في أستراليا.. طائر "شقي" يتسلق ظهر أمّه لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي ستكون مستعدًا للقيام به من أجل تناول وجبة طعام شهيّة؟ ووثّقت المصورة الأسترالية، هيذر ثورنينغ، ما قام به طائر جائع كان يسبح وراء أمّه.
وكانت ثورنينغ عند بحيرة محليّة جنوب بيرث في أستراليا الغربية بربيع عام 2022، وهي فترة تتكاثر فيها العديد من الطيور، بحسب ما ذكرته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وصادفت المصورة طائرًا صغيرًا وشقيًا من نوع "Australian Coot" يسبح بجوار والدته.
وأوضحت الأسترالية: "كان الفرخ يبذل قصارى جهده للقفز على ظهر أمّه لالتقاط الطعام من منقارها".
وأثار المشهد المُلتقط صدفةً مشاعر المشاهدين، إذ وجد غالبية الأشخاص بأنه "ظريف جدًا"، و"مؤثّر"، بحسب ما ذكرته المصورة.
وأكّدت الأسترالية أنّ هذه اللحظات مميّزة بشكلٍ خاص، ومن الرّائع توثيقها بالكاميرا.
ويُعد هذا الطائر من الطيور المائية الشائعة التي تعيش في العديد من البحيرات والمستنقعات المحلية.
وبدأ اهتمام المصورة في التصوير الفوتوغرافي قبل 12 عامًا، وهي شغوفة بشأن توثيق الطّبيعة، والطّيور بشكلٍ خاص.