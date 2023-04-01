هل مستوى "المقالب" في يوم "كذبة أبريل" متفاوت حول العالم؟

محتفلون يرتدون زيًا عسكريًا وهميًا ويشاركون في معركة الطعام "Els Enfarinats" في بلدة إيبي جنوب شرق إسبانيا، في 28 ديسمبر/ كانون الاول 2022، وهو احتفال مشابه جدًا ليوم كذبة أبريل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ثمة أمور كثيرة تفرق بين الناس لكن رغبة الإنسان بالقيام بالحيل الصغيرة والمضحكة، لا تعرف حدودًا.

وعليه، يتمتّع يوم كذبة أبريل بتاريخ عالمي مثير للدهشة، فهو يوم مكرس لممارسة الخداع المعتدل. بالنسبة لبعض الثقافات، ولا يقتصر على يوم واحد في أبريل/ نيسان، ما يفتح الباب على مصراعيه للفوضى المرحة متعدّدة المواسم.

ومن الممتع أن ترى كيف تحتفي الدول الأخرى، وتستوحي منها من باب الحيطة طبعًا، أنك لست في مأمن من ألا تطالك "كذبة أبريل".

في فرنسا.. يخيفونك بالسمك

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في حين أن أصول يوم كذبة أبريل تبقى مجهولة، إلا أن المؤرخين على يقين تام من أن جذورها تعود إلى الرومان القدماء، والأوروبيين الغربيين، والجزر البريطانية.

في فرنسا، ثمة تقليد قديم يتمثّل بلصق أوراق رسم عليها سمك على ظهور الآخرين، كأن القصد منها "اركلني" أعلى. هذا القدر الضئيل من الأذى يكون مصحوبًا بعبارة "Poisson d’Avril" التي تعني، بالطبع، "April Fish"، كما لحظ أحد المواقع الفرنسية.

والمثير أيضًا أن السمك يعتبر رمزًا للحظ في العديد من مناطق العالم، ومهم في كثير من تقاليد رأس السنة الجديدة. وتشير إحدى النظريات المشكوك في صحتها إلى أنه عندما تحولت فرنسا من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري الحالي بالقرن الخامس عشر الميلادي، اعتقد الناس أنه سيكون من المضحك الاحتفال بعيد رأس السنة القديمة، "والسخرية من الأشخاص الذين نسوا التغيير". وكان يقع هذا اليوم، يوم رأس السنة القديمة ذاك.. في الأول من أبريل/ نيسان.

في أمريكا اللاتينية.. فرص تعرضك للخداع أقل

تحتفل الكثير من دول أمريكا اللاتينية بـ"El Dia de los Inocentes" أو "يوم الأبرياء"، وهو عيد كاثوليكي يقام في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي أصبح بطريقة ما يومًا للنكات والمزاح. لذلك بالنسبة لتلك الثقافات، فإن اليوم الذي يجب التنبه فيه يقع في 28 ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك، في البرازيل، لا يزال الأول من أبريل/ نيسان، يعتبر يوم المزاح المفضل، وأسموه "Dia das Mentiras" أو "يوم الكذب".

في جزء واحد من إسبانيا يقيمون معركة طعام

في إيبي، وأليكانتي، وإسبانيا يحتفلون بـ"El Dia de los Inocentes" (المعروف أيضًا باسم كذبة أبريل في ديسمبر/ كانون الأول) من خلال خوض معركة طعام على مستوى المدينة، تستكمل بوضع استراتيجية عسكرية وتقاليد تاريخية. يقال إن تقليد "Els Enfarinats" عمره يفوق 200 عام ويتضمن القيام "باستيلاء" وهمي عسكري على المدينة، حيث يستطيع الحكام الجدد وضع قوانين غريبة يتعين على الآخرين الالتزام بها. إذا لم يفعلوا، فسيتم "تغريمهم" ويذهب المال للجمعيات الخيرية.

في إيران.. محترفون قديمون

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يمكن لإيران أن تتباهى بأقدم تقاليد كذبة أبريل من خلال تقيدها بـ Sizdah Bedar، الذي يحتوي أيضًا على عنصر مزاح. يتم الاحتفال به في اليوم الـ13 من العام الفارسي الجديد، أي في 1 أبريل أو 2 منه. ويقال إن الاحتفال بـSizdah Bedar، يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويترجم على أنه " التخلص من 13"، لذا يحيط به جو ملائم من الخرافات. ويعتبر أيضًا مهرجانًا للربيع، الذي يرتبط ببعض أسلاف كذبة أبريل، مثل الاحتفال الروماني القديم بهيلاريا.

في اسكتلندا الأمر مبالغ فيه

ألا يكفي يوم واحد لكذبة أبريل؟ تاريخياً، في اسكتلندا، قاموا بتمديد التعذيب/ الاحتفالات ليومين. أولاً، هناك Hunt the Gowk Day. وGowk مصطلح يشير إلى نوع من الطيور، لكنه بالعامية يعني "أحمق". وفي هذا اليوم، يرسل الأسكتلنديون الذين يجرون المقالب الناس، وليس الطيور، للقيام بمهام خرقاء لمجرد إضاعة وقتهم. إذا لم تتعرض للخداع، فهناك دومًا فرصة للتعرض للإذلال في اليوم التالي، وهو Tailie Day. وهو عبارة عن مقالب غير مؤذية إلى حد كبير تتعلق بمؤخرة الشخص، مثل تثبيت ذيل على شخص ما أو وضع علامة على ظهره.