقع بالقرب من جبل كليمنجارو، وهو من أعلى قمم الجبال في أفريقيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

لحظة عبور مجموعة من الفيلة بالقرب من أداة التصوير التي زرعها مصور الحياة البرية يارين كلين في حديقة أمبوسيلي الوطنية Credit: Yarin Klein

ويُوضح كلين أنّه عندما التقط هذه الصور للفيلة، لم تخطر له فكرة إخراج مقطع فيديو عنها، مضيفًا: "لم أتوقع أنّها ستلقى رواجًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ويقول: "كوني مصورًا فوتوغرافيًا، كل ما كنت مهتمًا به هو التقاط صور ثابتة"، مضيفًا: "كنت أرغب في الحصول على زوايا خاصة لتوثيق الفيلة، وهي زاوية لا يمكن تحقيقها باستخدام تقنيات التصوير العادية".

وتابع: "من خلال اتخاذ قرار بترك الكاميرا ذات جهاز التحكم عن بعد، سمحت للفيلة بالاقتراب منها أثناء عبورها".

وبالفعل، باستخدام عدسة واسعة، تمكن كلين من الحصول على الزاوية الخاصة والفريدة التي أراد التقاطها، ويقول: "سُررت بالنتائج النهائية للصور، هذا بالضبط ما أردته".

ويجدر بالذكر أن حديقة أمبوسيلي الوطنية في كينيا تشهد أعدادًا متزايدة من صغار الفيلة التي تبصر النور فيها.