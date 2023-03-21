مع صدور تقرير السعادة العالمية 2023.. ما ترتيب الدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك سبب يدعو للتّفاؤل عند النظر إلى تقرير السّعادة العالميّة لعام 2023.

إذ سجل الإحسان مستوى أعلى بنسبة 25% ممّا كان عليه قبل الجائحة.

وقال أحد مؤلّفي تقرير السّعادة العالميّة، جون هيليويل، في مقابلة مع CNN: "ارتفع مستوى الإحسان تجاه الآخرين، لا سيّما مساعدة الغرباء، بشكلٍ كبير خلال عام 2021، مع استمراره عاليًا خلال عام 2022".

ولم تتأثّر السّعادة العالميّة خلال الأعوام الثلاثة بظل جائحة "كوفيد-19".

وأفاد التّقرير الصّادر عن شبكة حلول التّنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الذي يعتمد على بيانات المسح العالميّة للأشخاص من حوالي 150 دولة، أنّ تقييمات الحياة بين عامي 2020 و2022 كانت "مرنة بشكلٍ ملحوظ"، مع توافق المعدّلات العالميّة بشكلٍ أساسي مع الأعوام الثّلاثة التي سبقت الجائحة.

وللعام السّادس على التوالي، تصدّرت فنلندا القائمة، بحسب تصنيفات تقرير السعادة العالمي، الذي يعتمد بشكلٍ كبير على التقييمات الحياتية لاستطلاع "غالوب" العالمي.

وحقّقت الدّولة الاسكندنافيّة وجيرانها مثل الدّنمارك، وآيسلندا، والسّويد، والنّرويج نتائج جيّدة للغاية في المؤشّر.

وعندما يأتي الأمر للدّول العربيّة، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة القائمة، مع احتلالها المرتبة الـ26 عالميًا، وتلتها المملكة العربيّة السعوديّة، ثم البحرين.

واحتلّ لبنان المرتبة الأخيرة في تصنيف الدول العربيّة، والمرتبة ما قبل الأخيرة وفق التصنيف العالمي.

نعرض لكم في الإنفوغراف أعلاه نظرة على تصنيف الدول العربية وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2023.