تاريخ هذه المأكولات حديث جدًا.. رغم اعتقاد الكثيرين أنها قديمة العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أي قرن ابتُكرت وصفة خبز تشياباتا؟ وكم عمر بسكويت رقائق الشوكولاتة؟ لا تذهب بعيدًا بتخميناتك، لأن بعض المأكولات الشهيرة ليست قديمة العهد خلافًا لما يتوقعه غالبية الأشخاص. وابتُكرت وصفة خبز تشياباتا في العام عينه مع مشروب دايت كوك، بينما وصفة بسكويت رقائق الشوكولاتة أقدم من عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأربع سنوات فقط.

اكتشف القصة وراء هذه الأطباق الشهيرة، والتي قد تفاجئك بحداثتها.

تيراميسو (1972)

وتثير جذور التيراميسو جدلًا كبيرًا، لكن الأكيد أن وصفة التيراميسو ابتُكرت حديثًا. والدليل الأقوى أن مطعمًا اسمه "Le Beccherie" في تريفيزو، بمنطقة فينيتو الإيطالية هو من ابتكرها. وفي عام 1972، أُضيف إلى القائمة باسم "Tiramesù"، وهو اختصار لعبارة تعني "اصطحبني" في اللهجة المحلية.

ويدّعي المطعم أن هذه الحلوى تعود أصولها إلى عام 1955، عندما كانت المالكة آنذاك، ألبا كامبيول، حاملًا وتناولت الزاباجليون والقهوة للحصول على الطاقة خلال وجبة الفطور، ثم عملت مع طاهيها، روبرتو لينغوانوتو، على تحضير حلوى مذاقها مماثلًا.

وأوضحت مؤرخة الطعام سو بيلي أنّ "مصادر أخرى تشير إلى أن الحلوى ظهرت في منطقة أوديني في خمسينيات القرن الماضي، المكان الذي تعترف فيه إيطاليا رسميًا بأنه منتجًا غذائيًا زراعيًا تقليديًا".

وأثار الاعتراف الرسمي هذا من وزارة الزراعة الإيطالية في عام 2017، شجارًا بين فينيتو وجارتها فريولي فينيتسيا جوليا، حيث تقع أوديني.

لكن ما هو مؤكّد أن الطبق المشهور حتى يومنا هذا هو نسخة عن الطبق الذي يعده مطعم "Le Beccherie".

دجاج تكا ماسالا (السبعينيات)

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ويُعتبر على نطاق واسع الطبق الوطني البريطاني، وكانت نشأته في مطعم أيضًا. أو نعتقد ذلك في الحد الأدنى: فقد أكد علي أحمد أسلم أنه اخترع الطبق بمطعمه في غلاسكو، "شيش محل". تلبية لرغبة زبون اشتكى من اللحم الجاف خلال تناول دجاج تكا، وهو طبق هندي من الدجاج منقوع باللبن والبهارات، فما كان منه إلا أن أضاف إليه صلصة كريمة الطماطم.

وقالت بيلي: "اعتبر آخرون أن (علي أحمد سلام) لم يكن المخترع، وأن الطبق نسخة معدلة من طبق هندي آخر، دجاج بالزبدة، وأنه كان يغير بالمقادير فقط".

تشياباتا (1982)

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واختُرع خبر تشياباتا في عام 1982، من قبل الخباز وسائق سباقات الرالي أرنالدو كافالاري، الذي أطلق عليه الاسم الكامل "تشياباتا بوليسانا" أو "شبشب بوليسين"، تيمنًا بالمنطقة التي كان يعيش فيها، أي فينيتو الإيطالية أيضًا.

وأوضحت بيلي أنه "حاول إنشاء بديلًا لخبز الباغيت الفرنسي، لكن من خلال إضافة المزيد من الماء والتمايز، ذلك أنه إيطالي ولديه القدرة على المنافسة". ووصفته بأنه"قاس من الخارج، وطري وصعب المضغ من الداخل".

موز كافنديش (1960s)

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الموز الموجود في المتاجر الكبرى في جميع أنحاء العالم اليوم، متاح تجاريًا فقط منذ حوالي 60 عامًا. وينتمي إلى مجموعة متنوعة من الموز تُسمى كافنديش.

الجزر الصغير (1986)

وغالبية الجزر الصغير عبارة عن جزر عادي مقطع إلى حجم أصغر، وقد اخترعه مايك يوروسيك، مزارع من كاليفورنيا في عام 1986. وكان يوروسيك يبحث عن طريقة لإنقاذ أطنان الجزر التي ستضيع لأنها كانت متزعزعة أو ملتوية أو مكسورة، بعبارة أخرى، أقل من مستوى المتاجر الكبرى.

وباستخدام مقشرة بطاطس صناعية، قام بتقطيع الجزر "عالي الجودة" إلى أنابيب مقشرة بطول بوصتين لبيعها في أكياس بلاستيكية. وأدى هذا الاختراع إلى وجبة خفيفة جديدة وصحية، وزاد من استهلاك الجزر في الولايات المتحدة. واليوم، يمثل الجزر الصغير أكثر من 50٪ من إجمالي مبيعات الجزر في الولايات المتحدة.

ولكن هذا ليس كل شئ. ويُستخدم مصطلح "جزر صغير" أيضًا للإشارة إلى الجزر المحصود قبل أوانه، الذي يكون أصغر وطعمه أكثر حلاوة من الجزر العادي، ولا يُباع عادةً مقشّرًا. ومع ذلك، فهذا النوع من الجزر لا يشكل سوى جزء صغير من السوق.

دجاج الجنرال تسو (1955)

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ويُعد هذا الطبق أساسيًا بالمطاعم الصينية الرئيسية في أمريكا الشمالية. ويتألف من الدجاج المقلي الحلو والمالح والحار الذي يُقدم عادةً مع الأرز المقلي بلحم الخنزير، وقد اخترعه طاهٍ يُدعى Peng Chang-kuei في تايوان، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف مسؤولين أمريكيين خلال أزمة مضيق تايوان في عام 1955. ومن دون سبب واضح، أطلق عليه اسم الجنرال زو زونغتانغ، القائد العسكري في القرن التاسع عشر في مقاطعة هونان الصينية.

وعندما افتتح أول مطاعم "Hunanese" بنيويورك في السبعينيات، قدموا نسخة معدلة عن الطبق، التي تذوقها الطهاة في مطعم "Peng’s Taipei". وهاجر بينغ نفسه إلى مدينة نيويورك في عام 1973، لافتتاح مؤسسته الخاصة، "هونان يوان العم بينغ"، وأدرج طبق دجاج الجنرال تسو في القائمة بوصفته الأصلية. والمثير للدهشة أنه اتهم بنسخ اختراعه.

وكُشف عن القصة الغريبة في فيلم وثائقي عام 2014 حمل عنوان "البحث عن الجنرال تسو"، الذي يسلط الضوء على قلة شهرة الطبق في الصين، ويتضمن مقابلات مع بينغ نفسه، الذي توفي عام 2016.

ناتشوز (1940)

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وتأتي رقائق ناتشوز من مدينة بيدراس نيغراس الحدودية المكسيكية، حيث تم اختراعها في عام 1940. وقالت بيلي: "احتاج عامل مطعم يُدعى إغناسيو أنايا إلى تحضير وجبة خفيفة سريعة جدًا لبعض زوجات العسكريين الأمريكيين، فقام بتقطيع بعض التورتيلا إلى مثلثات، ومن ثم قليها وغطاها بالجبن المبشور وفلفل هالابينو".

وأُطلق على الطبق اسم "ناتشو الخاص". ولاقت رقائق الناتشوز رواجًا في المنطقة عندما افتتح أنايا مطعمه الخاص، ثم عبر الحدود إلى تكساس، والولايات المتحدة، حيث تم تعديل الوصفة وتوسيعها. وسرعان ما أصبح "Ballpark nachos" عنصرًا أساسيًا في الملاعب والمسارح.

وتُوفي أنايا في عام 1975، لكن إرثه يستمر في بيدراس نيغراس، حيث يقام مهرجان ناتشوز الدولي على شرفه منذ عام 1995.

بيتزا هاواي (1962)

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وأصل البيتزا الأكثر إثارة للجدل في العالم، حديث جدًا. وقالت بيلي: "بالتأكيد ليست عبارة عن اختراع إيطالي، وليست عبارة عن اختراع من هاواي أيضًا".

وتابعت أنها "في الواقع من كندا، حيث فكرّ طاهٍ يدعى سام بانوبولوس، كان لديه مطعمًا انتقائيًا إلى حد ما في أونتاريو، بصنع بيتزا مختلفة قليلاً. لذلك قام بتزيين البيتزا ببعض قطع الأناناس".

لماذا أُطلق عليها بيتزا هاواي؟ وأوضحت بيلي: "أعلم أن هذا كان ببساطة من ماركة الأناناس المعلب التي استخدمها". ويُضاف ذلك إلى قائمة الأطباق التي يكون اتصالها بأسمائها ضعيفًا في أحسن الأحوال.

كاربونارا (1944)

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ويُعتبر هذا الطبق أحد أشهر أطباق المعكرونة الإيطالية، وفق التخمين الراهن، وجذوره موضع جدل. وأحد التفسيرات الموثوقة هو أن ريناتو غوالاندي، طاهٍ من بولونيا، اخترع الطبق في نهاية الحرب العالمية الثانية، باستخدام المكونات التي جلبها الجنود الأمريكيون الذين حرروا البلاد للتو، إلى إيطاليا.

وعلى وجه الخصوص، استخدم لحم الخنزير المقدد والبيض المجفف، الذي ربما يكون قد أتى من الحصص العسكرية، وربما كان يعتمد على معكرونة ألا غريسيا، طبق مشابه، باستثناء البيض، الذي يعتقد أن عمره قرون من الزمن. وأصبح غوالاندي بعد ذلك رئيس الطهاة لقوات الحلفاء في روما، ما يفسر ارتباط المدينة القوي بكاربونارا.

بسكويت رقائق الشوكولاتة (1938)

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وتم ابتكار وصفة بسكويت رقائق الشوكولاتة في أواخر الثلاثينيات من قبل روث ويكفيلد، مالكة مطعم في ويتمان، ماساتشوستس، التي أطلقت عليه اسم "Toll House Chocolate Crunch Cookie"، بعد اسم مطعمها. ونشرت الوصفة لأول مرة في عام 1938، ثم باعتها لشركة "نستله" مقابل دولار واحد بعد عام.