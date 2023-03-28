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في السعودية.. جبال اللوز تتزين بحلّة بيضاء مع قدوم رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزيّنت جبال اللوز في المملكة العربية السعودية بحلّة ناصعة البياض مؤخرًا بفضل تساقط البَرَد.

وأشار الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء السعودية السّبت إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسّطة على منطقة تبوك، تترافق مع زخّات من البَرَد على مركز اللوز.

وأدّى الطّقس إلى تزيين قمم جبال اللوز بمنطقة نيوم باللون الأبيض الناصع.

في السعودية.. جبال اللوز تتزين بحلّة بيضاء مع قدوم رمضان
شهد المصور، فهد الطرفاوي المسعودي، هذا المنظر الساحر في المملكة العربية السعودية. Credit: fahad altarfawi almasoudi

واستغل المصور السعودي، فهد الطرفاوي المسعودي، هذه الفرصة لتوثيق المشهد الساحر بعدسة كاميرته.

في السعودية.. جبال اللوز تتزين بحلة ناصعة البياض في رمضان
أكّد المصور أنّ الأجواء كانت "رائعة جدًا". Credit: fahad altarfawi almasoudi

واندهش المسعودي من المنظر، مؤكدًا أن الأجواء كانت "رائعة جدًا"، وفقًا لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وثّق المصور الإطلالات البيضاء الساحرة من الجو، كما أنّه عرض كثافة طبقة البَرَد المتشكّلة.

وأوضح المصور أن شهر رمضان في هذا العام تميّز عن العام السابق بـ"ببرودة الأجواء، وقوّة الحالات الجويّة".

ولم يكتف المسعودي بتوثيق المشهد فقط، إذ أنّه قضى اليوم بأكمله في المنطقة للاستمتاع بهذه الهديّة من الطبيعة الأم.

وتُعد جبال اللوز من أعلى القمم في منطقة نيوم، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ويبلغ ارتفاعها 2،550 متر.

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