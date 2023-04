والت ديزني بنى امبراطورية ديزني لاند.. لكن ما سرّ إلهامه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما تكون قد دفعت المال لمشاهدة جوانب عديدة بمدينة مارسيلين الجذابة في ولاية ميسوري الأمريكية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة، وتبعد ساعتين عن شمال شرق مترو كانساس سيتي. إذ أن هذه المدينة هي مسقط رأس والت ديزني وحبه الأبدي.

وأثّرت ذكريات طفولته في مارسيلين على أفلامه، على غرار فيلم الحركة الحية/ الرسوم المتحركة "عزيز جدًا على قلبي" (So Dear to My Heart) الصادر في عام 1949، و"السيدة والصعلوك" (Lady and the Tramp) الصادر في عام 1955. عندما افتُتحت ديزني لاند في عام 1955، ودخل الزوار منتزه جنوب كاليفورنيا الترفيهي عبر Main Street USA، الذي ليس إلا إعادة متقنة لجادة كانساس بوسط مدينة مارسيلين في مطلع القرن العشرين.

ويقع الزائر على هذا النوع من الشوارع الرئيسية على مداخل غالبية حدائق ديزني الترفيهية.

وأُنشئت جادة "Main Street USA" في المكان الذي تقع فيه شقة ديزني الأرضية داخل ديزني لاند، حيث تم تصميم "Coke Corner" على غرار مبنى "Marceline's Zucher"، وأطلق على متجر للحلوى اسم "Marceline’s Confectionery". وكُتب على بطاقة اسم عارضة أزياء مسرحية "تيلي، مارسيلين، مو".

مداخل الشارع الرئيسي للعديد من حدائق والت ديزني مستوحاة من مسقط رأس ديزني في ميسوري. Credit: Courtesy Disneyland Resort/WDHM

وعندما تُوفي قطب الترفيه عن عمر يناهز 65 عامًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بديسمبر/ كانون الأول 1966، كان مشروعه الأخير غير المكتمل مقرّه منتزه ترفيهي في مارسيلين، من شأنه أن يعيد إليه ذكريات شبابه ويخلّده.

ويمكنك التعرّف إلى القصة الرائعة لمنتزه ديزني "المفقود" (Lost) بالتفصيل عندما تقصد "متحف والت ديزني هومتاون" في مدينة مارسيلين.

وقام متحف عائلة والت ديزني في مدينة سان فرانسيسكو، الممول جيدًا، بعمل ممتاز لتغطية حياة الفنان/ الملياردير. لكن العلاقة الصغيرة والبسيطة بشمال وسط ولاية ميسوري ركزت على سنوات تكوين ديزني وعلاقاته الدائمة بالمنطقة.

عاش ديزني في مارسيلين منذ مطلع عام 1905، بعدما انتقل والده إلياس من شيكاغو إلى مزرعة صغيرة في ميسوري الأمريكية. Credit: Eddie Brady/Lonely Planet Images/Getty Images

ويمتلك متحف مارسيلين، الذي افتُتح عام 2001، نحو 3 آلاف قطعة أثرية مرتبطة بديزني. ويحتل محطة قطار مارسيلين التي تم ترميمها. ويبرز القاطرات، التي نجد نسخا منها أيضًا في العديد من حدائق ديزني الترفيهية: كانت السكك الحديدية شريان حياة المدن الزراعية الصغيرة، وطريق الهروب إلى المغامرة والنجاح، وأضمن طريق للعودة إلى المنزل.

وكانت كاي مالينز، مديرة المتحف، صديقة قديمة لأخت ديزني الصغرى روث، التي أخبرت مالينز أنها تريد إيواء "مقتنيات" عائلتها في مارسيلين.

وروت مالينز أن ابنة ديزني، ديان، أخبرتها ذات مرة ما كانت تعنيه مارسيلين لوالدها: كان لا يتحدث إلا عنها. وقالت ديان ديزني: "السنوات الوحيدة، حين يمكنه العودة طفلاً، ويركض ويتجوّل بحرية".

وفي مدرسة مارسيلين الابتدائية، تعرّف والت ديزني لأول مرة على أعمال الترفيه، بعدما اضطلع بدور إنتاج "بيتر بان".

ديزني ومارسيلين

ووُلِد والت ديزني في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1901، وكان الرابع بين خمسة أطفال لوالدهم إلياس ديزني، المزارع/ ورجل الأعمال/ والنجار الفاشل والمتفائل دومًا. ودفعت المخاوف من مخالفة القانون في شيكاغو إلى انتقال العائلة إلى مارسيلين ومتابعة العمل في الزراعة مجددًا، عام 1906.

واستمر العائلة بالعمل بالمزرعة التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا لمدة 5 سنوات ونصف السنة، وبعدها انتقلت عائلة ديزني إلى مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية، حيث قام إلياس وإبناه والت وروي (أكبر من والت بثماني سنوات) بتوزيع الصحف. وتعلم والت الرسم الكاريكاتوري، وأصبح في النهاية رسامًا تجاريًا. تابع الرسوم المتحركة وانتقل إلى هوليوود عام 1923. وأبصر ميكي ماوس النور في عام 1928.

وكانت مارسيلين تقع على خط سكة حديد أتشيسون وتوبيكا وسانتا في، ونقطة توقف على الطريق الذي يربط لوس أنجلوس وشيكاغو. بعبور مارسيلين، وكان والت ديزني الناجح ينزل ويزور شارع كانساس مجدّدًا.

وصوّر بعض اللقطات هناك خلال زيارة قام بها في عام 1948، لكن عودته الرسمية الأولى جاءت في الرابع من يوليو/ تموز خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1956، لتكريس حديقة وحمام سباحة سُمّيا على اسمه. وكان برفقة زوجته ليليان، وروي ديزني وزوجته.

عاد والت، في الوسط، وروي ديزني، على اليمين، إلى مارسيلين عام 1956. Credit: Courtesy Walt Disney Hometown Museum

وأتى ذلك بعد عام من توسّع والت في عالم التلفزيون مع "نادي ميكي ماوس" وفي المنتزهات الترفيهية مع ديزني لاند. وأراد الأخوان ديزني الاسترخاء ورؤية ساحات اللعب القديمة.

لكن، بخلاف واجهة فندق مارسيلين الجذابة في شارع ديزني لاند الرئيسي، كان الفندق في مارسيلين متهالكًا ومن دون تكييف. لذا أقام والت وزوجته في المنزل الجديد لرجل الأعمال المحلي راش جونسون، حيث كانا يشغلان غرفة نوم ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات.

افتتح منتزه ديزني لاند الترفيهي بتاريخ 17يوليو/ تموز 1955، في كاليفورنيا. وهو الحديقة الوحيدة التي صممت وأنشئت تحت إشراف والت ديزني. Credit: Hulton Archive/Getty Images

وعاد والت مجددا عام 1960، ونزل مجددًا ضيفًا لدى عائلة جونسون، عندما سميت مدرسة مارسيلين الابتدائية الجديدة باسمه.

وقد صمّمها موظفو والت وزينوها بجداريات شخصية ديزني. وحصلت المكتبة على نسخ من كل كتاب تعليمي وفيلم تعليمي من إنتاج شركة ديزني، وزود ديزني كل صف دراسي بمجموعة "Encyclopedia Britannica".

لكن، خفّ حنين والت بعدما عاين كيف أن العصر الحديث غيّر معالم البلدات الصغيرة والحياة الريفية.

وكان لديه فكرة إنشاء موقع جذب تكريمًا للماضي الزائل. وكان هنري فورد قد فعل الأمر عينه مع غرينفيلد فيليدج في ولاية ميشيغان الأمريكية. وبات في وسع والت ديزني، بالملايين التي جناها فأره (ميكي)، القيام بالأمر عينه الآن في مارسيلين.

وأدرك ديزني أن هذا سيكون عمل حب غير مألوف. في رسومه التقريبية، المعروضة في المتحف، تصور بحيرة صيد، وحظيرة للرقص، ومختلف أنواع الجذب الريفية.

فندق مارسيلين. Credit: Courtesy Disneyland Resort/WDHM

وكان من المقرّر أن يكون هناك فندقًا وإعادة إنشاء محل جزارة قديم، وصالون حلاقة، ومتجر عام، وخردة، وقاعة حمام سباحة، ومحطة خدمة قديمة، ومنجم فحم. وتضمنت أنشطة الأطفال "قطار عربات تجرها الدواب، وملعب غولف مصغر، ومنطقة للأحصنة". وكان ينوي بناء الحديقة حول موقع منزل ديزني القديم.

وفي ذلك الوقت، كانت شركة والت ديزني للإنتاج تستكشف ولاية فلوريدا الأمريكية، وليس ميسوري، من أجل إنشاء مدينة ملاهي ثانية مربحة. وكان ديزني يدرك أيضًا أن إعلان اهتمامه بممتلكات مارسيلين سيجعل تكلفتها باهظة جدًا. ومن خلال شركة شخصية Retlaw، (تهجئة Walter من الآخر إلى الأول)، تم تفويض راش جونسون لشراء منزل ديزني القديم والعقارات المجاورة بهدوء. واشترت شركة Retlaw نحو 200 فدان، مع خيارات تطال 500 فدان أخرى.

وتوقف المشروع عندما توفي والت ديزني في عام 1966. ورغم أنه أراد أن يواصل شقيقه/ شريكه تحقيق "مشروع مارسيلين"، فقد استهلك مشروع عالم والت ديزني الضخم في مدينة أورلاندو الأمريكية سنوات روي ديزني الأخيرة. وتم التخلي عن فكرة والت مارسيلين في مطلع السبعينيات.

ماذا سترى لدى زيارتك مارسيلين؟

ويمكنك الاستمتاع بأجواء مارسيلين عند حلول وقت الغداء في "Ma Vic’s Corner Café"، الذي يشتهر بنوع من المثلجات "The Dusty Miller" الممزوجة بالفلفل الحار والحلوى المميزة، ويقع المقهى في شارع كانساس. بجواره ريبلي بارك، حيث كان البوب ​​إلياس ديزني، الذي قيل إنه عازف كمان رائع، يعزف في حفلات الفرقة الموسيقية في مطلع القرن العشرين.

ويحتضن المتحف الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربع، مسارات قطار مارسيلين على بعد مبنى واحد، ومؤلف من طبقتين مع عروض عن عائلة ديزني التي عاشت هناك منذ فترة طويلة.

وتقدم المعارض رؤية حول حياة الأخوين والت وروي اللذين لم ينفصلا. وتتراوح المقتنيات بين رسائل عائلية وأدوات نجارة إلياس ديزني، ودمى ميكي في الثلاثينيات، وسيارة من أوتوبيا، وهي رحلة مبكرة في ديزني لاند تبرع بها والت إلى مارسيلين.

وهناك معرض دائم في الطبقة الثانية يضم تفاصيل مشروع مارسيلين المجهض.

وتُظهر المنشورات المقدمة في المتحف مكان العثور على المواقع ذات الصلة بديزني في المنطقة.

مزرعة ديزني، وهي استعادة لمزرعة إلياس ديزني، والد والت وروي، التي اشتراها بداية القرن العشرين. Credit: Courtesy Walt Disney Hometown Museum

ومن بين هذه المواقع مزرعة ديزني، المفتوحة للجمهور. وتتضمن نسخة من الحظيرة القديمة، استنادًا إلى نسخة كان والت قد بناها في ممتلكاته بكاليفورنيا في المخططات الأصلية لمارسيلين.

وبالقرب منها توجد شجرة يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا، وهي فرع من شجرة قطنية طويلة جدًّا أسماها والت "شجرة الأحلام"، حيث كان يعزل نفسه ليحرر عقله. وتتواجد على مقربة من منزل ديزني القديم.

وعندما باع راش جونسون ممتلكات Retlaw، بعد انهيار مشروع مارسيلين، اشترى مساحة ديزني الأصلية التي تبلغ 40 فدانًا. ولا يزال منزل ديزني قائمًا، محاطًا الآن بالمنشآت العمرانية الحديثة. وهو المكان الذي أقامت فيه ابنة جونسون، المالكة الحالية كاي مالينز.

أما ذكرى مديرة المتحف الأكثر ديمومة فتتمحور حول الضيف الشهير الذي نام بغرفة نومها الوردية عام 1956، في منزل والديها، الواقع بمكان آخر في مارسيلين: "عندما تحدثت معه، شعرت أنه كان يستمع إلي".