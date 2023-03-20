في دبي لـ24 ساعة فقط؟ دليلك لأبرز المعالم التي تستطيع زيارتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر مطار دبي الدولي من بين أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. ومع سفر ملايين الأشخاص سنويًا عبره، هناك فرصة أن تقف رحلتك الدولية مؤقتًا في دبي.

وإذا كنت تُفكر بإطالة المدة إلى 24 ساعة، فتُقدم مدونة السفر، صوفي بانال، والتي وُلدت في هاواي وتعيش حاليًا بمدينة سيدني الأسترالية، أبرز النشاطات والمعالم الأساسية التي يجب زيارتها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

نافورة دبي

تقع النافورة في بحيرة البرج قبالة الطابق السفلي من دبي مول.

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Dubai"، تطلق نحو 22 ألف غالون من الماء في السماء، حتى ارتفاع 140 مترًا، على مساحة تعادل طول ملعبي كرة قدم.

وقالت بانال: "هذه بداية مثالية لمشاهدة أبرز معالم دبي".

برج خليفة

وعلى ارتفاع 828 مترًا، يمكنك الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلّابة. وإذا كنت تخشى المرتفعات، فقد لا تكون زيارة البرج فكرة جيدة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Visit Dubai"، فإن البرج يستقطب السيّاح من مختلف أنحاء العالم منذ العام 2010.

ويمكن للزوّار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، إضافة إلى أعلى منصّة مراقبة في العالم في الطابق 148، وعلى ارتفاع 555 متراً.

دبي مول

ويقع دبي مول بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع، ويضمّ أكثر من 1,200 متجر والعديد من المطاعم.

سوق التوابل

ويضم أكثر من 150 متجرًا للبيع بالتجزئة، كما تروي شوارعه تاريخًا عريقًا من النكهات ووصفات الطهي المستوحاة من أنحاء الجزيرة العربية.

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Dubai"، يمكنك مشاهدة التوابل المستوردة من الهند، وباكستان، وإيران كل صباح، مع تذوّق تشكيلة متنوعة من المكسّرات المقرمشة والفاكهة المجففة.

نخلة جميرا

وبعيدًا عن ناطحات سحاب دبي، تتميز المدينة بجزر اصطناعية ساحرة، ومن بينها نخلة جميرا، التي تتخذ فعلًا شكل النخلة.

وتحتضن الجزيرة العديد من المنتجعات الفاخرة والمطاعم الراقية، كما يسهل الوصول إليها باستخدام شبكة واسعة من الطرقات، والأنفاق، ووسائل النقل العام، مثل قطار نخلة جميرا الكهربائي.

قوارب العبرة

وبالطبع، لا يمكنك مغادرة دبي من دون الصعود على متن إحدى رحلاتها البحرية عند غروب الشمس وشرب الكرك، بحسب ما أوضحته بانال.

وتنطلق قوارب العبرة كل بضع دقائق من أربع محطات على طول خور دبي، ويكون المسار الأول من محطة عبرة في سوق ديرة القديم (قرب سوق التوابل) إلى محطة عبرة في بر دبي (غرب سوق الأقمشة)، والمسار الثاني الأكثر ازدحاماً من محطة عبرات السبخة (جنوب غرب ساحة بني ياس) إلى محطة عبرة في سوق دبي القديم.

وتتواجد العديد من المعالم الأخرى التي يمكنك زيارتها في دبي، حيث أوضحت بانال أنها "وجهة شهيرة كمحطة توقف مؤقتة عند السفر على متن رحلات دولية".

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تشتهر دبي بالأناقة والفخامة.. إنها مليئة بالفنادق الفخمة والنوادي الشاطئية الرائعة، كما يتواجد فيها العديد من الطهاة الشهيرين".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي بانال عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والتي تُعرف بـ"Sophie's Travel Secrets".

وتنصح بزيارة المدينة في فصل الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة دافئة، وليست شديدة السخونة.

ويُذكر أن بانال قد نشأت وهي تنظر إلى صور والديها وهما يسافران عبر العالم، وعرفت أنها تريد فعل الشيء ذاته.

وتُعتبر سردينيا وكرواتيا من بين وجهات السفر المفضلة لدى بانال، إذ أوضحت أن "لون الماء في الوجهتين لا يصدق، والمأكولات البحرية شهية إلى حد كبير"، مؤكدة أنه يجب على المسافرين إضافة البلدين إلى قوائم السفر الخاصة بهم.