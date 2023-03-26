في أستراليا.. طائر "شقي" يتسلق ظهر أمّه لهذا السبب

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نشر الأحد ، 26 مارس / آذار 2023

شاهد.. علماء البحار في أستراليا يكتشفون كائنات نادرة في أعماق المحيط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي ستكون مستعدًا للقيام به من أجل تناول وجبة طعام شهيّة؟ ووثّقت المصورة الأسترالية، هيذر ثورنينغ، ما قام به طائر جائع كان يسبح وراء أمّه.

وكانت ثورنينغ عند بحيرة محليّة جنوب بيرث في أستراليا الغربية بربيع عام 2022، وهي فترة تتكاثر فيها العديد من الطيور، بحسب ما ذكرته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثّقت المصوّرة، هيذر ثورنينغ، هذه الصورة الطريفة في بحيرة موجودة بأستراليا. Credit: Heather Thorning

وصادفت المصورة طائرًا صغيرًا وشقيًا من نوع "Australian Coot" يسبح بجوار والدته.

صورة ديناميكيّة لبطّتين فوق الماء. Credit: Heather Thorning

وأوضحت الأسترالية: "كان الفرخ يبذل قصارى جهده للقفز على ظهر أمّه لالتقاط الطعام من منقارها".

بدأ اهتمام المصورة، هيذر ثورنينغ، بالتصوير الفوتوغرافي قبل 12 عامًا. Credit: Heather Thorning

وأثار المشهد المُلتقط صدفةً مشاعر المشاهدين، إذ وجد غالبية الأشخاص بأنه "ظريف جدًا"، و"مؤثّر"، بحسب ما ذكرته المصورة.

مشهد لعصفور فوق جذع شجرة. Credit: Heather Thorning

وأكّدت الأسترالية أنّ هذه اللحظات مميّزة بشكلٍ خاص، ومن الرّائع توثيقها بالكاميرا.

تهتم المصورة بتوثيق الطيور بشكلٍ خاص. Credit: Heather Thorning

ويُعد هذا الطائر من الطيور المائية الشائعة التي تعيش في العديد من البحيرات والمستنقعات المحلية.

وبدأ اهتمام المصورة في التصوير الفوتوغرافي قبل 12 عامًا، وهي شغوفة بشأن توثيق الطّبيعة، والطّيور بشكلٍ خاص.