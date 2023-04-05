"بدأت أرتجف".. أمريكية توثق "وحشية" تمساح يلتهم تمساحًا آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت المصورة الأمريكية، باربرا دي أنجلو، في طريقها لمغادرة مستنقعات ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما لَفَت انتباهها مشهد غريب.
وتفاجأت دي أنجلو عندما رأت تمساحًا يتدلّى من تمساح آخر أكبر حجمًا بقليل.
ولحسن الحظ، كانت كاميرتها في يدها، ما يعني أنّها تمكّنت من توثيق لحظات أثارت الذعر لدى البعض.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة: "كان رصد هذا التمساح، وهو يأكل تمساحًا آخر بمثابة أمر مثير للغاية".
ولدى عودتها إلى المنزل وتفقّد الصور، أدركت الأمريكية مدى وحشية المشهد، وقالت: "بدأت أرتجف مرّة أخرى".
وفي سلسلة من المنشورات عبر موقع "فيسبوك"، شاركت دي أنجلو تجربتها والمشاهد التي وثقتها مع مجموعة تُدعى "Orlando Wetlands Park".
وفي منشور، وصفت المصورة الحدث قائلةً: "شاهدت هذا التمساح، وهو يضع فريسته في فمه، ويلوّح بما تبقّى من الجسم والذّيل مثل سوط".
كما أنّها أشارت إلى أنّ التمساح كان يراقبها "طوال الوقت" خلال المواجهة التي دامت لدقيقتين.
وأثارت المشاهد التي وثقتها دي أنجلو في بداية مارس/آذار من هذا العام الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت.
وعبّر البعض عن دهشته من الصور، مع شعور البعض الآخر بالأسى تجاه التمساح الذي تم افتراسه بعنف.
ولطالما كانت الأمريكية مهتمة بالتصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، وعند تقاعدها من وظيفتها قبل 7 أعوام، فاجأها زوجها بعدسة تكبير حتّى تستخدمها في التصوير.
وذكرت المصورة أنّها دائمًا تبحث عن "لقطة ديناميكيّة جيّدة" لتوثيقها.