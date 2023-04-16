مشهد مثير للإعجاب..أمطار ترسم شجرة عملاقة وسط الصحراء السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمشهد مهيب، تعرض لقطات جوية التُقطت مؤخرًا آثارًا رُسمت على رمال الصحراء في المملكة العربية السعودية، والتي تبدو أشبه بشجرة عملاقة تتفرّع منها الأغصان بكل الاتجاهات (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ورافق هذه المشاهد المصور السعودي عارف النبهان، مكتشف هذا الموقع، والذي تشكّل مطلع العام الماضي بفعل جريان مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة، تاركًًا "عملًا فنيًا ربانيًا يأسر الأنظار"، على حد تعبيره.

ويشرح النبهان لموقع CNN بالعربية، أنّه صادف المشهد في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، أثناء تجوّله في المناطق الواقعة بين منطقتي تبوك والجوف شمال السعودية، حيث لاحظ "انجراف التربة على الأرض بشكل عجيب ولافت للانتباه".

ويعزي النبهان هذا الاكتشاف الفريد إلى أنه محب للطبيعة ولآثار الأمطار، إذ رغم الظروف الجوية، تمكّن عبر كاميرته الجوية "الدرون"، من توثيق لوحة فنية، نحتتها مياه الأمطار بدقة مثيرة للذهول والإعجاب، والتي نالت رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعاد النبهان بلقطات جديدة للوحة الفنية التي لا تزال تزيّن الصحراء السعودية، وبرزت مجددًا تزامنًا مع موجة تساقط الأمطار أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويصف النبهان المشهد من الأعلى قائلًا إنه "تشكيل جمالي يتخذ هيئة الأشجار".

ويستعين المصور السعودي بتقنية التصوير الجوي، بواسطة "الدرون"، والتي تعاونه على اكتشاف الجواهر المخفية في السعودية، أو رصدها بشكل جديد وغير اعتيادي.

ما رأيكم في هذه المشاهد الجوية؟