دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتاد البولندي ويتولد أبراموفيتش ركوب الأمواج والتزلّج على مياه شواطئ دبي، إلا أنّه لم يتوقع أن ترافقه مجموعة من الدلافين، والتي بدت مستمتعة بمرافقته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

واستطاع أبراموفيتش أنّ يوثق تجربته المثيرة والفريدة من نوعها، في مقطع فيديو نال إعجاب الكثيرين.

ويقول أبراموفيتش لموقع CNN بالعربية: "كانت تلك تجربة فريدة لا تُنسى، تطلبت مني الكثير من المهارة للتزلّج بأمان إلى جانبها (الدلافين)"، مشيرًا إلى أنّ الحفاظ على الحياة البحرية آمنة يُعد أولوية بالنسبة إليه.

ويتذكر أبراموفيتش اليوم الذي صادف فيه مجموعة من الدلافين، إذ كان ذلك صباح يوم الأحد، بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، ويومها انطلق على متن لوح تزلج كهربائي، يُعرف باسم "eFoil"، من شاطئ دبي المفتوح في جميرا باتجاه برج العرب.

ويوضح أبراموفيتش، والذي يقيم في دبي منذ 5 أعوام أنه "كان يومًا هادئًا، وكانت النسمات عليلة، حين رصدت مجموعة صغيرة من الدلافين، حوالي الساعة 10:45 صباحًا على شاطئ كايت بيتش".

ويسترجع أبراموفيتش هذه اللحظة قائلاَ:"من ناحية كنت معجبًا بجمالها ومهاراتها في السباحة، ومن ناحية أخرى كانت ترتعش ساقاي خوفًا من الإصطدام بأحدها أو إصابتها عن طريق الخطأ".

وبقي أبراموفيتش يسبح إلى جانب الدلافين لمدة ساعة تقريبًا، وبدا له أنها كانت تتجه نحو "جزر العالم" في دبي.

ويقوم أبراموفيتش بركوب لوح التزلج المائي "efoil"، الذي يطفو على سطح المياه بواسطة إسطوانة مائية، ولديه خبرة كبيرة في ركوب هذا اللوح بشكل يومي.

ونادرًا ما تسبح الدلافين في الخليج خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، حسبما ذكره أبراموفيتش، والذي يفترض أنّ هذه المجموعة الكبيرة من الدلافين سبحت بالقرب من الساحل بعد أسبوع من تساقط الأمطار الغزيرة شهدتها البلاد حينذاك.