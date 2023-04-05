"بدأت أرتجف".. أمريكية توثق "وحشية" تمساح يلتهم تمساحًا آخر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت المصورة الأمريكية، باربرا دي أنجلو، في طريقها لمغادرة مستنقعات ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما لَفَت انتباهها مشهد غريب.

وتفاجأت دي أنجلو عندما رأت تمساحًا يتدلّى من تمساح آخر أكبر حجمًا بقليل.

ولحسن الحظ، كانت كاميرتها في يدها، ما يعني أنّها تمكّنت من توثيق لحظات أثارت الذعر لدى البعض.

وثّقت المصورة الأمريكية، باربرا دي أنجيلو، هذا المشهد الوحشي. Credit: Barbara D'Angelo

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة: "كان رصد هذا التمساح، وهو يأكل تمساحًا آخر بمثابة أمر مثير للغاية".

ولدى عودتها إلى المنزل وتفقّد الصور، أدركت الأمريكية مدى وحشية المشهد، وقالت: "بدأت أرتجف مرّة أخرى".

صورة تُظهر تمساحًا يتدلّى من فم تمساح أكبر حجمًا. Credit: Barbara D'Angelo

وفي سلسلة من المنشورات عبر موقع "فيسبوك"، شاركت دي أنجلو تجربتها والمشاهد التي وثقتها مع مجموعة تُدعى "Orlando Wetlands Park".

وفي منشور، وصفت المصورة الحدث قائلةً: "شاهدت هذا التمساح، وهو يضع فريسته في فمه، ويلوّح بما تبقّى من الجسم والذّيل مثل سوط".

التُقط هذا المشهد في فلوريدا بالولايات المتحدة. Credit: Barbara D'Angelo

كما أنّها أشارت إلى أنّ التمساح كان يراقبها "طوال الوقت" خلال المواجهة التي دامت لدقيقتين.

وأثارت المشاهد التي وثقتها دي أنجلو في بداية مارس/آذار من هذا العام الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت.

لفتت الصور انتباه العديد من الأشخاص عبر الإنترنت. Credit: Barbara D'Angelo

وعبّر البعض عن دهشته من الصور، مع شعور البعض الآخر بالأسى تجاه التمساح الذي تم افتراسه بعنف.

تهتم المصورة بتوثيق الطيور أيضًا. Credit: Barbara D'Angelo

ولطالما كانت الأمريكية مهتمة بالتصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، وعند تقاعدها من وظيفتها قبل 7 أعوام، فاجأها زوجها بعدسة تكبير حتّى تستخدمها في التصوير.

يلتهم هذا البلشون الأزرق الكبير تمساحًا صغيرًا. Credit: Barbara D'Angelo

وذكرت المصورة أنّها دائمًا تبحث عن "لقطة ديناميكيّة جيّدة" لتوثيقها.