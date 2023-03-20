في السعودية.. الكعبة تظهر بأبهى حلّة مع اقتراب شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزيّنت الكعبة في مكة بالمملكة العربية السعودية، بطلّة جديدة استعدادًا لبدء شهر رمضان.
وفي مجموعة من الصّور التي نشرها الحساب الرسمي للرّئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقع "تويتر"، السبت، فإنه يمكن رؤية الموظفين حول الكعبة خلال قيامهم بأعمال الصيانة للكسوة.
ويحرص فريق من المختصين، وقد تصل خبرات بعضهم إلى 29 عامًا، على إنجاز المهام خلال وقتٍ قياسي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، السبت.
وأكّد الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" ارتباط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة وصناعتها.
وتُصنع الكسوة من الحرير المنقوش بآيات من القرآن.
وتُستخدم الكسوة نحو 670 كيلوغرامًا من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلوغرامًا من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.
ودعت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساءَ يوم الثلاثاء المقبل، حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 مارس /أذار 2023"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.