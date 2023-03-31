في السعودية.. شبكة قطار الحرمين السريع تعبر صحاري المملكة الحارة

تصل شبكة قطار الحرمين السريع التي افتتحت عام 2018، بين المدينة المنورة ومكة ومطار جدة الدولي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --​ في الماضي البعيد، كان الحجاج المسلمون يأتون إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام. حاليًا، يمكنهم الذهاب للحج على متن قطار فائق السرعة.

فهذا القطار السريع ذات المقدمة الأنيقة والطويلة، يعبر نحو 50 مرة في اليوم صحاري المملكة العربية السعودية الحارة، بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة)، ناقلًا حجاجًا وركابًا آخرين.

Credit: BANDAR ALDANDANI/AFP via Getty Images

وليست هذه القطارات، المصنّفة بين أسرع 10 قطارات في العالم، سوى بداية لشبكة سكك حديدية يتوقع أن تتوسّع لتغطي أنحاء المملكة الشرق أوسطية، حيث تُستثمر المليارات في البنية التحتية لتعزيز السياحة، وتنويع الإيرادات من قطاعات أخرى، سوى النفط.

من جدة، ثاني أكبر مدينة في البلاد، يمكن للحجاج والمسافرين بغرض الترفيه على حدٍ سواء الآن، الانتقال من صالة الوصول في مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى محطة مشعّة، تنطلق منها القطارات الكهربائية السريعة إلى أنحاء البلاد.

ورغم أنّ المسلمين فقط من يمكنهم زيارة مكة المكرمة، في وسع جميع المسافرين الاستمتاع بقطارات شبكة الحرمين الجديدة عالية السرعة هذه على خط بطول 450 كيلومترًا (280 ميلًا) يمتد على طول جزء من ساحل البحر الأحمر السعودي.

و"حرمين" تعني باللغة العربية (مزارين مقدسين)، وسمي القطار كذلك تيمنًا بمدينتي مكة والمدينة المقدستين اللتين تقعان على طرفي الخط. افتتح قطار الحرمين السريع عام 2018، ويربط أيضًا مطار جدة وجدة السليمانية (بالقرب من وسط المدينة) ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ماذا عن تجربة ركوب القطار فائق السرعة؟

شراء التذاكر بسيط ومباشر. تطبيق قطار HHR باللونين الأبيض والذهبي متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية. رغم أنّ العديد من السعوديين يستخدمون التقويم الإسلامي فقط، فإن التبديل إلى الخيار الإنجليزي سيحوّلك تلقائيًا إلى التقويم الميلادي. احتفظ بجواز سفرك في متناول يدك، لأنك ستحتاج إلى ملء معلومات الهوية الخاصة بك قبل النقر فوق "دفع". وفي زيارة CNN الأخيرة، لم يطلب أحد رؤية جوازات السفر أو غيرها من الوثائق من أجل ركوب القطار.

وكانت تبلغ كلفة التذكرة الاقتصادية بين جدة السليمانية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال أيام الأسبوع، مطلع عام 2023، 57.50 ريال سعودي (حوالي 15.30 دولارًا)، فيما سعر مقعد درجة رجال الأعمال 97.75 ريالًا (حوالي 26 دولارًا). كما يقبل التطبيق Apple Pay وخيارات المحفظة الرقمية الأخرى.

أما اختيار مقاعد معينة فسريع. يعرض التطبيق تخطيط عربات القطار بحيث يمكن للركاب اختيار مقعد بجوار النافذة أو الممر واتخاذ قرار بشأن إذا كانوا يريدون الجلوس مقابل اتجاه السفر أم لا. عند الحجز للمجموعات أو العائلات، سيختار التطبيق تلقائيًا المقاعد المجاورة لبعضها إذا كانت متوفرة.

من محطة إلى محطة

تتدلى ثريا من سقف محطة سكة حديد جدة السليمانية.

المحطات على طول الطريق عملية وحديثة ومريحة. إنها جميلة أيضًا. يقال إن كلًّا من محطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متطابقتان تقريبًا، واستوحي تصميمهما من الألماس. تم تصميمهما من قبل المهندسين المعماريين في المملكة المتحدة Foster + Partners، ولديهما زوايا حادة ونقية وجدران سوداء أنيقة ومنحوتات صغيرة على شكل نجمة في السقف، تسمح بترشيح الضوء وفق أشكال مختلفة طوال النهار.

لا يطغى الطابع المعيشي والعملي على هذه المحطات إسوة بسكك حديد ركاب مثل غراند سنترال في مدينة نيويورك، أو محطة غار دو نور (Gare du Nord) في باريس. فهي رائعة، لكنها فارغة غالبًا.

لا توجد العديد من وسائل الراحة في المحطات، ويميل المسافرون إلى الوصول قبل وقت قصير من موعد قطاراتهم المجدولة بدلاً من قضاء الوقت في التجوال.

وفي حين أن المحطات قد تكون رائعة وموحشة في آن، غير أنّ تجربة القطار منعشة وحيوية.

مسار الحج

يمكن للمسافرين الانتقال من المدينة المنورة إلى مكة (في الصورة) خلال ساعتين بالقطار. Credit: BANDAR ALDANDANI/AFP via Getty Images

يستغرق السفر من جدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 32 دقيقة فقط لقطع مسافة 111 كيلومترًا (69 ميلاً).

في رحلة الخميس قبل رمضان، الساعة 2 بعد الظهر، كانت درجة الأعمال هادئة إلى حد ما، في حين كانت سيارات الدرجة الاقتصادية ممتلئة بركاب يقصد معظمهم مكة لأداء العمرة.

وخلافًا للحج الذي يعتبر واجبًا دينيًا على المسلمين ويقام في أوقات محددة من العام، فإن تأدية مناسك العمرة حجّ اختياري للمسلمين الذين يرغبون بزيارة المدينة المقدسة والكعبة، أقدس الأماكن في الإسلام في أي وقت، ولا تعتبر واجبًا.

من السهل معرفة الركاب الذين كانوا متجهين إلى مكة لهذا الغرض بالتحديد، إذ يرتدي الرجال والفتيان الذين يؤدون العمرة ملابس بيضاء غير مخيطة، ويحلق الكثير منهم رؤوسهم عندما يكملون الرحلة. يمكن للنساء أيضًا ارتداء ملابس بيضاء مماثلة، رغم أنه ليس مطلوبًا منهن القيام بذلك.

يمكن لركاب درجة الأعمال في القطار مشاهدة التلفزيون المثبت على ظهر المقعد. Credit: BANDAR ALDANDANI/AFP via Getty Images

وبات أداء العمرة يشكل تجارة كبيرة للسكك الحديدية. فوفقًا لـSaudi Gazette، كان الطلب مرتفعًا للغاية على تذاكر القطارات للحجاج الدينيين حدّ أن قطار الحرمين السريع سينظم أكثر من 100 رحلة قطار يوميًا خلال شهر رمضان، الذي يمتد بين منتصف مارس/ آذار ومنتصف أبريل/ نيسان عام 2023، وهي وتيرة أعلى بكثير من المعتاد.

التوجّه نحو المستقبل

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ورغم أن الركاب لا يمكنهم رؤية سائق القطار، فيحتمل أن تكون سيدة من يقود قطارهم.

ففي يناير/ كانون الثاني 2023، تخرجت الدفعة الأولى المؤلفة من 32 امرأة، من برنامج تدريبي امتد لعام واحد في كلية السكك الحديدية السعودية، يؤهّلهنّ للحصول على تراخيص لقيادة قطارات عالية السرعة على شبكة الحرمين.

هذا الأمر يناقض ما كان عليه الواقع عام 2018، عندما افتتح خط السكة الحديد لأول مرة، وكانت النساء في المملكة قد بدأن للتو بقيادة السيارات.

عندما يتعلق الأمر بالسكك الحديدية عالية السرعة، يبدو أن خط الحرمين ليس سوى البداية فقط في المملكة العربية السعودية. هناك أيضًا تحسينات على الخطوط الموجودة في شمال غرب البلاد، مع تخطيط المزيد من الخدمات عالية السرعة.

في يناير/ كانون الثاني 2022، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن خطط لبناء 8 آلاف كيلومتر (4970 ميلًا) من السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

وهل من خط ضمنها يربط بين الرياض وجدة بالقطار السريع مستقبلًا؟ قد يتحقق ذلك.