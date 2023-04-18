مغامر يكشف عن "مسار ثعباني" مخفي بعمق الصحراء في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بصخور رملية شاهدة على تاريخ يمتد لملايين السنين، تُعد الصحراء التونسية بمثابة وجهة مثيرة لعشاق المغامرات، حيث تدعوك للانغماس بلحظات تأمل فريدة بعيدًا عن صخب حياة.

ووسط الكثبان الرملية، يشق هواة المغامرات طريقهم في قلب الصحراء التونسية بسيارات رباعية الدفع، حيث يجوبون المسالك الصحراوية والجبلية التي تشكّل تحديًا لأمهر السائقين.

وفي عمق الصحراء التونسية، تمكّن المغامر التونسي حسن الغرمول من العثور على مسار ملتوي يختفي بين الكثبان الرملية، وهو مسار يربط بين مدن ولاية تطاوين (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويشرح الغرمول، لموقع CNN بالعربية، أنّه تمكن من العثور على هذا المسار الصحراوي خلال تنقّله من مدينة "قصر حدادة" في اتجاه مدينة "بني خدّاش" في جنوب شرقي تونس.

ومن خلال توثيق هذا المسار الصحراوي الفريد بواسطة كاميرا طائرة ذاتية الطيران، أراد الغرمول مشاركة المشاهد الجوية المذهلة للمسار مع متابعيه على منصّات التواصل الإجتماعي.

ولا يخفي الغرمول أن الانحناءات المتعدّدة للمسار تُعد مثيرة للانتباه، وهو ما دفعه لتوثيق الطريق الذي يُطلق عليه سكان المنطقة "الكوبرا"، نظرًا للشبه الكبير بين شكله وأفعى الكوبرا الضخمة.

وتتمثل أهميّة هذا المسار في كونه يربط بين العديد من القرى والمدن الصحراويّة بولاية تطاوين، التي تتجلى الصحراء الممتدة فيها بمشاهد طبيعية خلابة للجبال، والهضاب المتصحرة، والقمم الصخرية شديدة الانحدار.

وخلال عملية التوثيق الجوي، حرص الغرمول على إبراز منحنيات الطريق، التي تشبه انحناءات جسم الثعبان على حد تعبيره، إذ وصفه بالمسار الثعباني.

وينصح الغرمول كل من يود زيارة تونس، أن يبتعد عن كل ما يشكّل تجارب السياحة تقليديّة والتحلّي بروح المغامرة واستكشاف المناطق والمدن ذات الصبغة الأثريّة القديمة، لافتًا إلى أن "جمال الصحراء في تونس يكمن في عراقة تاريخها".

وتُعد ولاية تطاوين من أقدم الوجهات التاريخية في تونس، حيث تجذب محبي الجيولوجيا وعصور ما قبل التاريخ بلوحات من العصر الحجري الحديث، وتحتضن نتوءا بحريًا من العصر البرمي أي منذ 250 مليون عام، فريد من نوعه في أفريقيا، وفقًا لما ذكره موقع "discovertunisia" التابع للديوان الوطني التونسي للسياحة.



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